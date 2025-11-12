About Cookies on This Site

Outlet Placa de indución 59cm Flex + 2 Zonas

Outlet Placa de indución 59cm Flex + 2 Zonas

CBIZ2435B.OUTLET
Características principales

  • Controla la placa de forma sencilla con 4 controles táctiles deslizantes independientes
  • Cocina más rápido- Función Boost 3,3 kW. Ofrece mayor velocidad de cocción, flexibilidad, ahorro de tiempo con mayor control de la temperatura y comodidad en la preparación de alimentos
  • Zonas Flex Permite utilizar recipientes de diferentes tamaños y formas en la misma área ampliada. Proporcina una mayor flexibilidad al cocinar
  • Conectividad Wifi. Conexión Placa - Campana. Cuando están conectadas, la campana se enciende y ajusta automáticamente a la velocidad de extracción adecuada en función de la configuración de la placa de cocina
  • ahorro de tiempo con mayor control de la temperatura y comodidad en la preparación de alimentos
  • Zona Flex Permite utilizar recipientes de diferentes
Más

Una cocina que te facilita la vida

El dúo perfecto en la cocina

La app LG ThinQ™ permite conectar la placa de inducción y la campana

Cocinado más fácil y preciso

Controles deslizantes con 15 niveles de potencia

 

Función Boost

Cocina más rápido con una potencia máxima de 3,7 kW

Cocina conectada

Placa de inducción y campana de extracción sincronizadas

Con la placa de inducción y la campana sincronizadas a través de la aplicación LG ThinQ™, puedes concentrarte en cocinar mientras la app se encarga del resto. La campana se encenderá de manera automática al empezar a cocinar y ajustará la velocidad de extracción en función del nivel de potencia de la placa. 

Fácil control de uso y cocinado más preciso

Controles deslizantes con 15 niveles de potencia

Consigue un 50% más de precisión durante el cocinado gracias los 15 niveles de potencia y a sus controles táctiles deslizantes que permiten encender / apagar y ajustar la potencia de cada fuego.

 

Función Boost

Cocina más rápido y ahorra tiempo

Cocina a una potencia máxima de 3,7 kW utilizando dos quemadores en Modo Flex. Al activar la función Boost, el agua hierve aún más rápido y se reduce el tiempo de cocinado.

 

Cocina LG con modo estándar y Boost, sartén con huevo a la izquierda y carne en grill a la derecha.

*La potencia de 3,7 kW puede no ser posible cuando se utilizan todos los quemadores simultáneamente. 

Seguridad en tu cocina

Para evitar quemaduras accidentales, la placa dispone de indicadores luminosos que indican cuándo la superficie está caliente y permanecen encendidos hasta que se enfría.

Seguridad para los niños

Utiliza los seguros para proteger a los niños y evitar que se encienda la placa de manera involuntaria.

 

Diseño innovador

Imagen del interior de la cocina con horno, campana y placa de inducción instalados.

Elegante armonía

Esta imagen muestra el acabado de vidrio negro brillante de la placa de inducción.

Acabado en cristal negro

Esta imagen muestra la luz LED blanca de la placa de inducción.

Diseño elegante con LED Blanca

Guía de instalación de la placa de inducción

Haz clic para obtener más detalles sobre cómo instalar la placa de inducción , incluye una guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.

 

 

 

 

1. Medición del área de instalación
Asegúrate de que la zona de instalación tiene una superficie mínima de 50 mm alrededor del hueco

Esta imagen muestra las dimensiones de la placa de inducción.

2. Precauciones de instalación
Para garantizar una ventilación adecuada de la placa, asegúrate de que la distancia entre la placa y el armario sea de al menos 500 mm y que el paso de aire no está bloqueado

Esta imagen muestra el margen requerido para la instalación de la placa de inducción.

Esta es la tabla de dimensiones para la placa de inducción.

Asegúrate de dejar al menos 3 mm entre la superficie interior y el lateral de la encimera.

Esta imagen muestra el margen requerido para la instalación de la placa de inducción.

Asegúrate de instalar un tornillo de madera al menos a 15 mm de la parte inferior de la placa para evitar descargas eléctricas por contacto accidental.

Esta imagen muestra el margen requerido para la instalación de la placa de inducción.

Piezas y accesorios

Imagen de cajas sobre la mesa de la cocina.

Comprueba las piezas necesarias para realizar la instalación.

 

 

 

 

¿Qué piezas están incluidas?

Imagen de los soportes del horno

FAQ

Q.

¿Qué ocurre cuando la luz del horno no se enciende?

A.

Puede haber varias razones por las que la luz del horno no se encienda. O bien se ha fundido la bombilla o ha fallado el circuito eléctrico.

Q.

¿Pasa el calor del microondas a través de la rejilla de la puerta?

A.

No. Los orificios, o puertos, están hechos para permitir el paso de la luz; no dejan pasar la energía de las microondas.

Q.

¿Por qué suena un pitido cuando se toca un botón del panel de control?

A.

El pitido suena para asegurar que el ajuste se está introduciendo correctamente.

Q.

¿Se dañará el funcionamiento del microondas si funciona en vacío?

A.

Sí. Nunca lo haga funcionar vacío.

Q.

¿Por qué a veces saltan los huevos?

A.

Al hornear, freír o escalfar huevos, la yema puede saltar debido a la acumulación de vapor dentro de la membrana de la yema. Para evitarlo, simplemente perfora la yema antes de cocinar. Nunca cocine huevos con cáscara en el microondas.

Q.

¿Por qué se recomienda dejar reposar los alimentos una vez terminada la cocción en el microondas?

A.

Una vez terminada la cocción en el microondas, los alimentos siguen cocinándose durante el tiempo de reposo. El tiempo de reposo depende de la densidad del alimento.

Q.

¿Por qué mi horno no cocina siempre tan rápido como indica la guía de cocción?

A.

Compruebe de nuevo la guía de cocción para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente, y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de los alimentos requieren un tiempo de cocción más largo. Use su propio juicio junto con las sugerencias de la guía de cocción para probar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una cocina convencional.Compruebe de nuevo la guía de cocción para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente, y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de los alimentos requieren un tiempo de cocción más largo. Use su propio juicio junto con las sugerencias de la guía de cocción para probar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una cocina convencional.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

