Monitor Gaming Smart OLED LG UltraGear, 34", webOS 24, OLED WQHD (3440x1440), 240Hz, 0,03 ms, 21:9, Curvo 800R
Características principales
- Juega con una impresionante tasa de refresco de 240Hz(1) y 0,03ms (GtG) de respuesta, con un panel curvo 800R 21:9, ofreciendo imágenes increíblemente fluidas, nítidas y sin ghosting.
- Con Smart TV webOS 24(2), navega fácilmente y accede a plataformas de streaming como música, juegos, películas y series, sin necesidad de PC o consola. Controla todo cómodamente con el mando a distancia y disfruta de entretenimiento ilimitado(3).
- Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
- Eleva tu experiencia con un 37,5 % más de brillo(4) gracias a la tecnología Micro Lens Array+, alcanzando un impresionante pico de hasta 1300 nits.
- Disfruta de una experiencia audiovisual más completa con la tecnología LG AI. Mejora automáticamente la calidad de la imagen, ofreciendo mayor claridad y colores vibrantes. Además, personaliza la imagen a tu gusto y optimiza el sonido para una mayor inmersión.(5)
- Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos.
Free 27" UltraGear Monitor
¹No incluye sintonizador.
ENTRETENIMIENTO EN STREAMING
webOS
AI Picture
Dynamic Tone Mapping
Asistente de Imagen Personalizada con IA
AI Sound
SUPERA TUS LÍMITES
Pantalla OLED WQHD Curva de 34 pulgadas
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) & 240Hz²
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
DISEÑADO PARA GAMERS
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
App LG Switch para maximizar tu experiencia
Diseño elegante con soporte tipo L que ahorra espacio
Monitor gaming con Smart TV webOS AI
Te presentamos el monitor gaming con Smart TV de LG, que cuenta con el sistema operativo webOS y tecnología LG AI. Diseñado para ofrecerte una calidad de imagen y un sonido envolvente espectacular, haciendo de tu monitor personal el aliado perfecto para el entretenimiento y el trabajo. Disfruta de streaming en 4K sin complicaciones, con acceso a LG Channels gratuitos y múltiples opciones de contenido. Además, juega en la nube con alto rendimiento sin necesidad de un PC o consola, controlándolo todo de forma fácil y cómoda con el mando a distancia.³,⁴
²El aprovechamiento de frecuencias de actualización de hasta 240Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo
³Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
⁴Los servicios compatibles pueden variar según el país.
AI Picture
Gráficos nítidos y realistas
Con AI Picture, disfruta de gráficos de juego increíblemente realistas que resaltan rostros y cuerpos, eliminan el ruido y añaden profundidad a cada escena. Cada detalle, desde expresiones sutiles hasta los movimientos de los enemigos, se aprecia con claridad, ofreciéndote una experiencia totalmente inmersiva tanto en tus partidas como en el streaming.5
Comparison images with AI Picture function on and off.
⁵No disponible en conexión a PC ni en modo Game Optimizer.
Dynamic Tone Mapping
Siente el auténtico realismo en cada detalle
Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, que ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.⁶
⁶Disponible únicamente cuando se recibe una señal de vídeo HDR.
Asistente de Imagen Personalizada con IA
Tu imagen, tu estilo
Selecciona una imagen que refleje tus preferencias y el asistente de imagen personalizada con IA ajustará automáticamente la configuración del monitor para ofrecerte una experiencia visual adaptada a tu estilo. Con 85 millones de combinaciones posibles, tus ajustes personalizados se guardarán en tu perfil para que siempre disfrutes de una experiencia única y a tu gusto, tanto en juegos como en vídeos.
AI Sound
Sonido táctico para dominar tu partida
AI Sound analiza tu espacio y crea un audio inmersivo con una configuración simulada de 9.1 canales. Identifica con precisión cada fuente de sonido, desde pasos enemigos hasta disparos, para darte una ventaja táctica sin necesidad de altavoces ni auriculares adicionales. Además, resalta tu voz y elimina ruidos de fondo para que la comunicación en el juego sea clara y sin distracciones.
