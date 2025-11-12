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Outlet Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Acero negro mate, Serie 700
Outlet Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Acero negro mate, Serie 700
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Características principales
- Secado con inteligencia artificial AI Dry™,
La primera secadora con inteligencia artificia.
Detecta automáticamente las características de los tejidos y ajusta el ciclo de secado para ofrecer un proceso único, preciso y delicado.
- DUAL Inverter Compressor™
(Bomba de calor Dual Inverter):
proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
- Dual Dry - Eco Hybrid™:
te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
- Limpieza automática del condensador mediante un spray de agua a presión
- Especial mascotas
Reduce el 99,9% de virus, bacterias, alérgenos y ácaros de polvo
- Wi-Fi LG ThinQ™ te permite controlar tu secadora a distancia, ver el tiempo de secado, recibir alertas de mantenimiento y usar comandos de voz con asistentes inteligentes.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
El secado que cuida más de tu ropa y evita que encoja
Ahorra energía
Tecnologías que te ayudan a ahorrar
Secadoras con motor con AI
Descubre un secado más eficiente
Secado rápido con TurboDry
Seca hasta un 40% más rapido (1)
Garantía de por vida
Las únicas con garantía de por vida en el motor/compresor (2)
(1) Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.
(2) La garantía de por vida del motor y el compresor de la secadora ofrece una cobertura de 30 años en la pieza: 3 años de garantía legal y 27 años de garantía comercial. Se informa de que el periodo de 30 años excede la vida media útil de las secadoras, calculada en 12 años según un estudio realizado por un organismo independiente en el que LGEES no ha participado. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente. Los términos de esta garantía comercial sobre el motor/compresor (salvo el plazo) son los mismos que los del apartado 5 de la tarjeta de garantía de electrodomésticos en https://www.lg.com/es/soporte/condiciones-de-garantia/. Promoción válida por tiempo limitado. Es obligatorio registrar la compra en un plazo máximo de 1 año desde la fecha de adquisición para activar la garantía de por vida. Consulte fechas y condiciones en las bases legales recogidas en www.tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
Bomba de calor dual DUAL Inverter™
El secado que cuida más de tu ropa y evita que encoja
La bomba de calor DUAL Inverter cuenta con dos cilindros que consiguen menos ruido, menos vibraciones, menos consumo energétio y un secado más rápido y eficiente.
Imagen de la secadora LG y IA DUAL Inverter
«*Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Pruebas realizadas por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo IA Dry mostró una reducción del tiempo de secado y una disminución del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.). (Basado en el modelo representativo AI Dry: RH90X75V3N. Los resultados pueden variar en función de los modelos, las cargas y el entorno). No todas las situaciones son susceptibles de ahorro. Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.
*AI Sensing se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos].
*Pruebas realizadas por Intertek en agosto de 2024, ciclo Algodón de la secadora Heatpump de LG comparado con Sólo Secado de la lavadora-secadora con calefactor convencional de LG basado en cargas de 3kg de IEC con un contenido de humedad inicial del 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).
*La garantía de por vida es sólo para el compresor Dual Inverter y el motor Inverter. El periodo y la política de garantía pueden variar según el país o la región.
*Nivel de ruido: 62 dB (nivel de potencia acústica), basado en el Reglamento 392/2012 de la UE (RH90X75V3N).»
AI Dry™
Las únicas con motor con AI*
El secado con AI detecta el peso, el tipo de tejido y el nivel de humedad, y automáticamente establece el tiempo y la temperatura necesarios.
«*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Pruebas realizadas por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Dry mostró una reducción del tiempo de secado y una disminución del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.
*La detección IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos]
*Solo disponible en una selección de modelos (gama RHX y modelo RH18U8AVCW
TurboDry
Secado más rápido gracias a TurboDry
Seca hasta un 40% más rapido(1)
Primer plano de la pantalla LCD.
(1) Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.
Cuida de ti y de tu ropa
La ropa se limpia en profundidad, reduciendo el riesgo de alergias
El giro bidireccional ayuda a reducir la fricción entre las prendas, reduciendo su desgaste. Además, permite que el aire caliente circule de manera más eficiente entre las fibras de la ropa.
Imagen de un osito de peluche limpio y tela blanca dentro de un tambor de secadora.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*El programa Allergy Care está aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergología) para reducir alérgenos como los ácaros del polvo doméstico.
Tecnología Dual Dry
El secado que se adapta a tus necesidades: elige entre ahorrar tiempo o energía
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Mayor comodidad: el condensador se limpia automáticamente.
El condensador se limpia de forma automática inyectando agua a presión: no deja restos de partículas, limpiándose a la perfección, y mantiene el rendimiento de secado.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen o el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*La limpieza del condensador puede variar en función del entorno de funcionamiento.
*La frecuencia de funcionamiento del «condensador de limpieza automática» puede variar en función de la cantidad de humedad inicial de la colada.
Smart Pairing™
Lavadora y secadora se comunican entre sí
Tu secadora te sugerirá el programa óptimo para tu colada en base al programa de lavado que hayas elegido previamente.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.
*El uso de esta función requiere que la lavadora y la secadora estén conectadas a la red Wi-Fi doméstica y registradas dentro de la aplicación inteligente LG ThinQ™.
LG ThinQ™
Secadoras conectadas para hacerte la vida más fácil
Con Smart Pairing, la lavadora se comunica automáticamente con la secadora para seleccionar un ciclo óptimo para obtener los mejores resultados.
Controla tu secadora y el programa de secado estés donde estés a través de la app ThinQ* de tu Smartphone vía wifi.
La aplicación LG ThinQ™ te permite controlar tu secadora desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pon en marcha tu secadora con solo pulsar un botón.
Fácil control y mantenimiento
Controla el consumo energético y el mantenimiento de tu secadora a través de la app ThinQ™
Compatible con altvoces inteligentes
Dile a tu altavoz inteligente o a tu asistente de IA lo que necesitas y deja que tu secadora se encargue del resto
*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Las funciones inteligentes pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Google Assistant puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.
Diseño minimalista y fácil de usar con selector con LCD
*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
FAQ
Q.
¿Cómo elegir una nueva secadora?
A.
Ten en cuenta estos puntos a la hora de elegir una secadora:
1. Elige la capacidad en función del tamaño de tu familia
2. Eficiencia energética para ayudarte a ahorrar en tu factura
3. Programas de secado que se adaptan a sus necesidades
4. Funciones y aplicaciones inteligentes como LG ThinQ
5. Espacio donde colocarás la secadora
6. Elige una secadora que ofrezca garantía y un servicio de calidad
Q.
¿Este producto requiere una instalación de ventilación adicional?
A.
Las secadoras LG no necesitan ventilación y pueden utilizarse en cualquier lugar sin limitaciones de espacio
Q.
¿Qué debo saber antes de montar mi torre de lavadora y secadora?
A.
Si quieres colocar tu lavadora y secadora en torre, es importante que prestes atención a los siguientes puntos:
1. Compatibilidad: En primer lugar, asegúrate de que los modelos de lavadora y secadora son compatibles entre sí. Las secadoras LG sólo deben colocarse sobre lavadoras de LG. (Opciones de profundidad de la lavadora: 565, 615 mm).
2. Espacio de instalación: Comprueba el tamaño del espacio para instalar la lavadora y la secadora en torre y asegúrate de que dispones de espacio suficiente para abrir ambas puertas.
3. Instalación profesional y segura: La secadora puede fijarse de forma segura a la lavadora LG mediante un kit de unión. Sólo el personal de servicio cualificado puede colocar ambos productos en torre y comprobar que la secadora está instalada correctamente.
Q.
¿Cuál es la vida útil típica de una secadora?
A.
La vida útil del producto depende de varios factores, como la calidad del producto, la frecuencia de uso y el mantenimiento.
Un mantenimiento regular es importante para prolongar la vida útil de la secadora.
1. Limpie la zona de alrededor del filtro antes y después del secado, y mantenga limpio el Filtro Dual de Pelusas lavándolo con agua.
2. Limpie el polvo del interior de la secadora y ventile abriendo ligeramente la puerta de la secadora antes y después de usarla.
3. Se recomienda cuidar el condensador y el tambor utilizando las funciones Cuidado del Condensador y Cuidado del Tambor.
Q.
¿Qué ropa no debe meterse en la secadora?
A.
Comprueba la etiqueta la ropa y sécalas según el método de secado recomendado.
No introduzcas en la secadora los siguientes artículos:
- Artículos que puedan provocar un incendio: ropa con sustancias inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.; mantas eléctricas; alfombras
- Ropa sensible al calor
Q.
¿Cuánto tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor?
A.
El tiempo que tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor puede variar en función de distintos factores:
1. Tipo de tejido: La ropa confeccionada con materiales pesados, como la tela vaquera, tarda más en secarse que los tejidos más ligeros, como el poliéster.
2. Peso de la colada: Cuanta más ropa hayas introducido en la secadora, mayor será el tiempo de secado.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
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