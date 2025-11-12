We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Lavadora Inteligente | LG AI Direct Drive, TurboWash 360º, 8kg, 1200rpm, Serie 500 Fondo reducido, Un 30% más eficiente que A, Blanca
Outlet Lavadora Inteligente | LG AI Direct Drive, TurboWash 360º, 8kg, 1200rpm, Serie 500 Fondo reducido, Un 30% más eficiente que A, Blanca
F2X50S8TLC.OUTLET
()
Características principales
- Lavadora eficiente, 30% más eficiente que A, ahorra 335€ en tu factura de luz *
- Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
- Detecta las características del tejido y la carga, reduciendo un 12%* el desgaste en tu ropa. El programa AI Wash elige el programa basándose en tus hábitos para que no tengas que preocuparte por ello.
- Lava en 39 min y ahorra hasta un 28% de energía*
- Reduce el 99,9% de bacterias y reduce las arrugas en la ropa*
- Descubre las lavadoras con fondo reducido, 8 kg en tan solo 475 mm.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el vídeo son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Descubre el lavado que cuida más de tu ropa y ahorra energía
30% más eficiente que A
Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía
Garantía de por vida
Las únicas con garantía de por vida en el motor1
Motor con IA
Detecta los tejidos y reduce su desgaste
TurboWash™ 360
Lava en tan solo 39 minutos y ahorra energía
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
**La “garantía de por vida” en el motor de la lavadora ofrece una cobertura de 30 años en la pieza: 3 años de garantía legal y 27 años de garantía comercial. Se informa de que el periodo de 30 años excede la vida media útil de la lavadora, calculada en 11 años según un estudio realizado por un organismo independiente en el que LGEES no ha participado. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente. Los términos de esta garantía comercial sobre el motor de la lavadora (salvo el plazo) son los mismos que los del apartado 5 de la tarjeta de garantía de electrodomésticos en https://www.lg.com/es/soporte/condiciones-de-garantia/ . Promoción válida por tiempo limitado. Es obligatorio registrar la compra en un plazo máximo de 1 año desde la fecha de adquisición para activar la garantía de por vida. Consulte fechas y condiciones en las bases legales recogidas en www.tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
Máxima durabilidad e higiene en tu colada
Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
A diferencia del plástico, el tambor de acero evita enganches y roces, cuidando mejor los tejidos, incluso los más delicados. Sus 6 palas garantizan una distribución uniforme para un lavado más suave y eficiente.
Mayor durabilidad e higiene1
*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
Programa reducción de microplásticos
Reduce la emisión de microplásticos hasta un 60%*
El motor establece unos movimientos que reducen la fricción de las prendas y disminuye la emisión de microplásticos durante el lavado en un 60%*.
*Testado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) comparado con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20㎛. Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.
AI Wash 2.0
El lavado que cuida más de tu ropa
AI Wash optimiza los movimientos del tambor en función del tipo de tejido, reduciendo su desgaste un 12%*.
*Probado por la entidad independiente Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash demostró una mayor protección de los tejidos y una reducción en el consumo de energía al lavar una carga mixta de 3 kg compuesta por prendas delicadas, como camisas, blusas, camisetas, faldas y pantalones cortos de poliéster. El estudio se realizó con el modelo de lavadora F4X7VYP15. Los resultados pueden variar según el peso, el tipo de tejido y otros factores. LG Electronics no participó en la realización de este estudio. Para más información, visite (www.lg.com/es). La detección por IA se activa automáticamente cuando la carga es inferior a 3 kg, pero no funciona si se selecciona la opción de lavado con vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tejidos similares, ya que no todos los tipos de tela son detectados. Además, es fundamental emplear el detergente adecuado. Para más información, visite (www.lg.com/es).
*El ciclo de lavado con vapor Steam+ ha sido aprobado por la BAF (British Allergy Foundation), contribuyendo a la reducción de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico. Para más información, visite (www.lg.com/es)
Autodosificador de detergente
Dosifica la cantidad necesaria de detergente en cada lavado
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
El detergente puede depositarse en ambos dispensadores
Gran capacidad
Más ropa en un solo lavado, más tiempo para descansar.
Mantenga el mismo tamaño de la lavadora y aumente la capacidad del tambor7) para lavar más ropa de una sola vez.
*Las imágenes son solo ilustrativas.
Descubre el gran espacio en una lavadora de tamaño reducido
Smart Pairing™
Lavadora y secadora conectadas entre sí
Tu secadora te sugerirá el mejor programa en base al programa elegido en la lavadora.
*Para utilizar esta función, es necesario que la lavadora y la secadora estén conectadas a la red Wi-Fi doméstica y registradas en la aplicación inteligente LG ThinQ™.
*Esta lavadora se puede emparejar con la secadora de LG que dispone de Wi-Fi.
*Las imágenes del producto que aparecen en las fotografías y los vídeos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
ThinQ™
Controles sencillos para una vida sencilla
Controla tus lavados desde cualquier parte
La aplicación ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora y ponerla en marcha con solo tocar un botón.
Facil mantenimiento y control
Controla cómodamente el consumo energético de tu lavadora a través de la aplicación ThinQ™.
Lavado sin utilizar las manos con asistente de voz.
Dile a tu altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesitas y deja que tu lavadora se encargue del resto.
*La compatibilidad con los dispositivos domésticos inteligentes puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Sube el volumen. Siente los detalles.
Sonido envolvente
FAQ
Q.
