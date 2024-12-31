We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 16 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي، يدعم تطبيق ThinQ
*مقياس A+++ إلى D. وفقًا لمعيار IEC، في دورة القطن مع وضع الطاقة.
*تم الاختبار من قِبل Intertek، حمولة 9 كجم لمعيار IEC، دورة القطن، المقارنة بين وضع الوقت والطاقة.
*تقلل دورة العناية بالحساسية المعتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) من الغبار المنزلي الحي بنسبة ٪99.9.
معتمدة من BAF
خفض الغبار المنزلي الحي بنسبة %99.9
الريموت الذكي
يمكنك تشغيل الغسل أو مراقبته من أي مكان وفي أي وقت. يمكنك أيضًا تتبع استهلاك الطاقة.
تنزيل الدورات
يتيح تنزيل الدورات للمستخدمين تنزيل برامج تجفيف جديدة مثل ملابس الصالات الرياضية، وتجديد البطاطين، والملابس التحتية وتقليل الكرمشة
التشخيص الذكي
يكتشف نظام التشخيص الذكي بسرعة أي مشكلة بسيطة قبل أن تصبح مشكلة أكبر.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
لون الهيكل
معدن مطلي بالفينيل (VCM)
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
16
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
990 x 770 x 700
-
باب قابل للانعكاس
غير ممكن
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
معدن مطلي بالفينيل (VCM)
-
نوع الباب
إطار زجاجي مطلي بالكروم
السعة
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
16
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (مجفف)
نعم
-
انتعاش الفراش
نعم
-
هواء بارد
نعم
-
القطن
نعم
-
دورة التحميل
نعم
-
العناية السهلة
نعم
-
التجفيف السريع
نعم
-
رف التجفيف
نعم
-
الملابس الرياضية
نعم
-
المناشف
نعم
-
هواء دافئ
نعم
-
الصوف
نعم
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
LED كبيرة (أسود + رمادي غامق)
الميزات
-
النوع
جهاز منزلي ذو مضخة حرارية مجفف يعمل بالتقليب
-
تجفيف مزدوج (EcoHybrid)
خيار 3ea
-
مؤشر المياه الفارغة
نعم
-
باب قابل للانعكاس
غير ممكن
-
إضاءة الحلة
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
990 x 770 x 700
-
الوزن (كجم)
74
خيارات إضافية
-
مكافحة التجعد
نعم
-
العناية بالمكثف
نعم
-
العناية بالحوض
نعم
-
المفضل
نعم
-
وقت أقل
نعم
-
وقت أكثر
نعم
-
Wi-Fi
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
تشغيل/إيقاف تشغيل
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إضاءة الحلة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
رأي المستخدمين
العثور عليه محليًا
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.