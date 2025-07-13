Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Filtro de aire para frigorífico (6 meses)

ADQ73214408
vista lateral de 15 grados
vista frontal
vista trasera
vista lateral de 15 grados
vista frontal
vista trasera

Características principales

  • Filtro de aire para frigorífico de LG auténtico (6 meses)
  • Mantiene el aire en el interior de tu frigorífico sin olores.
  • Mantiene el sabor natural de los alimentos.
  • Cámbialo cada seis meses o cuando se encienda la luz de alerta del FILTRO.
  • LT120F
Más

Posición de montaje

La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto. 

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto. 

En la sección de la mitad del compartimento del frigorífico, hay un filtro de aire en la parte superior.

Cómo cambiar

Es posible que las instrucciones para reemplazar este artículo difieran ligeramente de la información detallada a continuación. 

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

PASO 1
Retira el filtro anterior.

Gira la tapa del filtro hacia la izquierda para soltarla del panel del frigorífico.

El filtro está ubicado en el interior de la tapa del filtro.

Retira el filtro de la tapa y sustitúyelo por el nuevo.

PASO 2
Instala el filtro de aire nuevo

Coloca el filtro nuevo dentro de la tapa con el lado que reza “Front” (Parte delantera) hacia fuera.

Gira la tapa del filtro hacia la derecha para acoplarla al panel del frigorífico.

Después de cambiar el filtro, mantén pulsado el botón del filtro de aire durante tres segundos para restablecer el sensor del filtro.

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

