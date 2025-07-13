Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Frigorífico Combi 2m, Clasificación D, capacidad de 358l, inox antihuellas. Serie 200
BF336 EU Energy label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Outlet Frigorífico Combi 2m, Clasificación D, capacidad de 358l, inox antihuellas. Serie 200

GBM22HSADH.OUTLET
Características principales

  • Nº1 en frigoríficos eficientes
  • Multi Air Flow
  • Temperatura uniforme gracias al reparto uniforme del aire frío en el interior"
  • Custom Fresh: Cajón especial multitemperatura (-2ºC a 3ºC) para cervezas, verduras, pescado o carne que conserva la frescura durante más tiempo
  • Fondo reducido 59 cm
  • Cajón Big zone
Más
Frigorífico Combi LG Total No Frost 335L
GBM22HSADH

Frigorífico Combi LG Total No Frost 335L

*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del produco real

Total no frost

Iluminación LED

Tirador integrado

Apertura de puerta 90º

Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina

Fondo reducido

Fondo reducido

Fondo reducido

Este frigorífico presenta un diseño más compacto que los frigoríficos estándar, con una profundida de tan solo 590 mm.
Puerta plana con tirador integrado

Puerta plana con tirador integrado

Puerta plana con tirador integrado

Diseño elegante y minimalista con puerta completamente plana y tirador integrado
Apertura de puerta 90º

Apertura de puerta 90º

Apertura de puerta 90º

Las puertas se abren fácilmente hasta un ángulo de 90º sin golpear las paredes, lo que permite un acceso total a los cajones
Multi Air Flow

Multi Air Flow

Multi Air Flow

Las rejillas de ventilación dispersan el aire frío para mantener una temperatura uniforme, asegurando que los alimentos se mantengan frescos y duraderos
Total no frost

Total no frost

Total no frost

El aire frío se dispersa uniformemente a través de las rejillas de ventilación, lo que garantiza que el frigorífico se mantega libre de escarcha y que los alimentos se mantengan frescos. Olvídate de quitar la escarcha manualmente.
Interruptor de frescura

Interruptor de frescura

Interruptor de frescura

Con tan solo un botón, ajusta la temperatura del frigorífico a la que mejor se adapte a tus alimentos para conseguir una mejor conservación
Big freezing zone

Big freezing zone

Big freezing zone

Conserva grandes reservas de alimentos con el congelador de gran capacidad. Sus amplios cajones permiten almacernar mayor cantidad de comida
Iluminación LED

Iluminación LED

Iluminación LED

A diferencia de las bombillas normales, la iluminación LED emite menos calor e ilumina uniformemente todos los espacios del frigorífico.
Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

