غسالة تحميل علوي جديدة 25 كجم- ™Auto Dispense
حلول غسيل ذكية
™AI DD 1)
استنادًا إلى الوزن ونوع القماش
™TurboWash3D
غسيل سريع وقوي ثلاثي الأبعاد في 30 دقيقة فقط2)
™EasyUnload
وصول مريح وسهل
تحكم سهل
قرص تحكم LCD سريع وسهل الاستخدام
™AI DD
غسالة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تجعل الغسيل سهلاً جدًا
استمتع بالعناية الممتازة بالأقمشة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، المصممة خصيصًا لأقمشتك.
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
6 ™Motion
الطريقة المثلى للغسيل
تعمل ست دورات مختلفة بمحرك ™LG Inverter Direct Drive، وتضمن تنظيفًا شاملاً للملابس.
حركة الغسيل الديناميكية
حركة الغسيل العادية
حركة التأرجح
تأرجح لطيف للتعامل مع الأقمشة الرقيقة وتقليل تلف الأقمشة
حركة الدوران
تفرد الأقمشة بلطف وتمنحها تنظيفًا عميقًا
حركة الفرك
تتحرك في اتجاهين متعاكسين لتفرك الأقمشة بلطف على سطح الاسطوانة
WaveForce
شلال قوي من الأعلى إلى الأسفل للغسيل العميق
حركة الضغط
حركة دوران عالية السرعة

™TurboWash3D
تنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقة فقط2)
توفر تقنية ™LG TurboWash3D نظافة قوية ولطيفة، مما يساعدك على إنجاز المزيد من الغسيل في وقت أقل.
سيدة على الطاولة تنظر إلى ساعتها خلال تناول وجبة خفيفة. وأيقونة مكتوب عليها 30 دقيقة.

الموزع التلقائي
استخدم الغسالة عدة مرات مع تعبئة واحدة سهلة
يوزع تلقائيًا الكمية المناسبة من المنظف ومنعم الأقمشة. احصل أيضًا على تنبيهات على هاتفك الذكي عندما يحين وقت إعادة التعبئة، مما يجعل الغسيل سريعًا وسهلاً ومضمونًا.
*يلزم وجود Wi-fi وتطبيق ThinQ. الميزات خاضعة للتغيير.
*قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.

™EasyUnload
وصول سهل ومريح
توفر الواجهة المائلة للغسالة وصولًا أكثر راحة وبتصميم مريح دون التأثير على السعة.

تحسين دورات التشغيل والخيارات
دورات غسيل مصممة خصيصًا لعاداتك في الغسيل
من خلال تحديد الدورات المتكررة تلقائيًا، يمكن للغسالة توفير الوقت في الغسيل. ما عليك سوى تبديل خيار تحرير قائمة الدورات.



فلتر الوبر العريض
طريقة سهلة لتنظيف الفلتر
يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الغبار والوبر على الملابس.

محرك ™Inverter Direct Drive
يدوم طويلاً، اهتزاز منخفض، ضوضاء منخفضة
يتميز محرك ™Inverter Direct Drive بالموثوقية والهدوء، ويأتي مع ضمان لمدة 10 سنوات.
*يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للاطلاع على سياسة الضمان لمدة 10 سنوات.

™ThinQ
الحياة أسهل مع سهولة التحكم
تحكم في الغسيل في أي وقت وفي أي مكان
يتيح تطبيق ThinQ™ الاتصال بالغسالة بشكل لم يسبق له مثيل. ابدأ تشغيل الغسالة بنقرة زر واحدة فقط.
سهولة الصيانة والمراقبة
سواء كانت الصيانة اليومية أو مهام أكبر، راقب استخدام طاقة الغسالة بسهولة من خلال تطبيق ™ThinQ.
غسيل دون استخدام اليدين مع المساعد الصوتي
أخبر مكبر الصوت الذكي أو مساعد الذكاء الاصطناعي بما تحتاجه ودع الغسالة تعتني بالبقية.
* قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.