Experiencia de visualización UltraWide con el OLED más brillante
El monitor OLED curvo de 39 pulgadas ofrece en 21:9 un 34% más de área de visualización que las pantallas estándar 16:9, con visuales más claros y precisos. Su tecnología OLED representa las sombras más oscuras, todo el brillo y los colores brillantes del gameplay en cualquier entorno.
⁷Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.
21:9: el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión
El monitor OLED curvo de 39" en 21:9 ofrece un 12% más de área de visualización⁸ y una relación de aspecto optimizada para una inmersión total. Su equilibrio perfecto entre tamaño y curvatura te sumerge por completo en la acción.
The 21:9 curved OLED monitor provides an immersive and captivating experience with a balanced and optimised aspect ratio.
⁸En comparación con un monitor 32:9 de 49 pulgadas. Las cifras han sido determinadas a partir de las dimensiones reales de anchura y altura de un monitor 21:9 de 39 pulgadas (4.580㎠) y un monitor 32:9 de 49 pulgadas (4.059㎠).
800R, la curvatura ideal
Disfruta de la curvatura 800R diseñada para sumergirte en gráficos ultrarealistas y sin distorsiones mientras exploras el universo de tus juegos.⁹
⁹La experiencia de visualización puede variar dependiendo de la distancia desde la pantalla y de la postura del usuario.
Negro más profundo, color realista
Disfruta de una profundidad sin precedentes y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión detallada del negro incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 M:1¹⁰,una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típica) y una precisión cromática Delta E ≦2, garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal y como se concibieron originalmente.
¹⁰1,5M:1 es la relación de contraste al 25% de valor APL (Average Picture Level) que se da en porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Baja emisión de luz azul y antirreflejos, juega sin límite de tiempo
La avanzada tecnología antirreflejos de LG OLED minimiza los reflejos y las distracciones, ofreciendo un rendimiento de juego nítido al mantener una claridad constante con cualquier iluminación. Además, gracias a la triple certificación UL¹¹ que reduce la luz azul nociva y conserva la viveza de los colores y las imágenes realistas, proporciona confort visual y una experiencia de juego más fluida, tanto si juegas en entornos luminosos como en salas iluminadas con LED.¹²
Curved gaming monitor showing a robot character in a futuristic setting, with UL certifications below.
¹¹Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, de reflejos molestos y de luz azul baja. Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (Flicker-Free Display (OLED)) - A196009, Sin reflejos molestos (Discomfort Glare Free) - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware de baja luz azul Platinum (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051.
¹²La característica anterior puede variar en función del entorno o las condiciones informáticas del usuario.
Movimiento fluido. Juega sin interrupciones
Minimiza los cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium y la compatibilidad G-SYNC® validada por NVIDIA así como la certificación VESA AdaptiveSync™. Este monitor gaming 4K reduce notablemente el screen tearing y el stuttering, garantizando imágenes nítidas y movimientos fluidos en cada partida.¹³,¹⁴
Image of a green car racing on a track.
¹³El funcionamiento de esta característica se compara con modelos en los que no se aplica la tecnología.
¹⁴Los retrasos o errores pueden depender de la conexión de red.
Funciones de juego avanzadas
•La baja latencia reduce el retardo de entrada para una respuesta en tiempo real.
•Black Stabilizer ilumina las escenas más oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
•Con Crosshair¹⁵ el punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.
•El contador de FPS¹⁶ muestra tu tasa de fotogramas en tiempo real.
¹⁵La función Crosshair no está disponible mientras FPS Counter está activado.
¹⁶El contador de FPS puede mostrar un valor que supere la frecuencia de actualización máxima del monitor. Contador FPS (fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.
¹⁷Garantía limitada. Términos y condiciones pueden variar dependiendo del país.
Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu juego
Conecta tu portátil al monitor mediante un cable USB-C con capacidad de entrega de energía de hasta 65W, eliminando la necesidad de un adaptador adicional. Disfruta de resolución WQHD y una tasa de refresco de 240Hz a través de USB-C, DP 1.4 o HDMI 2.1, manteniendo tu escritorio organizado.¹⁸,¹⁹,²⁰
A 45-inch gaming monitor is positioned in the center of the desk, with various IT devices placed around it.
¹⁸Para un funcionamiento adecuado, se requiere un cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.
