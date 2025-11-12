Outlet Placa de indución 59cm Flex + 2 Zonas

Compruebe de nuevo la guía de cocción para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente, y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de los alimentos requieren un tiempo de cocción más largo. Use su propio juicio junto con las sugerencias de la guía de cocción para probar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una cocina convencional.Compruebe de nuevo la guía de cocción para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente, y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de los alimentos requieren un tiempo de cocción más largo. Use su propio juicio junto con las sugerencias de la guía de cocción para probar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una cocina convencional.