We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Frigorífico Dos Puertas | LG, Total No Frost, 1,45m, Clasificación E, Inox antihuellas
Outlet Frigorífico Dos Puertas | LG, Total No Frost, 1,45m, Clasificación E, Inox antihuellas
GTBV22PYNJ.OUTLET
()
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor*
- Total No Frost: Evita que se forme escarcha y enfría más rápido y uniforme ahorrando energía
- Multi airflow: Múltiples salidas de aire para asegurar una mejor frescura en todos los rincones
- Filtro desodorizante de carbón activo que purifica el aire y absorve los malor olores
- Balda de Cristal Templado: Balda con material altamente resistente para soportar utensilios grandes y pesados
- Cajón especial verduras Regula y mantiene el nivel óptimo de humedad durante más tiempo
Multi Air Flow
Máxima frescura
Multi Air Flow enfria más rápido y por igual en todas partes gracias a sus diferentes salidas de aire en la parte superior de cada compartimiento, manteniendo una humedad y temperatura constante para conservar los alimentos más frescos
Desodorizante
Elimna olores e impurezas
Filtro de carbón activo que purifica el aire y absorve los malos olores
Baldas de cristal templado
Material altamente resistente para soportar utensilios de cocina grandes y pesados. Estas bladas son fáciles de limpiar sin dejar manchas y olores duraderos.
*Las imágenes y los vídeos del producto son meramente ilustrativos y pueden diferir del producto real.
1)LinearCooling™
-Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que se tarda en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pakchoi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.
-El resultado puede variar en el uso real.
-Sólo modelos aplicables.
Preguntas Frecuentes
P.
¿Qué tamaño de frigorífico/congelador debo elegir?
R.
Depende de tu estilo de vida, pero como guía general:
Un combinado de frigorífico y congelador LG con una capacidad de 340-384 litros suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas.
Los modelos Slim Multi-Door (506-508 litros) son ideales para familias de 3-4 personas.
Para hogares más grandes, recomendamos los espaciosos modelos LG Multi-Door o Side-by-Side (625-705 litros).
Los modelos con múltiples puertas también proporcionan una anchura extra, perfecta para almacenar bandejas, platos grandes y más.
En LG, queremos que cada cliente encuentre el frigorífico/congelador que mejor se adapte a sus necesidades, por lo que ofrecemos una variedad de tamaños dentro de cada línea de productos.
P.
¿Es práctico un frigorífico de doble puerta?
R.
Sí. Los frigoríficos de doble puerta, también conocidos como combis, ofrecen la comodidad de un compartimento congelador separado.
Los frigoríficos combi de LG suelen ofrecer un 70 % de espacio para el frigorífico y un 30 % para el congelador, lo que te da un fácil acceso a las áreas que más usas.
P.
¿Cómo puedo cambiar la configuración de la temperatura en mi frigorífico/congelador LG?
R.
Puedes ajustar la temperatura deseada utilizando el panel de control en la puerta o dentro del frigorífico. Para los modelos compatibles, también puedes ajustar la temperatura de forma remota y cómoda a través de la aplicación LG ThinQ® en tu smartphone.
P.
¿Qué significa “Total No Frost” en un congelador?
R.
La escarcha se forma cuando el vapor de agua entra en contacto con las bobinas de enfriamiento heladas, se condensa en agua y luego se congela. Un frigorífico No Frost activa automáticamente un elemento calefactor alrededor de las bobinas a intervalos regulares para derretir el hielo, evitando que se acumule escarcha en el interior.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado