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الغسالة المزودة بمحوّل ذكي من إل جي سعة 13 كجم
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
توفير الطاقة مع تحكم في المحول الذكي
توفير الطاقة مع تحكم في المحول الذكي
ما المحوّل؟
ما المحوّل؟
غسّالة تشتمل على محوّل ذكي
غسّالة تشتمل على محوّل ذكي
إعادة تشغيل تلقائية
LoDecibel™ واهتزاز أقل
يقلل محرك المحول الذكي من مستوى الضوضاء والاهتزاز. هذا بالإضافة إلى المزيد من المتانة والضمان على المحرك لمدة 10 سنوات.
LoDecibel™ واهتزاز أقل
المتانة مع محرك المحول الذكي
منع الصدأ عن طريق إحاطة المحرك بقالب من BMC خاص قادر على حماية الجزء الداخلي من المحرك من الأتربة والرطوبة.
المتانة مع محرك المحول الذكي
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
590 x 960 x 606
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
فضي خالص متوسط
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
318 ساعة
-
نوع الشاشة
مؤشر LED
-
إشارة قفل الباب
نعم
الميزات
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
ساخن+ بارد
-
خليط + 3
نعم
-
إقفال مرن للباب
نعم
-
TurboDrum
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
590 x 960 x 606
خيارات إضافية
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
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