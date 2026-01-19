We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة تحميل علوي جديدة 23 كجم - AIDD™ - ThinQ
حلول غسيل ذكية
دورة AI Wash
غسيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية ™AI DD
™TurboWash
غسيل سريع وقوي في 30 دقيقة فقط
™EasyUnload
وصول مريح وسهل
تنظيف الاسطوانة
حلول بسيطة لتنظيف اسطوانة الغسالة
دورة AI Wash
غسيل مُحسَّن بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية ™AI DD
تعمل دورة AI Wash على تحسين حركات الغسيل بناءً على نوع الغسيل. كما يمكن أن يساعد ذلك في تحسين العناية بالنسيج وتوفير الطاقة باستخدام الأقمشة الناعمة.
*يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash عندما تكون الحمولة أقل من 5 كجم. يجب استخدام دورة AI Wash مع الأقمشة المتشابهة فقط (ليست كل الأقمشة قابلة للكشف) ومع منظف مناسب.
™6 Motion
الطريقة المثلى للغسيل
تعمل ست دورات مختلفة بمحرك LG Inverter ™Direct Drive، وتضمن تنظيفًا شاملاً للملابس.
™TurboWash
تنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقة
تقنية ™LG TurboWash الحصرية تمنحك تنظيفًا قويًا وفعّالًا بلطف،
لتنجز المزيد في وقت أقل.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في نوفمبر 2024 مع حمل IEC 3 كجم. دورة عادية مع خيار TurboWash. قد يختلف وقت الغسيل الفعلي والأداء بحسب ظروف البيئة المحيطة.
PetCare
غسيل فعال للمنازل التي تحب الحيوانات الأليفة
تساعد دورة PetCare على إزالة شعر الحيوانات الأليفة من الملابس والألعاب مع الحفاظ على أداء الفلتر لغسيل نظيف.
*تم اختبارها من قبل مختبر LG الداخلي في يناير 2025 مع حمولة مختلطة من الأقمشة الناعمة بوزن 3 كجم. تم اختبار دورة PetCare باستخدام حمولة مرفقة بالصوف، مما أدى إلى تقليل بنسبة 70%.
*قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.
موزع Turbo-Jet
ذوبان سريع، ونظيف عميق، وبقايا ضئيلة
يعمل موزع Turbo-Jet على إذابة مسحوق المنظفات بسرعة تامة، مما يعزز الاختراق العميق وكفاءة الغسيل دون بقايا.
*تم الاختبار بواسطة مختبر LG الداخلي في نوفمبر 2024 في حالة إدخال مسحوق ومنظف سائل. قد تختلف النتائج حسب كمية المنظف والبيئة.
™EasyUnload
وصول سهل ومريح
>توفر الواجهة المائلة للغسالة وصولًا أكثر راحة وبتصميم مريح دون التأثير على السعة.
*تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek (اختبارات مستقلة) وأثبتت تقليل 97% من مسببات حساسية عث الغبار (Der p1)، و99.9% من عث الغبار الحي (Dermatophagoides pteronyssinus).
*قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.
™ThinQ
الحياة أسهل مع سهولة التحكم
تحكم في الغسيل في أي وقت وفي أي مكان
يتيح لك تطبيق ThinQ الاتصال بالغسالة عن بُعد. ابدأ
دورة الغسيل بلمسة زر واحدة فقط.
سهولة الصيانة والمراقبة
سواء كانت الصيانة اليومية أو مهام أكبر، راقب استخدام طاقة الغسالة بسهولة من خلال تطبيق ThinQ.
غسيل دون استخدام اليدين مع المساعد الصوتي
أخبر مكبر الصوت الذكي أو مساعد الذكاء الاصطناعي بما تحتاجه ودع الغسالة تعتني بالبقية.
* قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.
الأسئلة الشائعة
Q.
أين وكيف أقوم بتركيب المنتج؟
A.
