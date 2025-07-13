Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Filtro de agua para frigorífico LT500P (6 meses)

Filtro de agua para frigorífico LT500P (6 meses)

Filtro de agua para frigorífico LT500P (6 meses)

ADQ72910911
vista frontal
vista superior
vista inferior
primer plano
vista frontal
vista superior
vista inferior
primer plano

Características principales

  • Filtros de agua de recambio para refrigerador de LG
  • Filtración eficaz
  • Filtros de agua para refrigerador de LG auténticos
  • Fácil alcance para una sustitución sencilla
  • Certificación NSF adquirida
Más

Posición de montaje

La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto. 

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto. 

Hay un filtro de agua en la esquina superior izquierda del frigorífico

Cómo cambiar

Es posible que las instrucciones para reemplazar este artículo difieran ligeramente de la información detallada a continuación. 

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

PASO 1

Gira lentamente el cartucho anterior a la izquierda.

Cuando el cartucho se haya soltado, notarás que se sale de su sitio.

Gira lentamente el cartucho anterior a la izquierda. Cuando el cartucho se haya soltado, notarás que se sale de su sitio.

PASO 2

Retira el cartucho antiguo.

Extrae el cartucho nuevo del embalaje y retira el tapón rojo.

Alinea las lengüetas del cartucho para poder insertarlo en el cabezal del filtro.

Retira el cartucho antiguo. Extrae el cartucho nuevo del embalaje y retira el tapón rojo. Alinea las lengüetas del cartucho para poder insertarlo en el cabezal del filtro.

PASO 3

Gira el cartucho a la derecha un cuarto de vuelta.

Notarás que llega a un tope y el símbolo del candado deberá quedar alineado con la línea indicadora.

Una vez sustituido el filtro de agua, dispensa 9,4 litros de agua (descarga durante aproximadamente cinco minutos) para retirar los contaminantes y el aire atrapado del sistema.

No dispenses los 9,4 litros en su totalidad de forma continua.

Presiona y suelta el dispensador en ciclos de 30 segundos en la posición de encendido y 60 segundos en la posición de apagado.

Después de cambiar el filtro, mantén pulsado el botón de FILTRO durante tres segundos para que la luz indicadora se apague.

Gira el cartucho a la derecha un cuarto de vuelta. Notarás que llega a un tope y el símbolo del candado deberá quedar alineado con la línea indicadora. Una vez sustituido el filtro de agua, dispensa 9,4 litros de agua (descarga durante aproximadamente cinco minutos) para retirar los contaminantes y el aire atrapado del sistema. No dispenses los 9,4 litros en su totalidad de forma continua. Presiona y suelta el dispensador en ciclos de 30 segundos en la posición de encendido y 60 segundos en la posición de apagado. Después de cambiar el filtro, mantén pulsado el botón de FILTRO durante tres segundos para que la luz indicadora se apague.

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Recomendado para ti

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO