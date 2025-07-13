We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor IPS Full HD | 1920 x 1080, 250 cd/m², 1000:1, diag. 62.2 cm, BlackStabilizer. 2xHDMI1.4
Características principales
- El panel IPS de LG ofrece colores más claros y auténticos, permitiendo distinguir colores constantes a 178º de ángulo de visión
- Diseño envolvente prácticamente sin bordes en 3 lados que te sumerge en una experiencia de uso más inmersiva y fluida a 100Hz
- Detalles más nítidos en las zonas oscuras gracias al Black Stabilizer
- Crea las condiciones óptimas de trabajo con las funciones reader mode y protección Flicker Safe
- Personaliza tu espacio con solo unos clics del ratón gracias a OnScreen Control.
Cuando ves colores más exactos, cambia la historia*
El panel IPS de LG ofrece colores claros y auténticos. Cuenta con una reproducción de color mejorada y permite la visualización de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Comparación con modelos con una frecuencia de actualización menor a 100Hz.
Entorno de trabajo más cómodo para tu visión
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El funcionamiento real de las características mencionadas variarán según las condiciones de uso reales que esté utilizando el usuario.
Disfruta de una experiencia de juego fluida
- Desactivado
- Activado
Sumérgete en tu juego con imágenes nítidas
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real y responder rápidamente.
Black Stabilizer
Black Stabilizer proporciona a los jugadores visibilidad completa, incluso en las escenas de negros profundos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz click en el botón de Descarga.
*Las características pueden un funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.
Fácil y cómodo
Este monitor prácticamente no tiene bordes en tres lados, lo que te permite crear tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes de inclinación.
*Ángulo de inclinación: -5~15°
Contenidos de la caja
1. Cuerpo de la peana 2.Base de la peana 3.Destornillador 4.Adaptador y cable de corriente 5.Cable HDMI
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*El tamaño y el diseño del adaptador puede variar en función del país.
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
24.5
Tamaño (cm)
62.23
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Tipo de panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño de Pixel
0.2802 x 0.2802
Brillo (Mín.)
200 cd/m²
Brillo (Típ.)
250 cd/m²
Pico de Brillo (Min.)
N/A
Pico de Brillo (Típ.)
N/A
Gamut de Color (Mín.)
NTSC 68% (CIE1931)
Gamut de Color (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Profundidad de Color (Nº de colores)
16.7M
Color Bit
8bit (6bit+FRC)
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de Contraste (Típ.)
1000:1
Velocidad de Respuesta
5ms (GtG at Faster)
Ángulo de Visión (RC≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Tratamiento Superficial
Anti-reflejos
Curvo
No
Curvatura
N/A
ACCESORIOS
Adaptador de Corriente
SÍ
Adaptador de Corriente (Color)
Negro
Cable de alimentación
Depende del país
Cable de Alimentación (Color/Longitud)
Negro / 1.5m
Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica)
No
Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Color/Longitud)
N/A
Cable DVI-D
No
Cable DVI-D (Color/Longitud)
N/A
Cable HDMI
SÍ
Cable HDMI (Color/Longitud)
Negro/1.5m
Cable Display Port
No
Cable Display Port (Color/Longitud)
N/A
Cable Mini DisplayPort a DisplayPort
No
Cable mDP to DP (Color/Longitud)
N/A
Cable Thunderbolt
No
Cable Thunderbolt (Color/Longitud)
N/A
Cable USB Tipo C
No
Cable USB Type C (Color/Longitud)
N/A
Adaptador USB Tipo C a Tipo A
No
Adaptador USB Tipo C a Tipo A (Color)
N/A
Cable USB Tipo A a Tipo B
No
Cable USB Tipo A a Tipo B (Color/Longitud)
N/A
Cable USB 3.0 de subida
No
Cable USB 3.0 de subida (Color/Longitud)
N/A
Cable PC Audio
No
Cable PC Audio (Color/Longitud)
N/A
Control Remoto (mando)
No
Control Remoto (Color)
N/A
Informe / Reporte Calibración (en Papel)
No
Otros (Accesorios)
Destornillador
ALIMENTACIÓN
Tipo de Alimentación
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Entrada en CA (AC Input)
100~240V (50/60Hz)
Salida en CC (DC Output)
16W (19V, 0.84A)
Consumo de Potencia (Típ.)
18W
Consumo de Potencia (Máx.)
