Aerotermo Aqua Therma R134a 270ℓ
Características principales
- Diseño exclusivo y elegante que encaja en cualquier hogar
- Instalación sencilla por la ausencia de tuberías de refrigerante
- Etiqueta energética A+ (clima medio, perfil de carga L)
- Temperatura máxima del agua de hasta 60 °C (con elemento calefactor)
- Ofrece cuatro modos de funcionamiento diferentes (modo bomba de calor, modo automático, modo turbo y modo vacaciones)
- Conectividad inteligente con Wifi y la app ThinQ
LG Water Heater
¿Qué es LG Water Heater con Bomba de Calor?
calentador_de_agua_eléctrico_/ Gas Bomba de calor Imagen comparativa
Eficiencia Excelente
Nuevo LG Water Heater con bomba de calor inverter ahorra más del 70% de energía
*Simulación interna de LG basada en datos de consumo eléctrico diario bajo las condiciones climáticas estándar en zona EU. El consumo eléctrico anual es un 74% menor cuando se usa el modelo LG WH27S de 270L de capacidad que cuando se usa un calentador de agua eléctrico convencional (Clase C).
*Modelo WH27S de 270L con Coeficiente de Rendimiento (COP) de 3,85 a 15ᵒ (Etiqueta Energética A++).
*Modo turbo para un calentamiento del agua un 30% más rápido que en modo automático (primer uso).
*El modo turbo se basa en el funcionamiento Max Hz del DUAL Inverter con optimización lógica del calentador. La prueba se ha realizado internamente y se ha basado en la Test estándar de US FHR.
Diseño Elegante
Diseño Elegante. Premio al Diseño 2020 Ganador Reddot 2020
Control Inteligente
Control Wi-Fi con LG ThinQ™
Modo Auto
Instalación fácil y versátil
Adaptable a distintos lugares y tipos de interiores que mejor te encajen
Durabilidad extrema
10 años de Garantía
*Solo aplicable al Compresor BLDC Inverter Twin Rotary incluido en los aires Bomba de Calor para ACS Inverter comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal ). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
Fácil instalación y mantenimiento
Gama LG Water Heater
Imagen de la Gamar LG Water Heater
*La eficiencia energética fue probada en un espacio sin calefacción a 15° C según EN16147 con un perfil de carga L.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DISEÑO
Color(Cuerpo)
Plateado mate / RAL 9006
GENERAL
Capacidad de calefacción máxima(W)
7
Capacidad de calefacción nominal/Min(W)
5.75
Dimensiones del producto_An. x Al. x Pr. (mm)
580 x 2,008 x 582
Voltaje de entrada nominal(V, Hz)
220 ~ 240, 1, 50
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
