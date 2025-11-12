We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora Inteligente | LG F4X5009TWB, AI Direct Drive, TurboWash 360º, 9kg, 1400rpm, Serie 500, Un 40% más eficiente que A, Blanco Roto
F4X5009TWB
()
Características principales
- Lavadora eficiente, 40% más eficiente que A, ahorra 419€ en tu factura de luz *
- Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
- Detecta las características del tejido y la carga, reduciendo un 12%* el desgaste en tu ropa. El programa AI Wash elige el programa basándose en tus hábitos para que no tengas que preocuparte por ello.
- Lava en 39 min y ahorra hasta un 28% de energía*
- Reduce el 99,9% de bacterias y reduce las arrugas en la ropa*
- Cuentan con selector con LCD que permite editar y modificar la lista de programas que viene de serie y descargar otros adicionales a través de la app ThinQ
Lavadoras LG
Máxima eficiencia
Lavadoras un 40% más eficiente que A
Garantía de por vida*
Las únicas con garantía de por vida*
Motor con IA
Reduce el desgaste de tu ropa
TurboWash™ 360
Lava en 39 min y ahorra hasta un 28% de energía**
*La garantía de por vida en el motor de la lavadora ofrece una cobertura de 30 años sobre la pieza (3 años de garantía legal + 27 años de garantía comercial). Esta garantía cubre exclusivamente el coste de la pieza del motor. La duración ofrecida supera la vida útil media del producto, estimada en 11 años según estudio independiente. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía.
**Probado por la entidad independiente Intertek. Estudio basado en la norma IEC 60456: edición 5.0. Basado en un ciclo Turbowash con una duración de 39 minutos con 5 kg de carga IEC comparado con el ciclo de algodón convencional TurboWash.
***Refiriéndose al modelo F4X5009TLB con una capacidad de 9 kg y una eficiencia energética un 40% superior a la clasificación A. Todas las lavadoras LG ofrecen una eficiencia energética entre un 30 % y un 60% superior a A.
Máxima durabilidad e higiene en tu colada
Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
A diferencia del plástico, el tambor de acero evita enganches y roces, cuidando mejor los tejidos, incluso los más delicados. Sus 6 palas garantizan una distribución uniforme para un lavado más suave y eficiente.
Mayor durabilidad e higiene1
*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente.
Programa reducción de microplásticos
Reduce la emisión de microplásticos hasta un 60%
El motor establece unos movimientos que reducen la fricción de las prendas y disminuye la emisión de microplásticos durante el lavado en un 60%*.
*Testado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) comparado con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20㎛.
AI Wash
El lavado que cuida más de tu ropa
AI Wash optimiza los movimientos del tambor en función del tipo de tejido, reduciendo su desgaste un 12%*.
*Probado por la entidad independiente Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash demostró una mayor protección de los tejidos y una reducción en el consumo de energía al lavar una carga mixta de 3 kg compuesta por prendas delicadas.
Vapor Steam+
Reduce el 99,9% de bacterias y reduce las arrugas en la ropa
El ciclo de lavado con vapor Steam+ ha sido aprobado por la BAF, contribuyendo a la reducción de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
Hasta 31 lavados sin rellenar
Autodosificador de detergente
Dosifica la cantidad necesaria de detergente en cada lavado
Dosfica la cantidad necesaria de detergente en cada lavado
Mayor capacidad
Optimiza tus coladas
Mantenga el mismo tamaño de la lavadora y aumente la capacidad del tambor para lavar más ropa de una sola vez.
Descubre las ventajas de un tambor espacioso.
Smart Pairing™
Lavadora y secadora conectadas
Tu secadora te sugerirá el mejor programa en base al programa elegido en la lavadora.
*Para utilizar esta función, es necesario que la lavadora y la secadora estén conectadas a la red Wi-Fi doméstica y registradas en la aplicación inteligente LG ThinQ™.
*Esta lavadora se puede emparejar con la secadora de LG que dispone de Wi-Fi.
ThinQ™
Conrola tu lavadora desde la App ThinQ
Controle su colada en cualquier momento y desde cualquier lugar.
La aplicación ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora y ponerla en marcha con solo tocar un botón.
Fácil mantenimiento y supervisión
Ya sea para el mantenimiento diario o para tareas más importantes, controla cómodamente el consumo energético de tu lavadora a través de la aplicación ThinQ™.
Lavado con manos libres con asistente de voz
Dile a tu altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesitas y deja que tu lavadora se encargue del resto.
*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.
FAQ
Q.
¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora para un hogar medio?
A.
Todas las lavadoras LG tienen una altura y anchura estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar en función del tamaño/capacidad del tambor. Las dimensiones estándar son: anchura 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.
