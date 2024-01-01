We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة تحميل أمامي 10Kg بخاصية AIDD واي فاي
غسيل ذكي ومتطور
الغسيل الذكي
دورات تناسب الوزن والقماش
غسيل سريع
غسيل سريع وقوي في 39 دقيقة فقط²
التنظيف العميق
ميزة Allergy Care بقوة البخا ³
العناية بالألياف الدقيقة
تقلل الحركات اللطيفة الاحتكاك أثناء الغسيل
AI Wash 1.0
غسيل مثالي مُعزَّز بالذكاء الاصطناعي للأقمشة الناعمة المدعومة بـ AI DD™
تعمل خاصية AI Wash 1.01) على تحسين حركات الغسيل بناءً على نوع الغسيل. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين العناية بالنسيج وتوفير الطاقة باستخدام الأقمشة الناعمة.
سعة أكبر
غسيل أكثر في وقت واحد، ووقت أكثر للراحة
حافظ على حجم الغسالة كما هو مع توسيع سعة الأسطوانة5) لغسل المزيد من الملابس في مرة واحدة.
استمتع بما يمكن أن تفعله الأسطوانة الفسيحة
دورة العناية بالألياف الدقيقة
تقليل انبعاثات الألياف الدقيقة بنسبة تصل إلى %60
حركتا التأرجح والدوران تقللان الاحتكاك أثناء الغسيل، ما يُسهم في خفض انبعاثات الألياف الدقيقة بنسبة 60%6).
صورة توضح تقليل انبعاثات الألياف الدقيقة بنسبة تصل إلى 60% على صورة خلفية تمثل الموجات
™Smart Pairing
العمل كفريق لتنظيف الغسيل
ميزة ™Smart Pairing تستخدم معلومات من الغسالة المتصلة لبدء دورة تجفيف ذكية تلقائيًا.
*يتطلب استخدام هذه الوظيفة توصيل الغسالة والمجفف بشبكة Wi-Fi المنزلية وتسجيلهما في تطبيق ™LG ThinQ الذكي.
*يمكن إقران هذه الغسالة بمجفف LG المزود بتقنية Wi-Fi.
™ThinQ
عناصر تحكم سهلة لحياة بسيطة
تحكم في الغسيل في أي وقت وفي أي مكان
يسمح تطبيق ™ThinQ بالاتصال بالغسالة وبدء تشغيل الحمولة بنقرة زر واحدة فقط.
سهولة الصيانة والمراقبة
سواء كانت الصيانة اليومية أو مهام أكبر، راقب استخدام طاقة الغسالة بسهولة من خلال تطبيق ™ThinQ.
غسيل دون استخدام اليدين مع المساعد الصوتي
أخبر مكبر الصوت الذكي أو مساعد الذكاء الاصطناعي بما تحتاجه ودع الغسالة تعتني بالبقية.
* قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.
ارفع مستوى الصوت. استشعر التفاصيل.
صوت الدوران
الأسئلة الشائعة
Q.
ما هو الحجم القياسي للغسالة بالنسبة لأسرة متوسطة؟
A.
تأتي جميع غسالات LG بارتفاع وعرض قياسي. يمكن أن يختلف عمق غسالات LG حسب حجم الأسطوانة / السعة. الأبعاد القياسية هي: العرض 600 ملم × الارتفاع 850 ملم × العمق 565-675 ملم.
Q.
ما هي أفضل سعة للغسالة؟
A.
توصي LG بغسالة سعتها 8-9 كجم للغسالة المنزلية متوسطة الحجم. فكّر في استخدام طراز أكبر تتراوح سعته بين 11 و13 كجم لعائلة كبيرة أو إذا كانت أحمال الغسيل كبيرة بشكل ملحوظ. كما يمكن للطرازات الأكبر حجمًا أن تتسع لحاف كبير. تذكّر أن تقنية LG المبتكرة تعني أن أجهزتنا يمكن أن توفر سعة أكبر لنفس حجم الغسالة.