1)™AI DD
يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash عندما تكون الحمولة أقل من 3 كجم.
- يجب استخدام دورة AI Wash مع الأقمشة المتشابهة فقط [ليست كل الأقمشة قابلة للكشف] ومع منظف مناسب.
2)تنظيف في 30 دقيقة فقط
-اختبرت Intertek الغسالة مع حمولة IEC قدرها 3 كجم. نتيجة وقت التشغيل للدورة العادية مع خيار TurboWash هي 29 دقيقة. قد يتأخر وقت الغسيل وقد تختلف النتائج حسب نوع ووزن الملابس والبيئة.
3)إزالة مسببات الحساسية
- تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek، وأثبتت فعاليتها في تقليل مسببات الحساسية من عث الغبار بنسبة 99% (Der p1)، والتخلص من 99.9% من عث الغبار الحي (Dermatophagoides pteronyssinus)، وتقليل البكتيريا بنسبة 99% (المكورات العنقودية الذهبية، والمعوية البرازية، والإشريكية القولونية).
الأسئلة الشائعة
Q.
أين وكيف أقوم بتركيب المنتج؟
A.
يجب تركيب المنتج على أرضية ثابتة ومستوية. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فقد يحدث اهتزاز وضوضاء.
إذا لم يكن المنتج مستويًا، فيُرجى ضبط أرجل ضبط الارتفاع في أسفل المنتج لضبط مستواه. (يُرجى عدم فك البراغي بإفراط. 10 مم أو أقل)
تجنب تركيب المنتج في مكان به رطوبة عالية قدر الإمكان حيث قد يتسبب ذلك في تآكل المنتج وتعطله.
يلزم وجود مسافة لا تقل عن 10 سم على الظهر و5 سم على اليسار واليمين (باستثناء منطقة تركيب خرطوم التصريف) من جدران المكان الذي سيتم تركيب المنتج فيه.
* تم إنشاء هذا المحتوى للاستخدام العام وقد يحتوي على صور أو محتوى يختلف عن المنتج الذي تم شراؤه.
Q.
كيف يمكنني تحديد دورة الغسيل؟
A.
تنقل عبر الدورات وحددها من خلال تدوير قرص LCD في منتصف لوحة التحكم.
1. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة.
2. أدر القرص لتحديد دورة الغسيل (الدورة الافتراضية: عادي)
3. بعد تحديد دورة الغسيل، قم بتعيين الخيارات المطلوبة (درجة الحرارة، العصر، مستوى الاتساخ، وما إلى ذلك)
4. بعد تحديد دورة الغسيل، اضغط على زر البدء لبدء الغسيل.
* تم إنشاء هذا المحتوى للاستخدام العام وقد يحتوي على صور أو محتوى يختلف عن المنتج الذي تم شراؤه.
Q.
كيف يمكنني الحفاظ على غسالتي في حالة جيدة؟
A.
نظف الجزء الداخلي من مكان المنظف جيدًا بفرشاة ناعمة وفرشاة أسنان وما إلى ذلك. إذا كان المدخل مسدودًا بمنظف متبقي أو صلب، فقد لا يتم توزيع المنظف بشكل صحيح. نظف مكان المنظف مرة واحدة في الشهر تقريبًا للحفاظ عليه نظيفًا وجاهزًا للاستخدام.
قم بتنظيف الفلتر بعد كل حمولة من الغسيل للحفاظ على نظافة الفلتر.
Q.
كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟
A.
بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. إذا حددت دورة الغسيل AI Wash، فستقوم غسالات LG المزودة بوظيفة AI DD تلقائيًا بوزن الغسيل وتحديد درجة نعومته لتحديد نمط الغسيل المناسب وتعديل حركات الغسيل أثناء الغسيل وفقًا لذلك.
Q.
كيف تُفيدني تقنية AI DD™ في الغسيل؟
A.
تستخدم ماكينات AI DD™ من LG تقنية ذكية لتحليل وزن ونوع قماش الغسيل بشكل فردي. النتيجة؟ تساعد ميزة تحسين حركة الغسيل التلقائي في الغسالة على حماية الأقمشة للحفاظ على مظهر ملابسك الثمينة. توفر محركات DirectDrive™ Motor تقنية ذات 6 حركات لضمان تنظيف الملابس بشكل شامل وفعال.
Q.
ما هي وظيفة ™TurboWash3D؟
A.
توفر تقنية ™TurboWash3D من LG تنظيفًا عميقًا للملابس خلال 30 دقيقة فقط، مع دورة غسيل مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات ملابسك. بخاخ قوي، بالإضافة إلى الحوض والموتور الذي يدور بشكل مستقل وفي اتجاهات عكسية، يخلق تدفقًا قويًا للماء يتسبب في احتكاك الملابس ببعضها البعض طوال الدورة لتحسين أداء الغسيل.
*اختبرت Intertek الغسالة مع حمولة IEC قدرها 3 كجم. نتيجة وقت التشغيل للدورة العادية مع خيار TurboWash هي 29 دقيقة. قد يتأخر وقت الغسيل وقد تختلف النتائج حسب نوع ووزن الملابس والبيئة.
Q.
كيف تعمل وظيفة الجرعات التلقائية؟
A.
موزع LG التلقائي يتيح تخزين المنظف مسبقًا وضبط كميته تلقائيًا أثناء دورة الغسيل، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي. تستشعر تقنية الجهاز وزن حمولة الغسيل وتضيف تلقائيًا الكمية المناسبة تمامًا من المنظف في كل مرة. فهو يزيل خطر زيادة الجرعات، ويوفر لك الوقت. كما تساعد الكمية المناسبة من المنظف في الحفاظ على الغسالات علوية التحميل في حالة تشغيل جيدة. المنظف ومعطّر الأقمشة في حجرة واحدة—يقدمان ما يصل إلى 25 جرعة تنظيف قوية دون الحاجة لإعادة التعبئة. ما عليك سوى إغلاق الباب والضغط على بدء!