Q.
¿Cuál es el peso recomendado para una lavadora?
A.
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande, de 11-13 kg, para una familia numerosa o si genera cargas de ropa especialmente grandes. Los modelos más grandes también pueden lavar edredones de hasta tamaño king size. Recuerde que la innovadora tecnología de LG permite que nuestros electrodomésticos ofrezcan una mayor capacidad para el mismo tamaño de lavadora.
Q.
¿Cómo elijo una lavadora eficiente desde el punto de vista energético?
A.
«Comprueba la etiqueta energética de tu lavadora para ver si tiene una clasificación de A a G. La IA de las lavadoras LG también te permite beneficiarte de movimientos de lavado adecuados para tu carga de ropa, lo que reduce al mínimo el consumo de energía.
*Prueba de laboratorio interna de LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. El resultado puede depender del entorno de uso.
** Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (modelo representativo de AI Wash: F4X7VYP15). Los resultados pueden variar en función de la ropa y el entorno».
Q.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
A.
En términos generales, debe consultar la etiqueta de cuidado de la ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en la lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la colada y detectarán su suavidad para determinar el patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el proceso. Si conecta la lavadora y la secadora LG, estas pueden cooperar para garantizar que se seleccione el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse por girar el dial.
Q.
¿Cómo beneficia a mi colada la IA DD™ con aprendizaje profundo?
A.
Las lavadoras Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de la colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos, manteniendo tu preciada ropa en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ incorporan la tecnología 6-motion para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente desde el punto de vista energético.
Q.
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
A.
Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado en cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente las características de los tejidos, como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10 %* más de protección de los tejidos, lo que mantiene tu ropa en perfecto estado. También se puede acceder y controlar las lavadoras inteligentes con WiFi de LG mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Pon en marcha tu electrodoméstico de forma remota con solo tocar un botón o mediante el control por asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté lista, realiza un diagnóstico inteligente para solucionar problemas y descarga ciclos preestablecidos a medida, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.
*Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar en función del peso y los tipos de tejidos de la colada y/u otros factores.
*La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. El lavado AI solo debe utilizarse con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y con un detergente adecuado.
Q.
¿Qué es la función LG Quick Wash?
A.
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG limpia a fondo la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tus prendas. El sistema 3D Multi Spray lanza chorros de agua desde varios ángulos, mientras que la bomba inversora inteligente controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un gran equilibrio entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo, lo que te permite ahorrar un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos.
Q.
¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?
A.
La tecnología Steam™ exclusiva de LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y los ácaros del polvo.
Q.
¿Cómo funciona la función de dosificación automática?
A.
El sistema de dosificación automática del dispensador automático de LG le permite cargar previamente el dispensador de detergente y dejar que la lavadora haga el trabajo. La tecnología integrada en el electrodoméstico detecta el peso de la carga de ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente en cada ocasión. Elimina el riesgo de sobredosificación, le ahorra tiempo y prolonga la vida útil de su ropa. La dosificación correcta del detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal en buen estado de funcionamiento. ¡Solo tiene que cerrar la puerta y pulsar el botón de inicio!
Q.
¿Cómo registro mi producto en ThinQ?
A.
«1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de Internet estén encendidos.
2. Acerque el producto al router de Internet. Si la distancia entre el producto y el router es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y el registro del producto puede tardar mucho tiempo.
3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre cómo instalar la aplicación ThinQ y registrar su producto».
Eficiencia energética
Un 30% inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A, según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.
Ciclo Microplastic Care
Probado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) en comparación con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación realizada midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20 ㎛.
Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
[Si el producto incluye funciones AI Wash 1.0, incluir este aviso]
3) AI Wash 1.0
Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y tipo de tejido de la colada y/u otros factores.
La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.
[Si el producto incluye funciones AI Wash 2.0, incluir este aviso]
3) AI Wash 2.0
Cuidado de tejidos y ahorro energético: Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y tipo de tejido de la colada y/u otros factores.
La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.
TurboWash™ 360
Probado por Intertek en marzo de 2019, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo Algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar según el entorno.
El tiempo de lavado puede prolongarse y los resultados pueden variar según el tipo y peso de la ropa y el entorno.
Steam™
Ciclo Allergy Care, aprobado por BAF para la lavadora LG Steam de 24 pulgadas, reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
Dosificador automático
Lava hasta 31 cargas llenando ambos compartimentos con detergente.
La cantidad predeterminada de detergente es de 45 mL.
Los resultados pueden variar según el entorno.
Mayor capacidad
Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565 (excluyendo tipo Slim).
El número de amortiguadores de fricción y equilibradores de peso puede variar según el modelo.
Capacidad aumentada: +3 kg en 615 mm (profundidad), +2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad).