Q.
كيف أختار غسالة موفرة للطاقة؟
A.
تحقق من ملصق الطاقة على الغسالة للحصول على تصنيف A (الأفضل) إلى G (الأسوأ). كما يتيح لك الذكاء الاصطناعي داخل غسالات LG أيضًا الاستفادة من حركات الغسيل الملائمة للحمولة، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى.
*اختبار داخلي من مختبرات LG استنادًا إلى المعيار EN 60456:2016/A11:2020 باستخدام الطراز F6V7RWP1WE قد تعتمد النتيجة على بيئة الاستخدام.
**اختبرته Intertek في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مقارنةً بدورة "القطن"، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها). (الطراز التمثيلي لـ AI Wash: F4X7VYP15). قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
Q.
كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟
A.
بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. بعد ذلك ستقوم غسالات LG المزودة بوظيفة AI DD تلقائيًا بوزن الغسيل وستكتشف النعومة لتحديد نمط الغسيل الأمثل وضبط حركات الغسيل أثناء دورة الغسيل وفقًا لذلك. إذا قمت بربط الغسالة والمجفف من LG، فيمكنهما التعاون لضمان اختيار الدورة الصحيحة دون الحاجة إلى القلق بشأن النقر على القرص.
Q.
كيف تُفيد تقنية Deep-learning AI DD™ غسيلك؟
A.
تستخدم غسالات LG المزودة بتقنية Deep-learning AI DD™لتحليل وزن الغسيل ونوع القماش بشكل فردي. النتيجة؟ تعمل آلية الغسيل المحسّنة تلقائيًا على تعزيز حماية الأقمشة، لتبقى ملابسك الثمينة بأفضل حال. توفر محركات DirectDrive™ تقنية الغسيل بـ 6 حركات لتنظيف فعّال باستخدام عدد أقل من الأجزاء المتحركة،مما يُطيل عمر الجهاز ويُحسّن كفاءته في استهلاك الطاقة.
Q.
ما الذي يمكن للغسالة الذكية فعله؟
A.
غسالة الملابس من LG تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين حركات الغسيل لكل حمولة. يعتمد على التعلّم العميق المستند إلى آلاف بيانات الغسيل الضخمة، مما يمكّن الغسالة من استشعار خصائص الأقمشة مثل الوزن والنعومة تلقائيًا. النتيجة؟ حماية قماش أفضل بنسبة 10%*، مما يحافظ على مظهر رائع لملابسك. يمكن التحكم بغسالات LG الذكية المزودة باتصال WiFi بسهولة عبر التعرف على الصوت أو من خلال تطبيق LG ThinQ™ على هاتفك الذكي، لتبقى على اتصال بغسالتك الذكية أينما كنت. شغّل جهازك عن بُعد بلمسة زر أو عبر مساعد صوتي، وتلقَّ إشعارات عند اكتمال دورة الغسيل، وشخّص الأعطال باستخدام Smart Diagnosis، وحمّل دورات غسيل مصممة خصيصًا—كل ذلك من خلال تطبيق ThinQ™.
*اختبرته Intertek في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مقارنةً بدورة "القطن"، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها). (F4X7VYP15). قد تختلف النتائج حسب الوزن وأنواع الأقمشة من الغسيل و/أو عوامل أخرى.
* يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم. لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عند تحديد خيار Steam. يجب استخدام AI Wash فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف كل الأقمشة] والمنظفات المناسبة.
Q.
ما هي وظيفة الغسيل السريع LG Quick Wash؟
A.
توفر تقنية TurboWash™ 360˚ من LG تنظيفًا عميقًا للملابس خلال 39 دقيقة فقط، مع دورة غسيل مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات ملابسك تطلق تقنية 3D Multi Spray رشاشات ماء من الزوايا المختلفة، بينما تتحكم المضخة العاكس الذكية بقوة تدفق الماء—لتحقيق توازن مثالي بين قوة الرش، والمنظف، وحركة الدورة، مما يوفر وقتك الثمين دون التضحية بجودة الغسيل أو العناية بالأقمشة.