يجب تركيب المنتج على أرضية ثابتة ومستوية. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فقد يحدث اهتزاز وضوضاء. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فيُرجى ضبط أرجل ضبط الارتفاع في أسفل المنتج لضبط مستواه. (يُرجى عدم فك البراغي بإفراط. 10 مم أو أقل)
تجنب تركيب المنتج في مكان به رطوبة عالية قدر الإمكان حيث قد يتسبب ذلك في تآكل المنتج وتعطله. يلزم وجود مسافة لا تقل عن 10 سم على الظهر و2 سم على اليسار واليمين (باستثناء منطقة تركيب خرطوم التصريف) من جدران المكان الذي سيتم تركيب المنتج فيه.
Q.
كيف يمكنني الحفاظ على غسالتي في حالة جيدة؟
A.
نظف الجزء الداخلي من مكان المنظف جيدًا بفرشاة ناعمة وفرشاة أسنان وما إلى ذلك. إذا كان المدخل مسدودًا بمنظف متبقي أو صلب، فقد لا يتم توزيع المنظف بشكل صحيح. نظف مكان المنظف مرة واحدة في الشهر تقريبًا للحفاظ عليه نظيفًا وجاهزًا للاستخدام. قم بتنظيف الفلتر بعد كل حمولة من الغسيل للحفاظ على نظافة الفلتر.
Q.
كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟
A.
بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. عند اختيارك لدورة AI Wash، تقوم غسالات LG المزودة بتقنية ™AI DD تلقائيًا بوزن الغسيل وتحليل نعومته لتحديد نمط الغسيل المناسب وتعديل الحركات وفقًا لذلك — إذا كانت الحمولة أقل من 5 كجم. صُممت دورة AI Wash للأحمال من أنواع الأقمشة المماثلة وقد لا يكتشف جميع اختلافات الأقمشة.
Q.
كيف تُفيدني تقنية ™AI DD في الغسيل؟
A.
غسالات LG المزودة بخاصية ™AI DD تستخدم تقنية ذكية للكشف عن وزن الحمولة ونعومتها - عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. النتيجة؟ تساعد ميزة تحسين حركة الغسيل التلقائية في الحفاظ على مظهر ملابسك الثمينة. توفر محركات ™DirectDrive Motor تقنية ذات 6 حركات لضمان تنظيف الملابس بشكل شامل وفعال.
Q.
ما هي وظيفة ™TurboWash؟
A.
تقنية ™TurboWash السريعة من LG تضمن لك ملابس نظيفة تمامًا في 30 دقيقة فقط لحمل يبلغ 3 كجم. بخاخ قوي، بالإضافة إلى الحوض والموتور الذي يدور بشكل مستقل وفي اتجاهات عكسية، يخلق تدفقًا قويًا للماء يتسبب في احتكاك الملابس ببعضها البعض طوال الدورة لتحسين أداء الغسيل.
Q.
ما هي وظيفة البخار في غسالة LG؟
A.
تعمل تقنية ™Steam من LG (في طرازات محددة) على تقليل التعرض لمسببات الحساسية بشكل فعال. تعمل وظيفة العناية بالحساسية (Allergy Care) على تبخير الملابس في بداية دورة الغسيل لتخفيف الألياف وتقليل التعرض لمسببات الحساسية، بما في ذلك عث الغبار وحبوب اللقاح.*
*تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek (اختبارات مستقلة) وأثبتت تقليل 97% من مسببات حساسية عث الغبار (Der p1)، و99.9% من عث الغبار الحي. قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.
Q.
كيف يمكنني استخدام دورة تنظيف الحوض في غسالتي؟
A.
إذا كان هناك وبر متراكم على الحوض أو كانت رائحة الحوض عفنة، فاستخدم منظفات الغسالة لتنظيف الحوض بانتظام. يوصى بتشغيل دورة تنظيف الحوض مرة واحدة شهريًا للحفاظ على نظافة الحوض.
Q.
لماذا غسيلي مغطى بالغبار والوبر؟
A.
