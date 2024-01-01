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مشغل إسطوانات بلو راي ثلاثي الأبعاد
جميع المواصفات
الخصائص الاساسيه
-
خاصيه initial logo
نعم
-
خاصيه screen saver
نعم
-
ايقاف التشغيل التلقائى
نعم
-
التحكم الابوى
نعم
-
خاصيه SIMPLINK
نعم
-
خاصيه Time bar
نعم
-
خاصيه Cinema zoom
نعم
-
خاصيه Instant tray open
نعم
-
خاصيه Instant Booting
نعم
-
خاصيه Booting Time
نعم
-
خاصيه Loading Time
نعم
-
خاصيه Firmware update
نعم
-
خاصيه DLNA
نعم
-
خاصيه CIFS
نعم
-
خاصيه Thumbnail
نعم
النظام الاساسى
-
NTSC
up to 480i
-
PAL
up to 576i
نظام الفيديو
-
Video DAC
162Mhz/12bit
مخارج الفيديو
-
Composite
نعم
-
Component
نعم
-
HDMI
نعم
-
USB
نعم
-
Ethernet
نعم
مخارج الصوت
-
Audio L/R
نعم
-
Optical
نعم
الاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها
-
DVD(NTSC)
نعم
-
DVD(PAL)
نعم
-
CD-R/-RW
نعم
-
MP3 Decoding
نعم
-
DVD-RW(VR Mode)
نعم
-
DVD+R/+RW
نعم
-
WMA
نعم
-
DivX
نعم
-
BD-ROM
نعم
-
BD-R
نعم
-
BD-RE
نعم
-
Blu-ray 3D
نعم
تطبيقات
-
اصدار التطبيق اللاساسى
5.0
خصائص الصوره
-
خاصيه VBI WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovsion
نعم
-
خاصيه NTSC⇔PAL Conversion
نعم
-
خاصيه Deep Color (HDMI1.4)
نعم
-
خاصيه xvYCC
نعم
-
خاصيه Last Scene memory
نعم
-
خاصيه Cinema zoom
نعم
-
خاصيه Video Enhancement
نعم
خصائص الصوت
-
خاصيه DD 2ch Down Mix
نعم
-
خاصيه Digital Audio Output
نعم
-
خاصيه Re-Encoder DTS Only
نعم
-
خاصيه LPCM Conversion
نعم
-
خاصيه Down Sampling 48kHz 16bit
نعم
-
خاصيه Dynamic Range Control OFF/ON
نعم
خصائص BD
-
خاصيه MHP-Like Interactivity
نعم
-
خاصيه Simultaneous Playback of HD & SD Video Drip
نعم
-
خاصيه Mixed Presentation of Dual Audio
نعم
نسق الصوره
-
نسق MPEG2
نعم
-
نسق MPEG4 AVC (H.264)
نعم
-
نسق SMPTE VC1 (VC-9)
نعم
-
نسق MKV
نعم
-
نسق M4V
نعم
-
نسق WMV
نعم
نسق الصوت
-
نسق Dolby Digital
نعم
-
نسق Dolby Digital Plus
نعم
-
نسق DTS
نعم
-
نسق DTS-HD MA
نعم
-
نسق MPEG 1/2 L2
نعم
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