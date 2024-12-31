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غساله 23 كيلو تحميل علوي بتكنولوجيا بموتور دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي وتربو واش 39 دقيقه

الميزات

المعرض

المواصفات

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غساله 23 كيلو تحميل علوي بتكنولوجيا بموتور دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي وتربو واش 39 دقيقه

T23H9EFHST

غساله 23 كيلو تحميل علوي بتكنولوجيا بموتور دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي وتربو واش 39 دقيقه

(0)
طريقة العرض الأمامية

غسالة ذكية ومتقدمة

عرض تقنية AIDD™

العناية بالنسيج

يتم تطبيق حركات مُحسَّنة بناءً على الوزن ونوع القماش في كل حمولة من خلال تقنية ™AIDD

ترش الماء في أربعة اتجاهات باستخدام فوهة ثلاثية الأبعاد متعددة.

غسيل قوي وسريع

يتم تنظيف الغسيل تمامًا في أقل من 40 دقيقة باستخدام ™TurboWash3D

يعرض مجموعة متنوعة من خيارات الغسيل.

التحكم الذكي

خيارات غسيل مخصصة تم إنشاؤها بناءً على أنماط الغسيل الخاصة بك

يوجد رمز صوت على الغسالة.

تشغيل هادئ

تقليل الضوضاء من خلال ممتصات الصدمات وأجهزة الاستشعار الرأسية والأفقية

™AIDD

عناية ذكية لحماية أكبر للأنسجة

يمكنك تحسين الحركة تلقائيًا بناءً على الوزن ونوع القماش في كل حمولة.

يتم تطبيق حركات غسيل ومجموعات مختلفة حسب نوع القماش

يتم تطبيق رموز أسلوب الغسيل وفقًا لنوع القماش

*تم اختباره بواسطة Intertek، دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالدورة العادية مع الخيارات الافتراضية، بناءً على وزن 3 كجم من IEC.
*يختلف وقت الغسيل والطاقة (تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك وعدد الدورات في الدقيقة) حسب نوع الملابس (حساسة، عادية، خشنة)
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
*قد تختلف ميزات المنتج حسب البلد.

التحكم الذكي

يوفر خيارات غسيل مخصصة بناءً على استخدامك

قم بتشغيل هذه الميزة للاستمتاع بخيارات غسيل مخصصة بناءً على أنماط الغسيل السابقة.

*تعمل ميزة "الترتيب التلقائي للبرامج" على ترتيب البرامج الأكثر استخدامًا عند استخدام أحد الأوضاع أكثر من 10 مرات.
*تعمل ميزة "الترتيب التلقائي للبرامج" على تكييف الخيارات الافتراضية لتشمل خياراتك المخصصة إذا تم استخدام نفس الخيارات المخصصة أكثر من ثلاث مرات متتالية.

يعرض الملحقات التي تحافظ على هدوء الغسالة. جرو ينام بجانب الغسالة.

تشغيل هادئ

تعمل ممتصات الصدمات والمستشعر على امتصاص الاهتزازات أثناء الغسيل، مما يتيح غسيلاً أكثر هدوءًا.

™TurboWash3D

تنظيف قوي في 30 دقيقة

باستخدام موجات قوية ودوران عكسي، تقوم تقنية ™TurboWash3D بالغسل في كل اتجاه لتنظيف تام.

™WaveForce

شلال قوي من الأعلى إلى الأسفل للغسيل العميق.

تُظهر تيارات مائية قوية للتنظيف الشامل.

™TurboDrum

يدور النابض والحوض في اتجاهين متعاكسين، مما يولد تيارات مائية قوية للغسيل الشامل.

تُظهر تيارات مائية قوية للتنظيف الشامل.

بخاخ النفث

يساعد تدفق الماء على الشطف السريع والفعال.

تُظهر تيارات مائية قوية للتنظيف الشامل.

*تم اختباره بواسطة Intertek مع حمولة غسيل بوزن 5.5 كجم وفقًا لمعيار IEC. دورة عادية مع خيار TurboWash. قد تختلف النتائج حسب البيئة.

الطريقة المثلى للغسيل

6 حركات غسيل مدعومة بمحرك الدفع المباشر العاكس ™Inverter Direct Drive Motor تنشئ 6 دورات محسّنة لغسيل الأقمشة.

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

حركة متعددة الاتجاهات: حركة غسيل عادية

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

حركة التأرجح: تأرجح لطيف للتعامل مع الأقمشة الرقيقة وتقليل تلف النسيج

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

حركة الدوران: يمزج النسيج ويغسله للوصول إلى النظافة

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

حركة الفرك: تدور لليسار ولليمين لفرك القماش على سطح الحلة

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

قوة الموجة: شلال قوي من الأعلى إلى الأسفل للغسيل العميق

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

حركة الضغط: حركة دوران عالية السرعة
™LG ThinQ

تحكم ذكي، حياة أكثر ذكاءً

تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي

أخبر غسالتك بالضبط بما تحتاجه، عندما تحتاجه. قل، "ما هي دورة الغسالة؟" وسوف تقوم السماعات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بالاستماع لذلك والتحقق من الدورة لإعلامك بذلك.

