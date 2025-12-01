¿Qué tipo de bomba de calor es la más adecuada para mi?

Como su nombre indica, un sistema de bomba de calor monobloc se presenta en una sola unidad. Todos los componentes están contenidos en una unidad exterior que permite un uso más eficiente del espacio interior. Esto significa que sólo se conecta a un depósito de agua, por lo que no es necesario instalar una unidad interior en hogar o negocio. Si ya dispones de un depósito de agua, puede conectarse fácilmente a Therma V Monobloc. Dependiendo de tu sistema de calefacción existente, también puedes ganar más espacio donde antes había instalada una caldera para almacenamiento o cualquier otro uso. Estos sistemas autónomos no requieren tuberías de refrigerante y pueden instalarse fácilmente conectando simplemente las tuberías de agua. También eliminan el riesgo de fugas de refrigerante al interior de la vivienda, ya que el único elemento que entra en ella es el agua. Cualquier técnico especializado en sistemas de calefacción puede instalar cómodamente un sistema monobloc sin necesidad de cualificación adicional en gases fluorados. Aunque un sistema monobloc puede ahorrar espacio en el interior, las unidades exteriores pueden ser más grandes y pesadas que otras bombas de calor aire-agua, por lo que es importante asegurarse de que hay espacio suficiente para instalar la unidad en la vivienda