¹⁹Es compatible con resolución QUHD a 240Hz. Para un funcionamiento correcto, se necesita una tarjeta gráfica que admita DP 1.4 o un cable HDMI 2.1. La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
²⁰Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.
²¹Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.
El Smart TV webOS más inteligente que evoluciona a mejor cada año12
Estrena Smart TV webOS cada año y disfruta del primer sistema operativo que se renueva anualmente con un mínimo de 25 actualizaciones durante 5 años, valorado en 150€13, sin coste para el usuario. Galardonado con el premio de Innovación en ciberseguridad del CES, webOS protege tu privacidad.
*El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24.
*Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.
12El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor. El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24. Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26. Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región. Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.
App LG Switch Tutorial
Ajusta la configuración de tu monitor fácilmente con la aplicación LG Switch.
Diseño compacto y elegante
Rediseña tu setup gaming con el estilo moderno de este monitor. Su base compacta en forma de L ahorra espacio en el escritorio, combinando funcionalidad y diseño para mejorar tu espacio de juego. Completa tu experiencia gaming gracias a su retroiliminación y su diseño sin bordes, junto con su peana ajustable en giro, inclinación y altura.
Curved gaming monitor displaying an action-adventure game in a vibrant gaming setup with purple lighting and a PC tower nearby.
FAQ
¿Cómo elegir un monitor de gaming?
Empieza por tus prioridades. ¿Quieres imágenes nítidas? Opta por la resolución 4K. ¿Necesitas un movimiento ultrafluido? Prioriza una alta tasa de refresco (144Hz o más) y un bajo tiempo de respuesta. Si buscas un contraste profundo y precisión de color, considera los paneles OLED o Nano IPS, o los paneles Nano IPS black. No te olvides de las tecnologías de sincronización adaptativa como NVIDIA G-SYNC o AMD FreeSync™ Premium para eliminar el screen tearing. La serie LG UltraGear™ ofrece una gama de monitores de gaming adaptados a tu estilo de juego, desde el gaming casual en consola hasta las competiciones de PC de alta intensidad.
¿Qué es la tasa de refresco de un monitor de gaming?
La tasa de refresco, calculada en Hertz (Hz), se refiere a la cantidad de veces que la pantalla se actualiza en un segundo. Por ejemplo, 120Hz indica que la pantalla se refresca 120 veces por segundo. Los monitores de gaming con altas tasas de refresco ofrecen imágenes más fluidas y menos screen tearing.
¿Cuántos hercios son buenos para jugar?
Para la mayoría de los jugadores, 144Hz es el punto óptimo para un juego fluido y con gran capacidad de respuesta. Los jugadores competitivos pueden preferir tasas de refresco aún más rápidas, como 240Hz, para esa ventaja extra en los shooters de ritmo rápido o en títulos de esports. La línea de monitores para gaming LG UltraGear™ incluye modelos que van de 144Hz a 240Hz y más allá, todos diseñados para seguir el ritmo de la acción y minimizar el lag y el screen tearing.
Las tasas de refresco reales pueden variar en función de las especificaciones y configuraciones de la tarjeta gráfica del ordenador.
¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?
Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vivos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de gaming de alta gama, televisores premium y edición de vídeo profesional.
Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y el gaming. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar los efectos visuales exactamente como los desarrolladores los concibieron.
Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y vídeos. Aunque no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.
¿Debería comprar un monitor curvo?
Si quieres una experiencia de juego más inmersiva, los monitores curvos son una excelente opción. La curvatura ayuda a mantener tus ojos enfocados en el centro de la pantalla de forma natural, lo que es ideal para largas sesiones de juego.
El LG UltraGear GX9 es compatible con una curvatura 800R y una relación de aspecto ultra ancha de 21:9, lo que ofrece imágenes inmersivas y una distancia de visualización ideal. A una distancia de 800 mm, su curvatura 800R crea un ángulo de visión de 90 grados tanto en el centro como en el borde, lo que te sumerge aún más en el juego.
¿Es mejor 1440p o 4K para jugar?
