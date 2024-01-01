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مشغل إسطوانات بلو راي ثلاثي الأبعاد

المواصفات

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مشغل إسطوانات بلو راي ثلاثي الأبعاد

BD660

مشغل إسطوانات بلو راي ثلاثي الأبعاد

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جميع المواصفات

الخصائص الاساسيه

  • خاصيه initial logo

    نعم

  • خاصيه screen saver

    نعم

  • ايقاف التشغيل التلقائى

    نعم

  • التحكم الابوى

    نعم

  • خاصيه SIMPLINK

    نعم

  • خاصيه Time bar

    نعم

  • خاصيه Cinema zoom

    نعم

  • خاصيه Instant tray open

    نعم

  • خاصيه Instant Booting

    نعم

  • خاصيه Booting Time

    نعم

  • خاصيه Loading Time

    نعم

  • خاصيه Firmware update

    نعم

  • خاصيه DLNA

    نعم

  • خاصيه CIFS

    نعم

  • خاصيه Thumbnail

    نعم

النظام الاساسى

  • NTSC

    up to 480i

  • PAL

    up to 576i

نظام الفيديو

  • Video DAC

    162Mhz/12bit

مخارج الفيديو

  • Composite

    نعم

  • Component

    نعم

  • HDMI

    نعم

  • USB

    نعم

  • Ethernet

    نعم

مخارج الصوت

  • Audio L/R

    نعم

  • Optical

    نعم

الاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها

  • DVD(NTSC)

    نعم

  • DVD(PAL)

    نعم

  • CD-R/-RW

    نعم

  • MP3 Decoding

    نعم

  • DVD-RW(VR Mode)

    نعم

  • DVD+R/+RW

    نعم

  • WMA

    نعم

  • DivX

    نعم

  • BD-ROM

    نعم

  • BD-R

    نعم

  • BD-RE

    نعم

  • Blu-ray 3D

    نعم

تطبيقات

  • اصدار التطبيق اللاساسى

    5.0

خصائص الصوره

  • خاصيه VBI WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovsion

    نعم

  • خاصيه NTSC⇔PAL Conversion

    نعم

  • خاصيه Deep Color (HDMI1.4)

    نعم

  • خاصيه xvYCC

    نعم

  • خاصيه Last Scene memory

    نعم

  • خاصيه Cinema zoom

    نعم

  • خاصيه Video Enhancement

    نعم

خصائص الصوت

  • خاصيه DD 2ch Down Mix

    نعم

  • خاصيه Digital Audio Output

    نعم

  • خاصيه Re-Encoder DTS Only

    نعم

  • خاصيه LPCM Conversion

    نعم

  • خاصيه Down Sampling 48kHz 16bit

    نعم

  • خاصيه Dynamic Range Control OFF/ON

    نعم

خصائص BD

  • خاصيه MHP-Like Interactivity

    نعم

  • خاصيه Simultaneous Playback of HD & SD Video Drip

    نعم

  • خاصيه Mixed Presentation of Dual Audio

    نعم

نسق الصوره

  • نسق MPEG2

    نعم

  • نسق MPEG4 AVC (H.264)

    نعم

  • نسق SMPTE VC1 (VC-9)

    نعم

  • نسق MKV

    نعم

  • نسق M4V

    نعم

  • نسق WMV

    نعم

نسق الصوت

  • نسق Dolby Digital

    نعم

  • نسق Dolby Digital Plus

    نعم

  • نسق DTS

    نعم

  • نسق DTS-HD MA

    نعم

  • نسق MPEG 1/2 L2

    نعم

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