15 kWh/1000h
Consumo de Potencia (Modo Reposo)
< 0,5W
Consumo de Potencia (DC Off)
< 0,3W
S/W
LG Calibration Studio (TrueColorPro)
No
Dual Controller (Operación en PBP)
No
OnScreen-Control
SÍ
LG UltraGear™ Studio
No
SONIDO
Entrada de Audio (PC IN)
No
Entrada de Micrófono
No
Salida para Auriculares
Si (sólo Audio) 3 Anillos
Salida de Línea (Line out)
No
Altavoces
No
Potencia Altavoces (W)
N/A
Nº de Canales Altavoces
N/A
Conectividad Bluetooth
No
Ecualización Maxx Audio
N/A
Ecualización Rich Bass
N/A
CONECTIVIDAD
D-Sub (VGA, 15-pin Analógica)
No
DVI
No
HDMI
SÍ (x2)
HDMI Version
1.4
HDMI (Frecuencia V)
48 - 100 Hz
Máxima frecuencia de actualización
100
HDMI (Resolución Máx.)
1920 x 1080 @100Hz
DisplayPort
No
Versión DisplayPort
N/A
DisplayPort (Resolución Máx.)
N/A
Thunderbolt™
No
Thunderbolt™ (Versión)
N/A
Thunderbolt (Resolución Máx.)
N/A
Thunderbolt (Transmisión de Datos)
N/A
Thunderbolt (Potencia de Carga)
N/A
USB-C
No
USB-C (HDCP Version)
N/A
USB-C (V Frequency)
N/A
USB-C™ (Resolución Máx.)
N/A
USB-C™ (Potencia de Carga)
N/A
USB de entrada (Tipo A o Tipo B)
No
USB de salida (Genérico, Tipo A)
No
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
No
CUALIDADES/ATRIBUTOS
HDR 10
No
VESA DisplayHDR™
No
Efecto HDR
No
Tecnología Nano IPS™
No
Gamut de Color Amplio
No
Color Calibrado (de fábrica)
No
Calibración de Color (por H/W)
No
Brillo Automático
No
Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe)
SÍ
Modo Imagen
Customizado, Lectura, Foto, Cine, Asistente de color (Daltonismo), Juego
Modo Lectura
SÍ
Asistente de Color (Colour Weakness)
SÍ
SuperResolution+
SÍ
1ms Motion Blur Reduction
No
Tecnología NVIDIA G-Sync™
No
Tecnología AMD FreeSync™
No
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros)
SÍ
Tecnología DynaMic Action Sync
SÍ
Crosshair (Cruceta Shooter)
SÍ
FPS Counter
No
OverClocking
No
User Define Key
No
Auto Input Switch
SÍ
SphereLighting (anillo LED de retroiluminación)
No
Smart Energy Saving
SÍ
OSD Language
18 países
WebCam
No
Micrófono
No
Otras (Características)
N/A
CUMPLIENTO DE STDS/CERTIFICACIONES
TCO
No
EPA 7.0
No
TUV-TYPE
SÍ
TUV-GS
No
TUV-Ergo
No
CB
SÍ
UL (cUL)
SÍ
FCC-B
SÍ
EPEAT (USA)
No
EPEAT (Germany)
No
ErP
SÍ
CE
SÍ
BIS (for India)
SÍ
VCCI (for Japan)
SÍ
BSMI (for Taiwan)
SÍ
KC (for Rep. of Korea)
SÍ
CCC (for china)
SÍ
ISO9241-307
No
ISO13406-2
No
ROHS, REACH
No
PVC-Free
No
Thunderbolt
No
USB-C (USB-IF)
No
USB-C (VESA)
No
VESA wall mount standard
No
Otros (Standards)
CEC, EAC, SIRC, MEPS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS
Diseño sin Bordes
3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos)
Color (Front Cabinet)
Negro mate
Color (Middle Cabinet)
Negro mate
Color (Back Cover)
Negro mate
Color (Stand Body)
Negro mate
Color (Stand Base)
Negro mate
Ajustes en la Posición del Monitor
Inclinación (Eje horizontal)
Inclinación (eje H)
-5 ~ +15 º
Giro (eje V)
N/A
Rango Altura
N/A
Altura Abajo
N/A
Pivote
No
Extensible / Retraible [mm]
N/A
Montaje en Pared (VESA) [mm]
75 x 75
Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)
557.5 x 421.2 x 189.9
Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)
557.5 x 328.3 x 58.8
Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)
633 x 418 x 141
Peso [con peana] (kg)
2.6
Peso [sin peana] (kg)
2.3
Peso [embalado] (kg)
3.9
Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC)
600/1350 / 1530 ea
SMART
Plataforma / Sistema operativo instalado
N/A
Funciona con:
N/A
Miracast
N/A
ThinQ
N/A
Control por Voz
N/A
Escritorio remoto
N/A
Magic Remote: (Si/Opcional)
N/A
Airplay
N/A
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