AI to the core
Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (modelo representativo AI Wash: F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.
La garantía de 10 años aplica únicamente al motor Direct Drive. El período/política de garantía puede variar según el país o región.
Nivel de ruido: 71 dB (Nivel de Potencia Sonora), según el Reglamento de la UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).
Consulte el manual del usuario para la política de garantía de 10 años.
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
9,0
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1350
CARACTERÍSTICAS - Dosificación automática ezDispense
No
CARACTERÍSTICAS - Vapor Steam
Sí
Opciones adicionales - Anti arrugas
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color
Blanco Esencial (Matte)
Tipo de puerta
Tapa de cristal templado tintado en negro
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
9,0
PROGRAMAS
Edredón
No
Algodón
Sí
Cuidado infantil con vapor
No
Lavado inteligente AI
Sí
Cuidado antialérgico (lavadora)
Sí
Lavado Auto
No
Cuidado infantil
No
Ropa de bebé
No
Sábanas
No
Lavado en frío
No
Ropa de color
No
Algodón+
No
Ropa oscura
No
Delicado
No
Descarga de programa
Sí
Chaqueta de plumas
No
Sintético
Sí
Eco 40-60
Sí
Delicado
No
Higiene
No
Intensivo 60
No
Mixtos
Sí
Prendas de exterior
No
Rápido 14
Sí
Rápido 30
No
Lavado rápido
No
Lavado rápido+secado
No
Refresco
No
Aclarado+Centrifugado
No
Lavado silencioso
No
Cuidado de la piel
No
Mangas y cuellos
No
Sólo centrifugado
No
Ropa deportiva
No
Anti manchas
No
Refresco con vapor
No
Limpieza de la cuba
No
TurboWash 39
Sí
TurboWash 49
No
TurboWash 59
No
Lavado y secado
No
Lana (Lavado a mano/Lana)
Sí
CONTROL Y PANTALLA
Finalización diferida
3-19 horas
Tipo de pantalla
Dial+Completamente táctil y Display LED
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de cifras
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial
Sí
Tipo
Lavadora de carga frontal
Señal de final de ciclo
Sí
Centum System
No
Añadir prenda
Sí
Dosificación automática ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
Sí
Sensor de carga
Sí
Vapor Steam
Sí
Luz del tambor
Sí
Vapor Steam+
No
Patas de nivelación
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TurboWash360˚
Sí
Tambor Powersoft
Sí
Sensor de vibración
Sí
Bateadores
Bateador de acero inoxidable
Suministro de agua (caliente/fría)
Solo frío
Nivel del agua
Automático
Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1400
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)
660 x 890 x 660
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
Peso (kg)
68,0
Peso incluido el embalaje (kg)
72,0
Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)
620
Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)
1100
ENERGÍA
Clase de eficiencia energética (lavado)
A
OPCIONES ADICIONALES
Wi-Fi
Sí
Añadir prenda
No
Pitido Encendido/apagado
Sí
Bloqueo infantil
Sí
Finalización diferida
Sí
Nivel de detergente
Sí
Luz del tambor
Sí
Prelavado
Sí
Inicio remoto
Sí
Aclarado
No
Aclarado + centrifugado
No
Aclarado+
Sí
Nivel de suavizante
Sí
Centrifugado
1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado
Vapor Steam
No
Temp.
Fría/20/30/40/60/95℃
Limpieza de la cuba
Sí
TurboWash
Sí
Lavado
No
Anti arrugas
No
Lavado en frío - ColdWash
No
Limpieza de inyectores ezDispense
Sí
FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)
29
Galardonada con el premio "EU Ecolabel award
Sí
Duración del modo sin apagar (Mín.)
5
Eco 40-60 (carga completa)
0,440
Eco 40-60 (Media carga)
0,295
Eco 40-60 (Cuarto de carga)
0,170
Clase de eficiencia energética
A
Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1350
Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)
71
Consumo energético (W): modo apagado
0,5
Consumo energético (W): modo encendido
0,5
Rendimiento del centrifugado: clase energética
B
Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)
53,9
Programa estándar (solo lavado)
Eco 40-60 40℃
Tiempo (Min.) - (carga completa)
228
Tiempo (Min) - (Media carga)
174
Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)
130
Capacidad de lavado (kg)
9,0
Consumo de agua por ciclo (ℓ)
46
EAN CODE
EAN Code
8806096530870
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
Descargar ciclo
Sí
Monitorización de la energía
Sí
Inicio remoto y control del ciclo
Sí
ThinQ(Wi-Fi)
Sí
Tub Clean Coach
Sí
Smart Pairing
Sí
OPCIONES/ACCESORIOS
Compatible con LG TWINWash
No
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
