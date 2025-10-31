About Cookies on This Site

Aerotermo Aqua Therma R290 100ℓ
Front view of LG Heat Pump Water Heater WH10ESF0.HA in essence white with a wall-mounted design.
Top view of LG Heat Pump Water Heater WH10ESF0.HA in essence white with a wall-mounted design.
The exterior of the LG Heat Pump Water Heater (WH10ESF0.HA) with dimensions labeled. It measures 540mm × 1,280mm × 565mm.
Características principales

  • Mayor sostenibilidad gracias al refrigerante R290 de bajo impacto ambiental
  • Instalación sencilla por la ausencia de tuberías de refrigerante
  • Etiqueta energética A+ (clima medio, perfil de carga M)
  • Diseño elegante y compacto para adaptarse a cualquier hogar
  • Temperatura máxima del agua de hasta 75 °C (con elemento calefactor)
  • Ofrece cuatro modos de funcionamiento diferentes (modo bomba de calor, modo automático, modo turbo y modo vacaciones)
Más

Rendimiento avanzado de agua caliente

El calentador de agua con aerotermia suministra agua caliente a temperaturas máximas de hasta 60-75 °C1) con un elemento calefactor integrado, lo que garantiza un suministro constante. 

Excelente eficiencia energética

Clasificación energética ErP de la UE clase A+2), lo que proporciona un rendimiento de alta eficiencia con un bajo consumo energético. Cuenta con la tecnología SG Ready para conectarlo fácilmente a fuentes de energía solar, permitiendo un ahorro aun mayor.3)

Control remoto inteligente

El aerotermo permite el control y la supervisión remotos a través de la aplicación LG ThinQ, lo que facilita el diagnóstico de problemas y la comunicación con el centro de servicio técnico o el instalador para alargar la vida útil del equipo.

Modos de funcionamiento optimizados

El aerotermo cuenta con cuatro modos de funcionamiento: bomba de calor, automático, turbo y vacaciones, lo que ofrece un rendimiento flexible para cualquier necesidad. 

«1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA: temperatura máxima del agua de hasta 75 ℃ / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA: temperatura máxima de hasta 60 ℃.

2) El sistema de etiquetado energético ErP de la UE para bombas de calor tiene clases de eficiencia que van desde G (menos eficiente) hasta A+++ (más eficiente).

3) La clase energética A+ y SG Ready se aplican a todos los modelos (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)».

