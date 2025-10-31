We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Horno Multifunción - LG WS5D7210G, 72 L, Clasificación A, Convección, Acero
Características principales
- 12 modos de cocción: Ofrecen flexibilidad y precisión, facilitando la creación de platos con resultados profesionales en casa
- Función freidora con aire incorporada: Cocinado más sano, sabroso y crujiente con tan solo pulsar un botón. Ahorra espacio en la cocina con su gran capacidad
- Guías telescópicas incorporadas: Guias telescópicas modificables en altura, para meter y sacar las bandejas con mayor comodidad
- Ventilación tangencial: El sistema de ventilación tangencial garantiza una distribución uniforme del calor, consiguiendo una mejor cocción de los alimentos, más eficienciente y homogénea
- Bloqueo de seguridad: Evita que el horno se encienda o se modifiquen los ajustes accidentalmente, lo cual es especialmente útil en hogares con niños pequeños
Una cocina que te facilita la vida
LG ofrece electrodomésticos encastrables de primera calidad con un diseño versátil, elegante y controles sencillos, que se integran perfectamente en cualquier cocina
Gran Capacidad 72L
Perfecto para cocinar en recipientes de gran tamaño
Descubre los hornos LG de gran capacidad para cocinar grandes platos con recipientes de todos los tamaños
Cocina como un chef profesional
Lleva el sabor a un nuevo nivel
Horno LG con hasta 12 modos de cocinado que otorgan gran flexibilidad y precisión de cocinado para conseguir unos resultados profesionales en casa
Puerta de cristal removible
Puerta desmontable para una fácil limpieza
Los hornos LG permiten desmontar las distintas capas del cristal de la puerta, para conseguir una mejor limpieza llegando a todos los rincones
Eficiencia energética A
Hornos Lg con alta eficiencia energética
Los hornos LG con eficiencia A permiten ahorrar energía y dinero
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Marca
LG
País de origen
China
Tipo de combustible
Eléctrico
Color exterior
Acero inoxidable
Sistema de cocción del horno
Convección auténtica
Tipo de Horno
Individual
CARACTERÍSTICAS DE COMODIDAD
Bloqueo del control
Sí (Horno)
Volumen del recordatorio de cocción terminada
Sí
Temporizador de cocina
Sí
Modo sabbat
No
Sistema de cierre suave
No
Cocción cronometrada
Sí
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
Potencia de elementos para asar (vatios)
1000
Potencia de los elementos para asar (vatios)
2200
Potencia de los elementos de convección (vatios)
1800
Apagado automático de seguridad
Sí
Tipo de elementos para hornear
Oculto
Tipo de elementos para asar
Enfundado
Conversión de convección
No
Ventilador de convección
Velocidad única
Convección
Convección auténtica
Tipo de combustible
Eléctrico
Luz del horno GoCook Smart
No
Número de posiciones de la rejilla
5
Capacidad del horno (L)
72
Modo de cocción del horno
Air Fry, Calor Inferior, Defrost, Aire caliente Eco, Aire asistido con ventilador, Aire caliente, Grill grande, Modo pizza, Prueba, Asado, Calor Superior Inferior
Tipo de luz del horno
Halógena
DISEÑO/ACABADO
Material de la cavidad
Esmaltado
Pantalla de control
LED
Color de la puerta
Transparente
Color del asa
Acero inoxidable negro
Material del asa
Aluminio
Color interior
Negro
Color del mando
Acero inoxidable negro
Iluminación del mando
No
Material del mando
Plástico
Color exterior
Acero inoxidable
Tipo de control del horno
Display táctil + Selector giratorio
Acabado antihuellas
No
DIMENSIONES/PESO
Dimensiones del troquelado (An.xAl.xPr.) (mm)
560 x 600 x 550
Dimensiones interiores del horno (An.xAl.xPr.) (mm)
503 x 362 x 394
Dimensiones del paquete (An.xAl.xPr.) (mm)
650 x 670 x 720
Dimensiones del producto (An.xAl.xPr.) (mm)
595 x 596 x 566
Peso del producto (kg)
38
Ancho (mm)
595
Profundidad total, incluida el asa (mm)
610
ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES
Potencia de salida (W)
3200
Suministro energético requerido (Voltios/Hz)
220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz
TECNOLOGÍA INTELIGENTE
Comprobación y control
No
Tag NFC activado
No
Atención al cliente proactiva
No
Receta inteligente (aplicación de recetas de terceros)
No
SmartDiagnosis
No
ThinQ(Wi-Fi)
No
Control de voz (dispositivo de terceros)
No
ACCESORIOS
Rejilla estándar (ea)
1
Bandeja de Horno (Ea)
1
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
