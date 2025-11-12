About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700

Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700

F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC
LG Outlet Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor+, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 700, F4WR7009AGW.OBSEXC

Características principales

  • Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
  • Garantía de por vida en el motor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
  • TurboWash360: Lava rápido y ahorra un 28% de electricidad
  • Vapor Steam Reduce el 99,9% virus, bacterias, manchas, un 30% más fácil de planchar
  • Bateadores de acero inoxidable: Mayor higiene que los de plástico, 99% anti bacterias(4), y mayor durabilidad y cuidado de las prendas.
Más

¿Por qué escoger una lavadora LG?

Te ahorran dinero al lavar

Consume un 10% menos que la clase A

Más kg en medidas estándar

Lava más ropa en cada colada

Cuidan tu ropa

Detectan las características del tejido y reducen un -10% su desgaste

Lavadora LG con eficiencia energética A-10%, flecha verde ascendente, monedas flotantes alrededor.

Lavadora LG con eficiencia energética A-10%, flecha verde ascendente, monedas flotantes alrededor.

Máxima eficiencia energética

10% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar

Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía

*10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

Gran capacidad

Más capacidad en medidas estándar

Lava hasta 2kg más de ropa en cada colada. Tambor más grande en una lavadora con las mismas dimensiones.

*Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565. (excluyendo fondo reducido).
*El número de amortiguador de fricción y balance de peso puede ser diferente según el modelo.
*Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad).

Se muestra un trozo de tela blanca en el tambor de la lavadora de carga frontal que se está lavando.

Foto dell'oblò di una lavatrice in cui si vedono degli indumenti bianchi che vengono lavati. Delle linee bianche indicano l'Intelligenza Artificiale che riconosce i tessuti.

Lavadora con Inteligencia Artificial

Reduce el desgaste de tu ropa

El motor AI DD™ detectalas características de los tejidos introducidos en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de la ropa.

*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).

Lavadora con chorros en el interior

TurboWash™360°

Lava en profundidad en tan solo 39 minutos

Tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.

*Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.

Línea

Línea

Steam™

Higiene y cuidado de tu ropa con vapor

Reduce los alérgenos en tu ropa gracias al vapor de la tecnología Steam™.

Se muestra una bata blanca suave y un animal de peluche con vapor en el tambor de la lavadora.

*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

LG ThinQ™

Controla tu lavadora estés donde estés

Control por voz

Pregunta a tu lavadora lo que necesites. Por ejemplo, ¿Qué programa está utilizando?, el altavoz AI escuchará y verificará el ciclo para informarte.

Control inteligente

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectarte fácilmente con tu lavadora como nunca antes. Pon en marcha tu lavadora tan solo tocando un botón.

Fácil mantenimiento

La aplicación LG ThinQ™ monotoriza tu lavadora. El mantenimiento diario o incidencias concreta. Además, monotoriza el consumo energético, recibe notificaciones y descarga programas adicionales.

*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.

Interior lavadora.

   Bateadores acero inox

Foto puerta lavadora

Puerta de cristal templado

Imagen display lavadora

      Elegante panel

Imagen de la lavadora y el display

  Panel más visible    e intuitivo

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO