غسالة تحميل علوي جديدة 21 كجم - AIDD™ - ThinQ

T21X5EHHTP
صورة أمامية لغسالة علوية التحميل بسعة 23 كجم بلون الجرافيت - مع ميزات AI DD™،‏ و6 Motion™،‏ وTurboWash™ T21X5EHHTP.APBPEEC
صورة أمامية مفتوحة لغسالة الملابس علوية التحميل
بلوزة بيج مع طبقة رقمية على غسالة LG، تمثل ميزة اكتشاف قماش عبر AI Wash.
بخاخ الماء والأسهم داخل أسطوانة الغسالة يصور إجراء التنظيف السريع لـ TurboWash™.
سيدة تقوم بتفريغ الغسيل من غسالة علوية التحميل، تتميز بخاصية EasyUnload™.
غسالة ملابس علوية التحميل مع غطاء متحرك، تعرض وظيفة إغلاق الباب الناعم.
عرض تفصيلي للميناء واللوحة
عرض تفصيلي للموزع
عرض تفصيلي للأسطوانة الداخلية
عرض تفصيلي لفلتر الوبر
صورة للجانب الأيسر أثناء فتح الباب
الميزات الرئيسية

  • AIDD™ 6 Motion™
  • Turbo-Jet Dispenser
  • ™Turbo Wash
  • ™Smart ThinQ WIFI
  • ™Smart Diagnosis
  • ™TurboDrum
المزيد
غسالة LG علوية التحميل رمادية داكنة في غرفة ساطعة بها حوض، ونباتات، وسلال تخزين، وإطلالة على المدينة من خلال النوافذ

غسالة LG علوية التحميل رمادية داكنة في غرفة ساطعة بها حوض، ونباتات، وسلال تخزين، وإطلالة على المدينة من خلال النوافذ

حلول غسيل ذكية

بلوزة بيج متراكبة بحركة استشعار رقمية، تمثل ميزة اكتشاف القماش عبر AI Wash

دورة AI Wash

غسيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية ™AI DD

بخاخ الماء والأسهم داخل أسطوانة الغسالة يصور إجراء التنظيف السريع لـ LG TurboWash™.

™TurboWash

غسيل سريع وقوي في 30 دقيقة فقط

سيدة تضع الملابس وتخرجها من الغسالة علوية التحميل

™EasyUnload

وصول مريح وسهل

أسطوانة الغسيل مع رذاذ الماء، مما يوضح تنظيف الحوض.

تنظيف الاسطوانة

حلول بسيطة لتنظيف اسطوانة الغسالة

دورة AI Wash

غسيل مُحسَّن بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية ™AI DD

تعمل دورة AI Wash على تحسين حركات الغسيل بناءً على نوع الغسيل. كما يمكن أن يساعد ذلك في تحسين العناية بالنسيج وتوفير الطاقة باستخدام الأقمشة الناعمة.

يتم تكبير لوحة الغسالة عند تحديد دورة AI Wash، متبوعة برسوم متحركة للكشف عن القماش

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

*يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash عندما تكون الحمولة أقل من 5 كجم. يجب استخدام دورة AI Wash مع الأقمشة المتشابهة فقط (ليست كل الأقمشة قابلة للكشف) ومع منظف مناسب.

™6 Motion

الطريقة المثلى للغسيل

تعمل ست دورات مختلفة بمحرك ™LG Inverter Direct Drive، وتضمن تنظيفًا شاملاً للملابس.

أسطوانة غسالة مزودة بسهم رأسي لأعلى ولأسفل يوضح حركة الغسيل الهزازة الأساسية

حركة الغسيل الديناميكية

حركة الغسيل العادية

حوض الغسيل مع أسهم منحنية ناعمة تتمايل يمينًا ويسارًا لإبراز حركة تأرجح لطيفة

حركة التأرجح

تأرجح لطيف للتعامل مع الأقمشة الرقيقة وتقليل تلف الأقمشة

أسهم دائرية تدور داخل الحوض لتوضيح حركة دوران القماش بالكامل

حركة الدوران

تفرد الأقمشة بلطف وتمنحها تنظيفًا عميقًا

أسهم منحنية متقابلة داخل الأسطوانة توضح حركة الفرك من جانب إلى آخر

حركة الفرك

تتحرك في اتجاهين متعاكسين لتفرك الأقمشة بلطف على سطح الاسطوانة

Crisscrossingأسهم عريضة متقاطعة في أسفل الأسطوانة تمثل حركة نابضة قويةbold arrows at bottom of drum representing strong pulsating motion

حركة قوية

اغسل بفضل حركة النابض الأقوى والأسرع

أسهم حلزونية لأسفل في الأسطوانة تصور الدوران السريع وحركة الضغط

حركة الضغط

حركة دوران عالية السرعة

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

™TurboWash

تنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقة

تقنية ™LG TurboWash الحصرية تمنحك تنظيفًا قويًا وفعّالًا بلطف،

لتنجز المزيد في وقت أقل.

سيدة على طاولة تنظر إلى ساعتها أثناء وجبة خفيفة، مع ظهور أيقونة "30 دقيقة" على الشاشة
أسهم عريضة متقاطعة في أسفل الأسطوانة تمثل حركة نابضة قوية
أسطوانة غسالة بأسهم منحنية كبيرة تدور من جانب إلى آخر وأسفل، مما يوضح تدفق المياه بفضل تقنية TurboDrum™
أسطوانة الغسيل مع رشاش ماء يتدفق نحو الأسفل على الغسيل، يوضح سرعة الشطف بتقنية JetSpray
أسهم عريضة متقاطعة في أسفل الأسطوانة تمثل حركة نابضة قوية
Washer drum أسطوانة غسالة بأسهم منحنية كبيرة تدور من جانب إلى آخر وأسفل، مما يوضح تدفق المياه بفضل تقنية TurboDrum™large curved arrows swirling side-to-side and downward, showing TurboDrum™ water flow
أسطوانة الغسيل مع رشاش ماء يتدفق نحو الأسفل على الغسيل، يوضح سرعة الشطف بتقنية JetSpray

حركة قوية

اغسل بفضل حركة النابض الأقوى والأسرع

TurboDrum™

موجات ديناميكية من جانب إلى آخر للغسيل الشامل

JetSpray

رشاش مياه لشطف سريع

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في نوفمبر 2024 مع حمل IEC 3 كجم. دورة عادية مع خيار TurboWash. قد يختلف وقت الغسيل الفعلي والأداء بحسب ظروف البيئة المحيطة. 

PetCare

غسيل فعال للمنازل التي تحب الحيوانات الأليفة

تساعد دورة PetCare على إزالة شعر الحيوانات الأليفة من الملابس والألعاب مع الحفاظ على أداء الفلتر لغسيل نظيف.

كلب مستلقي على الأرض بجوار غسالة علوية التحميل باللون الرمادي الداكن في مساحة غسيل هادئة وصغيرة مع مناشف مطوية على مقعد

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

*تم اختبارها من قبل مختبر LG الداخلي في يناير 2025 مع حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم. تم اختبار دورة PetCare باستخدام حمولة مرفقة بالصوف، مما أدى إلى تقليل بنسبة 70%.

*قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.

موزع Turbo-Jet

ذوبان سريع، ونظيف عميق، وبقايا ضئيلة

يعمل موزع Turbo-Jet على إذابة مسحوق المنظفات بسرعة تامة، مما يعزز الاختراق العميق وكفاءة الغسيل دون بقايا.

مروحة مضيئة داخل موزّع Turbo-Jet مع تأثير ضوئي يُظهر ذوبان مسحوق الغسيل بكفاءة

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

*تم الاختبار بواسطة مختبر LG الداخلي في نوفمبر 2024 في حالة إدخال مسحوق ومنظف سائل. قد تختلف النتائج حسب كمية المنظف والبيئة. 

™EasyUnload

وصول سهل ومريح

توفر الواجهة المائلة للغسالة وصولًا أكثر راحة وبتصميم مريح دون التأثير على السعة.

سيدة تقوم بتفريغ الغسيل من غسالة علوية التحميل مع هيكل أسطوانة مائل لتسهيل الوصول إليه

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

أسطوانة غاسلة محاطة برذاذ المياه الديناميكي، مما يمثل تنظيفًا بسيطًا للحوض

حلول بسيطة لتنظيف اسطوانة الغسالة

لتنظيف الأنابيب الداخلية والخارجية لمنع الروائح الكريهة.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

™ThinQ

الحياة أسهل مع سهولة التحكم

تحكم في الغسيل في أي وقت وفي أي مكان

يتيح لك تطبيق ThinQ الاتصال بالغسالة عن بُعد. ابدأ

دورة الغسيل بلمسة زر واحدة فقط.

سهولة الصيانة والمراقبة

سواء كانت الصيانة اليومية أو مهام أكبر، راقب استخدام طاقة الغسالة بسهولة من خلال تطبيق ThinQ.

غسيل دون استخدام اليدين مع المساعد الصوتي

أخبر مكبر الصوت الذكي أو مساعد الذكاء الاصطناعي بما تحتاجه ودع الغسالة تعتني بالبقية.

* قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

غسالة LG علوية التحميل باللون الرمادي الداكن بتصميم أنيق وعصري في مساحة غسيل بسيطة

تصميم أنيق وعصري

صورة مقربة للوحة تحكم غسالة LG علوية الحمولة مع قرص في المنتصف وشاشة سهلة الاستخدام

لوحة سهلة الاستخدام

غطاء الغسالة معروض في منتصف الحركة لتوضيح ميزة إغلاق الباب بسلاسة ونعومة

باب يتميز بإغلاق سلس

أسطوانة داخلية فسيحة لامعة مع سطح منقوش

أسطوانة داخلية متينة

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

غسالة علوية التحميل باللون الرمادي الداكن معروضة على خلفية أرجوانية متوهجة مع شعار يمثل الغسيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

غسالة علوية التحميل باللون الرمادي الداكن معروضة على خلفية أرجوانية متوهجة مع شعار يمثل الغسيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

غسالة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تجعل
الغسيل سهلاً جدًا

دورة AI Wash‏، التي يعمل بواسطة ™AI DD، تُوفِّر الغسيل الأمثل حسب نوع القماش، ويمكن أن تساعد في تحسين العناية بالقماش وتقليل استخدام الطاقة للأقمشة الناعمة. محرك Inverter Direct Drive الذي يشغِّل غسالاتنا يتميز بالموثوقية والهدوء. كما صُممت غسالاتنا لتوفير كفاءة فائقة في استهلاك الطاقة.

الأسئلة الشائعة

Q.

أين وكيف أقوم بتركيب المنتج؟

A.

يجب تركيب المنتج على أرضية ثابتة ومستوية. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فقد يحدث اهتزاز وضوضاء. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فيُرجى ضبط أرجل ضبط الارتفاع في أسفل المنتج لضبط مستواه. (يُرجى عدم فك البراغي بإفراط. 10 مم أو أقل) 

تجنب تركيب المنتج في مكان به رطوبة عالية قدر الإمكان حيث قد يتسبب ذلك في تآكل المنتج وتعطله. يلزم وجود مسافة لا تقل عن 10 سم على الظهر و2 سم على اليسار واليمين (باستثناء منطقة تركيب خرطوم التصريف) من جدران المكان الذي سيتم تركيب المنتج فيه.

*تم إنشاء هذا المحتوى للاستخدام العام وقد يحتوي على صور أو محتوى يختلف عن المنتج الذي تم شراؤه.

Q.

كيف يمكنني الحفاظ على غسالتي في حالة جيدة؟

A.

نظف الجزء الداخلي من مكان المنظف جيدًا بفرشاة ناعمة وفرشاة أسنان وما إلى ذلك. إذا كان المدخل مسدودًا بمنظف متبقي أو صلب، فقد لا يتم توزيع المنظف بشكل صحيح. نظف مكان المنظف مرة واحدة في الشهر تقريبًا للحفاظ عليه نظيفًا وجاهزًا للاستخدام. قم بتنظيف الفلتر بعد كل حمولة من الغسيل للحفاظ على نظافة الفلتر.

Q.

كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟

A.

بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. عند اختيارك لدورة AI Wash، تقوم غسالات LG المزودة بتقنية ™AI DD تلقائيًا بوزن الغسيل وتحليل نعومته لتحديد نمط الغسيل المناسب وتعديل الحركات وفقًا لذلك — إذا كانت الحمولة أقل من 5 كجم. صُممت دورة AI Wash للأحمال من أنواع الأقمشة المماثلة وقد لا يكتشف جميع اختلافات الأقمشة.

Q.

كيف تُفيدني تقنية ™AI DD في الغسيل؟

A.

غسالات LG المزودة بخاصية ™AI DD تستخدم تقنية ذكية للكشف عن وزن الحمولة ونعومتها - عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. النتيجة؟ تساعد ميزة تحسين حركة الغسيل التلقائية في الحفاظ على مظهر ملابسك الثمينة. توفر محركات ™DirectDrive Motor تقنية ذات 6 حركات لضمان تنظيف الملابس بشكل شامل وفعال.

Q.

ما هي وظيفة ™TurboWash؟

A.

تقنية ™TurboWash السريعة من LG تضمن لك ملابس نظيفة تمامًا في 30 دقيقة فقط لحمل يبلغ 3 كجم. بخاخ قوي، بالإضافة إلى الحوض والموتور الذي يدور بشكل مستقل وفي اتجاهات عكسية، يخلق تدفقًا قويًا للماء يتسبب في احتكاك الملابس ببعضها البعض طوال الدورة لتحسين أداء الغسيل.

Q.

ما هي وظيفة البخار في غسالة LG؟

A.

تعمل تقنية ™Steam من LG (في طرازات محددة) على تقليل التعرض لمسببات الحساسية بشكل فعال. تعمل وظيفة العناية بالحساسية (Allergy Care) على تبخير الملابس في بداية دورة الغسيل لتخفيف الألياف وتقليل التعرض لمسببات الحساسية، بما في ذلك عث الغبار وحبوب اللقاح.*

*تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek (اختبارات مستقلة) وأثبتت تقليل 97% من مسببات حساسية عث الغبار (Der p1)، و99.9% من عث الغبار الحي. قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.