متعة الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ الاتصال بسهولة بالغسالة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل. ابدأ الغسالة بضغطة زر.

صيانة فعالة للمنتج

يراقب تطبيق ™LG ThinQ غسالتك باستمرار. سواء كانت صيانة يومية أو أي شيء آخر، يتيح لك التطبيق مراقبة استخدام الطاقة بسهولة. يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات ذكية وتنزيل الدورة التدريبية التي تعجبك.

*قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa وGoogle Assistant باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.

يظهر الجزء الداخلي من الغسالة.

مرشح الوبر الواسع

مرشح أكبر يحافظ على الحلة نظيفة

امرأة وطفل يشمّون رائحة الغسيل.

الرائحة

قماش أكثر انتعاشا لمدة أطول1)

لعرض نسيج اللحاف.

بخار

تخلص من البكتيريا بالبخار

It shows the background of soft cloth.

موثوقية المحرك

محرك العاكس المباشر طويل الأمد 3)

1. تم اختباره بواسطة Intertek مع T13H7EHDSTP. الدورة العادية مع خيار Scent+ مقارنة بالدورة العادية بدون خيار Scent+. حمولة غسيل لمنشفة بوزن 3.5 كجم IEC. قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
2. تمت الموافقة على دورة العناية بالحساسية من قبل شركة intertek الأمريكية لتقليل التعرض لمسببات الحساسية لعث غبار المنزل ومسببات الحساسية من القطط ومسببات الحساسية للكلاب وحبوب اللقاح والفطريات والبكتيريا (المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية والمكورات العقدية البرازية).
3. لا يغطي الضمان المحدود الإصلاحات عند استخدام منتجك في غير الاستخدام المنزلي العادي والمعتاد (على سبيل المثال، الاستخدام التجاري، في المكاتب والمرافق الترفيهية) أو الاستخدام المخالف للتعليمات الموضحة في دليل مالك المنتج.

الأسئلة الشائعة

س.

لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

أ.

1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.

س.

[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2. تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3. تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4. يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد

س.

[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى.
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد.

س.

[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.

س.

.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

أ.

1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت.
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
3. قم بتثبيت تطبيق ThinQ. يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك.

الملخص

طباعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
23
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
690 x 1070 x 730
التكنولوجيا الرئيسية
™AI DD
ميزة إضافية
™TurboWash

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    23

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    690 x 1070 x 730

  • ezDispense

    لا

  • Steam

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    أسود بلاتيني

  • نوع الغطاء

    زجاج مقوى

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    23

البرامج

  • غسيل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • ملابس الأطفال

    نعم

  • عناية باللون

    نعم

  • غسيل ناعم

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • صرف + عصر

    لا

  • لحاف

    نعم

  • توفير اقتصادي

    لا

  • تنظيف إضافي

    لا

  • غسيل عادي

    نعم

  • غسيل مبدئي + غسيل عادي

    نعم

  • غسيل سريع

    نعم

  • الشطف + التجفيف

    نعم

  • عناية مدرسية

    نعم

  • حمولة صغيرة

    لا

  • الشطف الذكي

    نعم

  • الملابس الرياضية

    نعم

  • موجة قوية

    لا

  • مناشف

    نعم

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • صوف

    لا

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    شاشة LED + شاشة LCD تعمل باللمس

  • إشارة قفل الباب

    نعم

  • مؤشر الشكل

    لا

الميزات

  • تقنية TurboWash

    لا

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • النوع

    غسالة تحميل علوي

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • ezDispense

    لا

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • نظام كشف الرغوة

    لا

  • LoadSense

    لا

  • Steam

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • مستشعر الاهتزاز

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • JetSpray

    نعم

  • فلتر نسالة

    لا

  • خليط + 3

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا

    لا

  • شلال مياه جانبي

    لا

  • محرك محوّل ذكي

    لا

  • الحركة الذكية

    لا

  • إقفال مرن للباب

    نعم

  • مرشح نسالة لا يصدأ

    نعم

  • TurboDrum

    نعم

  • TurboWash 3D

    نعم

  • مستوى الماء

    تلقائي/يدوي

  • WaveForce

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)

    1420

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    690 x 1070 x 730

  • الوزن (كجم)

    59.0

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • التجفيف بالهواء

    لا

  • احتياطي مائي

    لا

  • ملء عميق

    لا

  • شطف إضافي

    لا

  • غسل ساخن

    لا

  • إضافة قطعة

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • غسل على البارد

    لا

  • نقع

    نعم

  • عصر فقط

    نعم

  • العناية بالأوساخ

    لا

  • الغسل الأولي

    نعم

  • موجة قوية

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • الشطف

    5 مرات

  • الشطف + العصر

    نعم

  • زمن التأخير

    نعم

  • تجفيف في الحوض

    لا

  • عصر

    5 مستويات

  • Steam

    نعم

  • مستوى الماء

    10 مستويات

  • درجة الحرارة

    بارد / دافئ / ساخن

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • ماء إضافي

    لا

  • TurboWash

    نعم

  • غسل

    نعم

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806091856951

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    نعم

  • الاقتران الذكي

    لا

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