غسالة تحميل علوي جديدة 21 كجم - AIDD™ - ThinQ

يجب تركيب المنتج على أرضية ثابتة ومستوية. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فقد يحدث اهتزاز وضوضاء. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فيُرجى ضبط أرجل ضبط الارتفاع في أسفل المنتج لضبط مستواه. (يُرجى عدم فك البراغي بإفراط. 10 مم أو أقل)

تجنب تركيب المنتج في مكان به رطوبة عالية قدر الإمكان حيث قد يتسبب ذلك في تآكل المنتج وتعطله. يلزم وجود مسافة لا تقل عن 10 سم على الظهر و2 سم على اليسار واليمين (باستثناء منطقة تركيب خرطوم التصريف) من جدران المكان الذي سيتم تركيب المنتج فيه.

*تم إنشاء هذا المحتوى للاستخدام العام وقد يحتوي على صور أو محتوى يختلف عن المنتج الذي تم شراؤه.