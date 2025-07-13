Filtro de agua para frigorífico LT500P (6 meses)

Gira el cartucho a la derecha un cuarto de vuelta.

Notarás que llega a un tope y el símbolo del candado deberá quedar alineado con la línea indicadora.

Una vez sustituido el filtro de agua, dispensa 9,4 litros de agua (descarga durante aproximadamente cinco minutos) para retirar los contaminantes y el aire atrapado del sistema.

No dispenses los 9,4 litros en su totalidad de forma continua.

Presiona y suelta el dispensador en ciclos de 30 segundos en la posición de encendido y 60 segundos en la posición de apagado.

Después de cambiar el filtro, mantén pulsado el botón de FILTRO durante tres segundos para que la luz indicadora se apague.