1. يتم تصفية الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا يتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف الفلتر يدويًا قبل كل عملية غسيل لمساعدة الغسالة على التقاط الغبار والوبر ومنع تراكمهما على الملابس.
2. يُستحسن فصل الملابس الملونة والبيضاء عن الملابس السوداء والملابس المنتجة للوبر. نوصي بغسلها في دورة غسيل منفصلة لمنع الغبار والوبر عن الملابس.
Q.
كيف يمكنني تسجيل منتجي على ™ThinQ؟
A.
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وجهاز توجيه الإنترنت (الراوتر).
2. إذا كانت المسافة بين المنتج وجهاز التوجيه بعيدة للغاية، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل منتجك وقتًا طويلاً.
3. قم بتثبيت تطبيق ThinQ. يُرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك لمزيد من التعليمات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
23
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
651 x 1060 x 680
الميزات - ezDispense
لا
الميزات - Steam
نعم
تكنولوجيا ذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
أونيكس بلاك
نوع الغطاء
زجاج مقوى
السعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
23
البرامج
غسيل بالذكاء الاصطناعي
نعم
ملابس الأطفال
لا
عناية باللون
لا
غسيل ناعم
نعم
تنزيل الدورة
نعم
صرف + عصر
لا
لحاف
نعم
توفير اقتصادي
لا
تنظيف إضافي
لا
غسيل عادي
نعم
غسيل مبدئي + غسيل عادي
لا
غسيل سريع
نعم
الشطف + التجفيف
نعم
عناية مدرسية
لا
حمولة صغيرة
لا
الشطف الذكي
لا
الملابس الرياضية
لا
موجة قوية
لا
مناشف
لا
تنظيف الحوض
نعم
صوف
لا
عناية ضد الحساسية
نعم
صامتة
لا
العناية بالبقع
لا
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
3-19 ساعة
نوع الشاشة
قرص + أزرار لمس كاملة وشاشة عرض LED
إشارة قفل الباب
نعم
مؤشر الشكل
18:88
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
تقنية TurboWash
نعم
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
النوع
غسالة تحميل علوي
إشارة نهاية الدورة
نعم
إضافة قطعة
لا
ezDispense
لا
إعادة بدء تلقائية
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
نظام كشف الرغوة
لا
LoadSense
نعم
Steam
نعم
قواعد التسوية
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
لا
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
مستشعر الاهتزاز
لا
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
JetSpray
نعم
فلتر نسالة
نعم
خليط + 3
لا
حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
نعم
شلال مياه جانبي
لا
إقفال مرن للباب
نعم
مرشح نسالة لا يصدأ
لا
TurboDrum
نعم
TurboWash 3D
لا
مستوى الماء
تلقائي/يدوي
WaveForce
لا
الأبعاد والأوزان
ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)
1380
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
651 x 1060 x 680
الوزن (كجم)
47.0
خيارات إضافية
تشغيل/إيقاف العملية
نعم
Wi-Fi
نعم
التجفيف بالهواء
لا
احتياطي مائي
لا
ملء عميق
لا
شطف إضافي
لا
غسل ساخن
نعم
إضافة قطعة
لا
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
غسل على البارد
نعم
نقع
نعم
عصر فقط
لا
العناية بالأوساخ
لا
الغسل الأولي
لا
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
موجة قوية
لا
الشطف
5 مرات
الشطف + العصر
لا
زمن التأخير
لا
تجفيف في الحوض
لا
عصر
5 مستويات
Steam
نعم
درجة الحرارة
بارد / دافئ / ساخن
مستوى الماء
10 مستويات
تنظيف الحوض
لا
ماء إضافي
لا
TurboWash
نعم
غسل
نعم
الرمز الشريطي
الرمز الشريطي
8806096665831
تكنولوجيا ذكية
تشخيص ذكي
نعم
تنزيل الدورة
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
الاقتران الذكي
نعم
رأي المستخدمين
