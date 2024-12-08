*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة 99.9%.

قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

*مختبرة من قبل انترتك في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 قمصان مختلطة) مقارنة مع دورة القطن دون خيار. قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.

*تتوافر العناية بالتجاعيد كخيار في الدورات الست.