Q.

كيف يمكنني استخدام دورة تنظيف الحوض في غسالتي؟

A.

إذا كان هناك وبر متراكم على الحوض أو كانت رائحة الحوض عفنة، فاستخدم منظفات الغسالة لتنظيف الحوض بانتظام. يوصى بتشغيل دورة تنظيف الحوض مرة واحدة شهريًا للحفاظ على نظافة الحوض.

Q.

لماذا غسيلي مغطى بالغبار والوبر؟

A.

1. يتم تصفية الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا يتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف الفلتر يدويًا قبل كل عملية غسيل لمساعدة الغسالة على التقاط الغبار والوبر ومنع تراكمهما على الملابس.

2. يُستحسن فصل الملابس الملونة والبيضاء عن الملابس السوداء والملابس المنتجة للوبر. نوصي بغسلها في دورة غسيل منفصلة لمنع الغبار والوبر عن الملابس.

Q.

كيف يمكنني تسجيل منتجي على ™ThinQ؟

A.

1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وجهاز توجيه الإنترنت (الراوتر).

2. إذا كانت المسافة بين المنتج وجهاز التوجيه بعيدة للغاية، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل منتجك وقتًا طويلاً.

3. قم بتثبيت تطبيق ThinQ. يُرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك لمزيد من التعليمات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك.

الملخص

طباعة

الأبعاد

6565
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
‎651 x 1060 x 680 ‎
TurboDrum
نعم
ThinQ (Wi-Fi)‎
نعم

المواصفات الأساسية

  • السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    21

  • الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎651 x 1060 x 680 ‎

  • الميزات - ezDispense

    لا

  • الميزات - Steam

    لا

  • تكنولوجيا ذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    أسود بلاتيني

  • نوع الغطاء

    زجاج مقوى

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    21

البرامج

  • غسيل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • ملابس الأطفال

    لا

  • عناية باللون

    لا

  • غسيل ناعم

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • صرف + عصر

    لا

  • لحاف

    نعم

  • توفير اقتصادي

    لا

  • تنظيف إضافي

    لا

  • غسيل عادي

    نعم

  • غسيل مبدئي + غسيل عادي

    نعم

  • غسيل سريع

    نعم

  • الشطف + التجفيف

    نعم

  • عناية مدرسية

    لا

  • حمولة صغيرة

    لا

  • الشطف الذكي

    لا

  • الملابس الرياضية

    لا

  • موجة قوية

    لا

  • مناشف

    لا

  • تنظيف الحوض

    لا

  • صوف

    لا

  • عناية ضد الحساسية

    لا

  • صامتة

    لا

  • العناية بالبقع

    لا

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    قرص + أزرار لمس كاملة وشاشة عرض LED

  • إشارة قفل الباب

    نعم

  • مؤشر الشكل

    18:88

الميزات

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • تقنية TurboWash

    نعم

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النوع

    غسالة تحميل علوي

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • ezDispense

    لا

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • نظام كشف الرغوة

    لا

  • LoadSense

    نعم

  • Steam

    لا

  • قواعد التسوية

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    لا

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • مستشعر الاهتزاز

    لا

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • JetSpray

    نعم

  • فلتر نسالة

    نعم

  • خليط + 3

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا

    نعم

  • شلال مياه جانبي

    لا

  • الحركة الذكية

    لا

  • إقفال مرن للباب

    نعم

  • مرشح نسالة لا يصدأ

    لا

  • TurboDrum

    نعم

  • TurboWash 3D

    لا

  • مستوى الماء

    تلقائي/يدوي

  • WaveForce

    لا

الأبعاد والأوزان

  • ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)

    1380

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎651 x 1060 x 680 ‎

  • الوزن (كجم)

    47.0

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • التجفيف بالهواء

    لا

  • احتياطي مائي

    لا

  • ملء عميق

    لا

  • شطف إضافي

    لا

  • غسل ساخن

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • غسل على البارد

    نعم

  • نقع

    نعم

  • عصر فقط

    لا

  • العناية بالأوساخ

    لا

  • الغسل الأولي

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • موجة قوية

    لا

  • الشطف

    5 مرات

  • الشطف + العصر

    لا

  • زمن التأخير

    لا

  • تجفيف في الحوض

    لا

  • عصر

    5 مستويات

  • Steam

    لا

  • درجة الحرارة

    بارد / دافئ / ساخن

  • مستوى الماء

    10 مستويات

  • تنظيف الحوض

    لا

  • ماء إضافي

    لا

  • TurboWash

    نعم

  • غسل

    نعم

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806096660782

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

