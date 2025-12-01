About Cookies on This Site

Monitor Gaming LG UltraGear 27", QHD, 200Hz, 1 ms

Monitor Gaming LG UltraGear 27", QHD, 200Hz, 1 ms

Monitor Gaming LG UltraGear 27", QHD, 200Hz, 1 ms

27G610AX-B.OBSPTO
Características principales

  • Panel IPS con frecuencia de actualización de 200 Hz⁽¹⁾, 1ms (GtG) de velocidad de respuesta y resolución QHD.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%
  • Tecnología AMD FreeSync™ Premium para una acción ultrafluida, estable y sin parpadeos incluso a altas frecuencias.
  • Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con DisplayHDRTM 400.
  • Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados
  • Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
Imagen frontal del monitor gaming LG UltraGear™ 27g440a.




Cuando juegas a 240Hz y 1 ms, cambia la historia.

Vista frontal del monitor gaming LG UltraGear™ 27g440a sobre su base hexagonal, situado en un pasillo futurista iluminado con luces de neón; la pantalla muestra remolinos vívidos en tonos púrpura y rojo con el logotipo de UltraGear en el centro.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Gráfico promocional que destaca las características clave del monitor LG UltraGear 27G440A: pantalla FHD (1920x1080) de 27 pulgadas, cobertura de color sRGB 99% (Típ.), tasa de refresco de 240Hz, tiempo de respuesta de 1ms (GtG) y conectividad HDMI 2.0.
La palabra "DISPLAY" en letras grandes con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un cuadro de contorno delgado que se extiende desde la izquierda.

Sumérgete en cada batalla con una claridad y realismo excepcionles

Nuestro monitor ofrece un 99% de cobertura sRGB, ofreciendo una amplia gama de colores y una representación cromática precisa gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego inmersiva. Los jugadores pueden disfrutar de los escenarios tal como los diseñaron los desarrolladores.

Imagen promocional del monitor LG UltraGear 27G440A que muestra una escena de batalla espacial con naves cerca de un sol brillante y asteroides. En la parte inferior izquierda se destacan “sRGB 99%” e “IPS”, resaltando la reproducción precisa del color y los amplios ángulos de visión.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla IPS™

Dsifruta de una precisión de color excepcional y un ámplio ángulo de visión gracias a la pantalla IPS™

sRGB 99% (Typ.)

Con cobertura del 99% del espectro sRGB, difruta una amplia gama de colores para una reproducción precisa y brillante de cada tono

La palabra "SPEED" en letras grandes con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un cuadro de contorno delgado que se extiende desde la izquierda.
Imagen promocional del monitor LG UltraGear 27G440A con una escena de carrera de motocicletas futuristas. El titular dice “Movimiento de juego fluido con frecuencia de actualización de 240Hz”, destacando imágenes nítidas y suaves con menor desenfoque de movimiento. El texto grande “240Hz” enfatiza la alta tasa de refresco del monitor, diseñada para un juego inmersivo.

Pantalla ultrarrápida, juego sin límites

Disfruta de imágenes fluidas y sin interrupciones con una frecuencia de actualización de 240Hz, reduciendo al mínimo el desenfoque de movimiento. Vive cada fotograma con mayor inmersión

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Siente la velocidad en cada movimiento

El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) minimiza el efecto fantasma inverso ofreciendo reacciones inmediatas y un nivel de juego superior

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Selecciona ‘Modo Más Rápido’ para lograr ‘Tiempo de Respuesta de 1ms’. (Ajustes de Juego → Tiempo de Respuesta → Modo Más Rápido).

La palabra "TECHNOLOGY" en letras grandes con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un cuadro de contorno delgado que se extiende desde la izquierda.

Experiencia de juego fluida

Disfruta de los gráficos con una reducción significativa de la fragmentación de la imagen o el efecto fantasma* gracias a la compatibilidad con  NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync Premiun

Imagen comparativa que muestra a un piloto en la cabina de un jet rápido. El lado izquierdo, etiquetado como “Desactivado”, aparece borroso con artefactos de movimiento, mientras que el lado derecho, etiquetado como “Activado”, es nítido y claro, ilustrando el beneficio de las funciones de optimización de movimiento en el monitor LG UltraGear 27G440A.

Logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, destacando la compatibilidad del monitor LG UltraGear 27G440A con ambas tecnologías de sincronización adaptativa para un juego más fluido y sin desgarros.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real y responder rápidamente

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones.

Crosshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Cambia de dispositivo al instante

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Divide la pantalla en hasta 6 secciones, cambia el diseño, realiza videollamadas con accesos directos y aprovecha todas las opciones de multitarea. 

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 27G440A.

*LG Switch requiere descargar el software y el manual desde LG.com para su uso correcto

Diseño compacto y elegante

Descubre nuestro diseño prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, pivotable y altura. El soporte en forma de L  y el amplio rango de giro están diseñados para optimizar el espacio del escritorio y eliminar de manera eficiente los espacios muertos.

Icono que muestra la capacidad del monitor para ajustar el giro

Giro

' -30° ~ 30°

Icono que muestra la capacidad del monitor para ajustar la inclinación

Inclinación

-5° ↔ +20°

Icono que muestra la capacidad del monitor para ajustar la altura

Altura

130mm

Icono que muestra la capacidad del monitor para pivotar.

Pivotable

En ambos sentidos

Vista frontal y trasera del monitor para juegos UltraGear™ 27g440a, mostrando en la pantalla una escena de carrera futurista.

Vista frontal y trasera del monitor para juegos UltraGear™ 27g440a, mostrando en la pantalla una escena de carrera futurista.

Icono HDMI

2 x HDMI™ 2.2

Icono DisplayPort

DisplayPort 1.4 x1

Con DSC

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    27G610AX-B.OBSPTO

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0,2331 x 0,2331

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Relación de contraste (típ.)

    '1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    320

  • Bit de color

    8bit

  • Tamaño [cm]

    68.4

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR 400

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) / 613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) /

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Peso en el envío [kg]

    7.1

  • Peso con soporte [kg]

    5.3

  • Peso sin soporte [kg]

    3.5

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    22 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    20

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    40 W (19 V / 2,1 A)

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Cable USB3.0 ascendente

    Negro / 1,5 m

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

