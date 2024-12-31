Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

F4Y5RYGYJV

غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

(0)
front view

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

™‎AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

BlackSteel-01-2-Vivace-Intro-Desktop

™AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™‎AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019.

دورة القطن بحمولة 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتماداً على الملابس والبيئة.

*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.

بخار

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

تقضي تقنية Steam™‎ من إل جي على نسبة ％99.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة ％30.

*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة 99.9%.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*مختبرة من قبل انترتك في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 قمصان مختلطة) مقارنة مع دورة القطن دون خيار. قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.
*تتوافر العناية بالتجاعيد كخيار في الدورات الست.
إزالة المواد المثيرة للحساسية ب نس

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

تنخفض المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9 بواسطة البخار.

*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.

قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

سعة أكبر

قدرة أكبر في المساحة ذاتها

احصل على حوض ذي سعة أكبر في نفس الحجم!

المتانة

متانة أكبر ونظافة أعلى

تم تعزيز الباب الزجاجي المقوى الخارجي المتين والأنيق وتطوير الرافع الصحي والمتين من الصلب المقاوم للصدأ.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.

وضوح أكثر وأناقة أكبر
التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.

*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.

الأسئلة الشائعة

س.

لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

أ.
1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
س.

[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.
.1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
س.

.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.
1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
س.

[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.

س.

.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

أ.
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك

الملخص

طباعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
10
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
التكنولوجيا الرئيسية
™‎AI DD
ميزة إضافية
بخار

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    10

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • ezDispense

    لا

  • Steam

    نعم

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    اسود وسطي

  • نوع الباب

    غطاء زجاجي أسود ملون

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    10

البرامج

  • اللحف

    نعم

  • القطن

    نعم

  • 49غسيل فائق السرعة

    لا

  • العناية بالألوان

    لا

  • غسيل سريع

    لا

  • الملابس الحساسة

    نعم

  • العناية بالبشرة

    لا

  • العناية السهلة

    نعم

  • عناية بالبقع

    لا

  • غسيل آلي

    لا

  • مكثفة 60

    لا

  • 59غسيل فائق السرعة

    نعم

  • إعادة الإنعاش

    لا

  • دورة التحميل

    نعم

  • سريع 14

    نعم

  • Eco 40-60

    لا

  • إنتعاش البخار

    لا

  • عناية بملابس الأطفال

    لا

  • أقمشة مختلطة

    نعم

  • في الخارج

    لا

  • غسل + تجفيف

    لا

  • القطن+

    نعم

  • شطف+تنشيف

    لا

  • استنزاف + تدور

    لا

  • غسيل سريع + تجفيف

    لا

  • عناية بملابس الأطفال بالبخار

    لا

  • العناية اللطيفة

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • لباس رضيع

    لا

  • سريع 30

    لا

  • الصوف (غسيل يدوي / صوف)

    نعم

  • غسيل الغوامق

    لا

  • غسيل هادئ

    لا

  • ملابس رياضية (ملابس رياضية)

    نعم

  • العناية بالحساسية (الغسالة)

    نعم

  • غسيل معقم

    لا

  • 39غسيل فائق السرعة

    لا

  • غسيل بارد

    لا

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    قرص + شاشة LED تعمل باللمس

  • إشارة قفل الباب

    نعم

الميزات

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النوع

    غسالة تحميل أمامي

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • نظام Centum

    لا

  • تجفيف مزدوج

    لا

  • ezDispense

    لا

  • إضافة قطعة

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • نظام كشف الرغوة

    نعم

  • Steam

    نعم

  • Steam+‎

    لا

  • إضاءة الحلة

    لا

  • قواعد التسوية

    نعم

  • TurboWash360˚

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • مستشعر الاهتزاز

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • رافع الحلة

    رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • مستوى الماء

    تلقائي

  • غسل توربو

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    660 x 890 x 660

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • الوزن (كجم)

    67.0

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    71.0

  • عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

    620

  • عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

    1100

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • إضافة قطعة

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • مستوى المنظف

    لا

  • إضاءة الحلة

    لا

  • الغسل الأولي

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • الشطف + العصر

    لا

  • شطف+

    نعم

  • مستوى مليّن الملابس

    لا

  • عصر

    1400‏/1200‏/1000‏/800‏/400‏/بدون عصر

  • Steam

    لا

  • درجة الحرارة

    بارد/20/30/40/60/95 مئوية

  • تنظيف الحوض

    لا

  • TurboWash

    لا

  • غسل

    لا

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

  • تنظيف فوهة ezDispense

    لا

  • ColdWash

    لا

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    6222048405942

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

الخيارات/الملحقات

  • متوافق مع LG TWINWash

    لا

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 