Ambas resoluciones tienen sus puntos fuertes. Para muchos jugadores, 1440p (QHD) es el punto ideal entre resolución y rendimiento, especialmente para el gaming competitivo donde la tasa de cuadros (frame rate) es lo más importante. Es más fácil alcanzar un FPS más alto sin sobrecargar tu GPU. Por otro lado, 4K se centra en el detalle y la inmersión—perfecto para aventuras de un solo jugador o para jugar en consolas de última generación. Los monitores para gaming LG UltraGear™ ofrecen opciones tanto QHD como 4K, así que, ya sea que priorices la velocidad o los efectos visuales impresionantes, hay una opción perfecta para tu configuración.
¿Puedo conectar mi monitor a mi PC con un cable USB-C?
Conectar tu monitor de gaming a través de USB-C es sencillo: solo tienes que enchufar un extremo del cable de tu monitor a un puerto USB-C de tu dispositivo, y listo. También puedes cargar tu portátil si tu PC está conectado a tu monitor con un puerto USB-C.
* Los modelos compatibles pueden variar.
¿Qué es DisplayPort 2.1?
DisplayPort 2.1, la última versión del estándar DisplayPort, ofrece velocidades de datos ultrarrápidas para un juego impecable con una alta tasa de refresco. Fue desarrollado por VESA (Video Electronics Standards Association) para proporcionar conectividad de pantalla de alto rendimiento para ordenadores y monitores.
Muchos de los últimos modelos de LG son compatibles con DisplayPort 2.1*, que duplica el ancho de banda de DP 1.4. Esto significa que obtienes resoluciones más altas, tasas de cuadros más fluidas y una latencia menor—perfecto para el gaming de ritmo rápido.
*Nota: Hemos recibido numerosos informes de usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA de la serie 50 que experimentan que las pantallas se apagan cuando usan DisplayPort 2.1 con configuraciones de 10 o 12 bits. Si estás experimentando lo mismo, como solución temporal, puedes cambiar la entrada DisplayPort a 1.4 en el menú OSD de tu monitor o ajustar la configuración de color a 8 bits en el Panel de control de NVIDIA. Este problema ha sido reportado a NVIDIA para una solución más permanente.
¿Qué es HDMI 2.1?
Con la compatibilidad con HDMI 2.1, disfrutarás de funciones como la Tasa de Refresco Variable (Variable Refresh Rate, VRR), el Modo Automático de Baja Latencia (Auto Low Latency Mode, ALLM) y la compatibilidad con 4K hasta 120Hz. Ya sea que juegues en una consola o en un PC, estas mejoras te brindan la flexibilidad y el rendimiento para adaptarse a cualquier configuración.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
34GX90SAX-W.OBSPTO
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
34
Relación de aspecto
'21:9
Tipo de panel
OLED
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos Bajo Reflejo del Polarizador Frontal
Tiempo de respuesta
0.03ms (GtG)
Resolución
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.231 x 0.231
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
275
Relación de contraste (típ.)
'1500000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Curvatura
800R
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Brillo (mín.) [cd/m²]
250
Relación Contraste (Min.)
'1200000:1
Bit de color
10bit
Tamaño [cm]
86.2
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4 (DSC)
USB-C
Sí (x1)
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
LAN (RJ-45)
Sí
Puerto USB descendente
Sí (x2 /ver2.0)
Puerto USB ascendente
Sí (via USB-C)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
3440 x 1440 a 240 Hz
USB-C (Transmisión de energía)
65 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Brillo automático
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
Color Calibrado en Fábrica
Sí
PIP
Sí
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync
G-Sync Compatible
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Retículo
Sí
Modo Lector
Sí
Contador FPS
Sí
VRR
Sí
Pantalla VESAHDR™
DisplayHDR™ True Black 400
Tecla definida por el usuario
Sí
Iluminación LED RGB
Hexagon Lighting
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Diseño sin bordes
4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Altavoz
7 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
927 x 295 x 550
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
784,1x580,4x291,8(Arriba)/784,1x470,4x291,8(Abajo)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
784,1x358,3x167,1
Peso en el envío [kg]
'15.5
Peso con soporte [kg]
'10.4
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
45W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
32W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,5 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
13.5A
ACCESORIO
Adaptador
Sí
Informe de calibración (papel)
Sí
Puerto de pantalla
Sí
HDMI
Sí (ver 2.1)
HDMI (Color/Longitud)
Blanco / 1,5 m
Cable de alimentación
Sí
Mando a distancia
Sí
USB-C
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Sí