¿Qué es la lavadora de tamaño reducido de LG?
A.
La lavadora de tamaño reducido de LG tiene unas dimensiones compactas de 600 mm de ancho x 850 mm de alto x 475 mm de profundidad. Esta máquina cabe fácilmente en espacios reducidos..
Q.
¿Cuál es el peso recomendado para una lavadora?
A.
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande, de 11-13 kg, para una familia numerosa o si genera cargas de ropa especialmente grandes. Los modelos más grandes también pueden lavar edredones de hasta tamaño king size. Recuerde que la innovadora tecnología de LG permite que nuestros electrodomésticos ofrezcan una mayor capacidad para el mismo tamaño de lavadora.
Q.
¿Cómo elijo una lavadora eficiente desde el punto de vista energético?
A.
Check the energy label on your washing machine for an A to G rating. AI within LG machines also enables you to benefit from appropriate washing motions for your laundry load, thus keeping energy expenditure down to a minimum.
*LG internal lab test based on EN 60456:2016/A11:2020 with F6V7RWP1WE. The result may depend on the usage environment.
**Tested by Intertek on November 2023. Compared to the Cotton cycle, the AI Wash cycle showed an improvement in fabric care and a reduction in energy consumption with a 3kg of mixed load of soft fabrics (Blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.) (AI Wash representative model: F4X7VYP15). Results may vary depending on the clothes and environment.
Q.
How can I choose the proper wash cycle?
A.
En términos generales, debe consultar la etiqueta de cuidado de la ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en la lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán su suavidad para determinar el patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el proceso. Si conecta la lavadora y la secadora LG, estas pueden cooperar para garantizar que se seleccione el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse por girar el dial.
Q.
¿Cómo beneficia a mi colada la IA DD™ con aprendizaje profundo?
A.
Las lavadoras Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de la colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos, manteniendo tu preciada ropa en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ incorporan la tecnología 6-motion para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente desde el punto de vista energético.
Q.
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
A.
Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado en cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente las características de los tejidos, como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10 %* más de protección de los tejidos, para que tu ropa luzca siempre impecable. También se puede acceder y controlar las lavadoras inteligentes con WiFi de LG mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Pon en marcha tu electrodoméstico de forma remota con solo tocar un botón o mediante el control por asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté lista, realiza un diagnóstico inteligente para solucionar problemas y descarga ciclos preestablecidos a medida, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.
*Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar en función del peso y los tipos de tejidos de la colada y/u otros factores.
*La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. El lavado AI solo debe utilizarse con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y con un detergente adecuado.
Q.
¿Qué es la función LG Quick Wash?
A.
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG limpia a fondo la ropa en solo 39 minutos, con un lavado que se adapta a las necesidades de tus prendas. El sistema 3D Multi Spray lanza chorros de agua desde varios ángulos, mientras que la bomba inversora inteligente controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un gran equilibrio entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo, lo que te permite ahorrar un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos.
Q.
¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?
A.
La tecnología Steam™ exclusiva de LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y los ácaros del polvo.
Q.
¿Cómo funciona la función de dosificación automática?
A.
The LG Automatic dispenser's auto dose system allows you to pre-load the detergent dispenser and leave your washing machine to do the work. In-appliance technology senses the weight of your laundry load and automatically adds exactly the right amount of detergent every time. It removes the risk of over-dosing, saves you time and prolongs the life of your clothing. Correct detergent dosage also helps keep front loader washing machines in good operating condition. Simply shut the door and press start!
Q.
How do I register my product on ThinQ?
A.
«1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de Internet estén encendidos.
2. Acerque el producto al router de Internet. Si la distancia entre el producto y el router es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y el registro del producto puede tardar mucho tiempo.
3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre cómo instalar la aplicación ThinQ y registrar su producto».
Aviso legal
1) Eficiencia energética
30% inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A, según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.
2) Ciclo de cuidado de microplásticos
Probado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con una carga de 3 kg (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) en comparación con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación realizada midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20 ㎛.
Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
3) AI Wash 2.0
Cuidado de telas y ahorro de energía: probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de las telas y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de telas suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y tipo de telas y/u otros factores.
La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe usarse solo con tipos de telas similares [no todas las telas son detectadas] y detergente adecuado.
4) TurboWash™ 360
Probado por Intertek en marzo de 2019, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con carga IEC de 5 kg en comparación con el ciclo Algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar según el entorno.
El tiempo de lavado puede extenderse y los resultados pueden variar según el tipo y peso de la ropa y el entorno.
5) Steam™
Ciclo Allergy Care, aprobado por BAF para la lavadora LG Steam de 24 pulgadas, reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
6) Dispensador automático
Lava hasta 31 cargas llenando ambos compartimentos con detergente.
La cantidad predeterminada de detergente es 45 mL.
Los resultados pueden variar según el entorno.
7) Mayor capacidad
Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565 (excluyendo tipo Slim).
El número de amortiguadores de fricción y balance de peso puede variar según el modelo.
Capacidad aumentada: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad).
8) AI to the core
Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de las telas y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de telas suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (modelo representativo AI Wash: F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe usarse solo con tipos de telas similares [no todas las telas son detectadas] y detergente adecuado.
La garantía de 10 años aplica solo al motor Direct Drive. El período/política de garantía puede variar según el país o región.
Nivel de ruido: 71 dB (Nivel de Potencia Sonora), basado en el Reglamento de la UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).
Consulte el manual del usuario para la política de garantía de 10 años.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado