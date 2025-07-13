We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D
Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D
Características principales
- Garantía de por vida¹ en el motor
- QuadWash: Sus cuatro brazos de lavado aseguran una limpieza completa desde todos los ángulos.
- Sistema EasyRack de cestos flexibles y tercera bandeja
- Sistema de autodiagnóstico: acerca tu teléfono móvil al lavavajillas y éste transmitirá la incidencia al servicio técnico, ahorrándote tiempo y dinero.
Limpieza profunda
Ciclo Turbo
*Este modelo no tiene 3ª bandeja para cubiertos
Limpieza interna del lavavajillas
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en los lavavajillas comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
Descarga de ciclos