Q.
ما هي وظيفة البخار في غسالة LG؟
A.
تقضي تقنية Steam™ الحصرية (في بعض الطرازات) بفعالية على مسببات الحساسية. تقوم وظيفة العناية بالحساسية (Allergy Care) بتعريض الملابس للبخار في بداية دورة الغسيل لتفكيك الألياف وإذابة مسببات الحساسية، بما في ذلك حبوب اللقاح وعث الغبار.
Q.
كيف يمكنني تسجيل منتجي على ThinQ؟
A.
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وجهاز توجيه الإنترنت (الراوتر).
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج وجهاز التوجيه بعيدة للغاية، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل منتجك وقتًا طويلاً.
3. قم بتثبيت تطبيق ThinQ. يُرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك لمزيد من التعليمات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك.
1) AI Wash 1.0
- اختبرته Intertek في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مقارنةً بدورة "القطن"، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها). (F4X7VYP15). قد تختلف النتائج حسب الوزن وأنواع الأقمشة من الغسيل و/أو عوامل أخرى.
يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم. لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الصطناعي (AI) عند تحديد خيار Steam. يجب استخدام AI Wash فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف كل الأقمشة] والمنظفات المناسبة.
2) TurboWash™ 360
- تم اختباره من قبل Intertek في مارس 2019، استنادًا إلى IEC 60456 : الإصدار 5.0. دورة TurboWash39 مع حمولة IEC تبلغ 5 كجم مقارنةً بدورة القطن التقليدية مع TurboWash (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.
- قد يمتد وقت الغسيل وقد تختلف النتائج حسب نوع ووزن الملابس والبيئة.
3) Steam™
- تقلل دورة العناية ضد الحساسية (Allergy Care)، المعتمدة من قبل BAF لغسالة البخار LG Steam مقاس 24 بوصة، من مسببات الحساسية لعث الغبار المنزلي.
4) سعة أكبر
- مستشعر الاهتزاز مضمن في طراز العمق 615/565 فقط. (باستثناء النوع النحيف)
- قد يختلف عدد ممتصات الصدمات وأوزان التوازن حسب الطراز.
- سعة أكبر - 3 كجم في 615 ملم (العمق)، 2 كجم في 565 ملم/475 ملم (العمق)
5) دورة العناية بالألياف الدقيقة
- تم اختباره بواسطة Intertek في يوليو 2023. دورة العناية بالألياف الدقيقة مع حمولة 3 كجم (سترة تدريب بوليستر 100%) مقارنة بدورة القماش المختلط (F4Y7EYPBW). المقارنة عن طريق قياس كمية الألياف الدقيقة المفلترة من خلال فلتر 20 ميكرومتر.
- قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.
6) قلبها نابض بالذكاء الاصطناعي
- اختبرته Intertek في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. مقارنةً بدورة "القطن"، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة وانخفاضًا في استهلاك الطاقة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها). (الطراز التمثيلي لـ AI Wash: F4X7VYP15). قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
- يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي عندما يكون الحمل أقل من 3 كجم. لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي عند تحديد خيار البخار (Steam). يجب استخدام دورة AI Wash مع الأقمشة المتشابهة فقط [ليست كل الأقمشة قابلة للكشف] ومع منظف مناسب.
- الضمان لمدة 10 سنوات على محرك Direct Drive فقط. قد تختلف فترة الضمان/السياسة حسب البلد أو المنطقة.
- مستوى الضوضاء: 71 ديسيبل (مستوى طاقة الصوت)، بناءً على لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2014 (F4X7EBPY6).
- يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للاطلاع على سياسة الضمان لمدة 10 سنوات.
