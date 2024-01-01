غسالة تحميل أمامي 10Kg بخاصية AIDD واي فاي

تحقق من ملصق الطاقة على الغسالة للحصول على تصنيف A (الأفضل) إلى G (الأسوأ). كما يتيح لك الذكاء الاصطناعي داخل غسالات LG أيضًا الاستفادة من حركات الغسيل الملائمة للحمولة، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى.

*اختبار داخلي من مختبرات LG استنادًا إلى المعيار EN 60456:2016/A11:2020 باستخدام الطراز F6V7RWP1WE قد تعتمد النتيجة على بيئة الاستخدام.

**اختبرته Intertek في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مقارنةً بدورة "القطن"، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها). (الطراز التمثيلي لـ AI Wash‏: F4X7VYP15). قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.