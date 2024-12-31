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غسالة 8 كيلو باب كروم

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

غسالة 8 كيلو باب كروم

FH2J3TNG5

غسالة 8 كيلو باب كروم

(0)
FH2J3TNG5

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

تصميم أنيق وواجهة مستخدم مناسبة تعمل باللمس1

تصميم أنيق وواجهة مستخدم مناسبة تعمل باللمس

تدعم خاصية التحكم باللمس تصميمًا أنيقًا وانسيابيًا يوفر لك لمسة إبداعية في منزلك. يأتي كل طراز في التشكيلة بلوحة تحكم تعمل باللمس تتخذ زاوية لتمنحك رؤية قصوى.

جائزة وتأكيد1

جائزة وتأكيد

العلامة التجارية الحاصة على جائزة Global No. 1 في بيع أجهزة الغسل المنزلية مدار سنتين متتاليتين (عدا الصين)

اهتزاز أقل، ضوضاء أقل <br>1

اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

يتم تركيب موتور الدفع المباشر ذي العاكس من إل جي بالحلة دون استخدام حزام أو بكرة. يضمن وجود أجزاء ميكانيكية قليلة انخفاض تشتت الطاقة والذي يُحسّن أداء الغسل ويضمن تراجع حدة الاهتزاز والضوضاء كما يساعد على توفير الطاقة ويزيد من متانة الجهاز.

غسل مثالي للملابس مع تحريك مباشر بـ 6 حركات1

غسل مثالي للملابس مع تحريك مباشر بـ 6 حركات

توفر تقنية التحريك المباشر ذي الـ 6 حركات مجموعات حركة مُحسّنة لكل نوع ملابس.
ومن ثمّ، تعطيك أداء غسل قوي بأقل أضرار.

الملخص

طباعة

الأبعاد

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    8

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    فضي بلاتيني

  • نوع الباب

    باب من الكروم

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    8

الميزات

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    660 x 880 x 660

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

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