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غسالة فيفاتشى 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019.
دورة القطن بحمولة 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتماداً على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)
*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة 99.9%.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*مختبرة من قبل انترتك في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 قمصان مختلطة) مقارنة مع دورة القطن دون خيار. قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.
*تتوافر العناية بالتجاعيد كخيار في الدورات الست.
*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
8
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
-
Steam
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
أسود متوسط
-
نوع الباب
باب دائري (بدون غطاء)
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
8
البرامج
-
اللحف
نعم
-
القطن
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
نعم
-
شطف+تنشيف
نعم
-
العناية بالحساسية (الغسالة)
نعم
-
العناية السهلة
نعم
-
غسيل هادئ
نعم
-
أقمشة مختلطة
نعم
-
ملابس رياضية (ملابس رياضية)
نعم
-
تنظيف الحوض
نعم
-
القطن+
نعم
-
سريع 30
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
319 ساعة
-
نوع الشاشة
مفتاح دوّار + شاشة LED تعمل باللمس
-
إشارة قفل الباب
نعم
الميزات
-
النوع
غسالة أمامية التحميل
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
إضافة قطعة
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
LoadSense
نعم
-
Steam
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
مستوى الماء
تلقائي / يدوي
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
655 x 885 x 655
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
-
الوزن (كجم)
61.5
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
64.5
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
615
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1100
الطاقة
-
تقدير الطاقة (غسل)
أمبير
خيارات إضافية
-
إضافة قطعة
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
الغسل الأولي
نعم
-
شطف+
نعم
-
عصر
1400/1200/1000/800/400/بدون عصر
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
8806087075939
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
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