Q.
ما هي وظيفة البخار في غسالة LG؟
A.
تقضي تقنية ™Steam الحصرية (في بعض الطرازات) بفعالية على مسببات الحساسية. تقوم وظيفة العناية بالحساسية (Allergy Care) بتعريض الملابس للبخار في بداية دورة الغسيل لتفكيك الألياف وإذابة مسببات الحساسية، بما في ذلك حبوب اللقاح وعث الغبار.
*تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek، وأثبتت فعاليتها في تقليل مسببات الحساسية من عث الغبار بنسبة 99% (Der p1)، والتخلص من 99.9% من عث الغبار الحي، وتقليل البكتيريا بنسبة 99% (المكورات العنقودية الذهبية، والمعوية البرازية، والإشريكية القولونية).
Q.
كيف يمكنني استخدام دورة تنظيف الحوض في غسالتي؟
A.
إذا كان هناك وبر متراكم على الحوض أو كانت رائحة الحوض عفنة، فاستخدم منظفات الغسالة لتنظيف الحوض بانتظام.
يوصى بتشغيل دورة تنظيف الحوض مرة واحدة شهريًا للحفاظ على نظافة الحوض.
Q.
لماذا غسيلي مغطى بالغبار والوبر؟
A.
1. يتم تصفية الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا يتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الغبار والوبر على الملابس.
2. يُستحسن فصل الملابس الملونة والبيضاء عن الملابس السوداء والملابس المنتجة للوبر. نوصي بغسلها في دورة غسيل منفصلة لمنع الغبار والوبر عن الملابس.
Q.
كيف يمكنني تسجيل منتجي على ThinQ؟
A.
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وجهاز توجيه الإنترنت (الراوتر).
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج وجهاز التوجيه بعيدة للغاية، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل منتجك وقتًا طويلاً.
3. قم بتثبيت تطبيق ThinQ. يُرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك لمزيد من التعليمات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
25
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
686x1092x721
الميزات - ezDispense
نعم
الميزات - Steam
نعم
تكنولوجيا ذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
أسود بلاتيني
نوع الغطاء
زجاج مقوى
السعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
25
البرامج
غسيل بالذكاء الاصطناعي
نعم
ملابس الأطفال
نعم
عناية باللون
نعم
غسيل ناعم
نعم
تنزيل الدورة
لا
صرف + عصر
لا
لحاف
نعم
توفير اقتصادي
لا
تنظيف إضافي
لا
غسيل عادي
نعم
غسيل مبدئي + غسيل عادي
نعم
غسيل سريع
نعم
الشطف + التجفيف
نعم
عناية مدرسية
نعم
حمولة صغيرة
لا
الشطف الذكي
نعم
الملابس الرياضية
نعم
موجة قوية
نعم
مناشف
نعم
تنظيف الحوض
نعم
عناية ضد الحساسية
نعم
صامتة
لا
العناية بالبقع
نعم
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
3-19 ساعة
نوع الشاشة
قرص + أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LCD+LED
إشارة قفل الباب
نعم
مؤشر الشكل
LCD
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
النوع
غسالة تحميل علوي
إشارة نهاية الدورة
نعم
إضافة قطعة
لا
ezDispense
نعم
إعادة بدء تلقائية
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
نظام كشف الرغوة
لا
LoadSense
نعم
Steam
نعم
قواعد التسوية
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
مستشعر الاهتزاز
لا
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
JetSpray
نعم
فلتر نسالة
لا
حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
لا
إقفال مرن للباب
نعم
مرشح نسالة لا يصدأ
نعم
TurboDrum
نعم
TurboWash 3D
نعم
مستوى الماء
تلقائي/يدوي
WaveForce
نعم
الأبعاد والأوزان
ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)
1448
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
686x1092x721
الوزن (كجم)
59.0
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم
التجفيف بالهواء
لا
احتياطي مائي
لا
ملء عميق
لا
شطف إضافي
لا
غسل ساخن
لا
إضافة قطعة
لا
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
غسل على البارد
لا
نقع
نعم
عصر فقط
لا
العناية بالأوساخ
لا
الغسل الأولي
لا
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
موجة قوية
لا
الشطف
5 مرات
الشطف + العصر
لا
زمن التأخير
لا
تجفيف في الحوض
لا
عصر
5 مستويات
Steam
نعم
درجة الحرارة
بارد / دافئ / ساخن
مستوى الماء
10 مستويات
تنظيف الحوض
لا
ماء إضافي
لا
TurboWash
نعم
غسل
نعم
الرمز الشريطي
الرمز الشريطي
8806096675854
تكنولوجيا ذكية
تشخيص ذكي
نعم
تنزيل الدورة
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
الاقتران الذكي
نعم
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
العثور عليه محليًا
