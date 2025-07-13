Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D

Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D

Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D

DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM, Blanco , D, DF243FW.OUTLET

Características principales

  • Garantía de por vida¹ en el motor
  • QuadWash: Sus cuatro brazos de lavado aseguran una limpieza completa desde todos los ángulos.
  • Sistema EasyRack de cestos flexibles y tercera bandeja
  • Sistema de autodiagnóstico: acerca tu teléfono móvil al lavavajillas y éste transmitirá la incidencia al servicio técnico, ahorrándote tiempo y dinero.
Más
5 Razones para comprar un lavavajillas LG

4 Razones para comprar un lavavajillas LG

Limpia desde todos los ángulos3

Limpia desde todos los ángulos

Gracias a los brazos multi-movimiento de alta presión, QuadWash™ proporciona un mayor rendimiento de limpieza.

Limpieza profunda

Los lavavajillas QuadWash™ incluyen cuatro brazos aspersores multi-movimiento que se mueven hacia delante y hacia atrás mientras giran.

Ciclo Turbo

Selecciona el ciclo turbo para lavar platos ligeramente sucios en 59 minutos*. *El tamaño máximo de carga es de 10 servicios . El ciclo es de 'solo lavado'. La selección de la función 'Puerta abierta automáticamente' extiende el tiempo de lavado.

Alta temperatura

La temperatura alcanza hasta 80°C durante el ciclo de aclarado,  lo que permite un cuidado higiénico de la vajilla 
Carga fácil y máxima flexibilidad3

Carga fácil y máxima flexibilidad

Sistema de cestos de carga fácil que se ajusta a tus necesidades. Carga la vajilla independientemente de su forma y tamaño, optimizando al máximo el espacio interior.

*Este modelo no tiene 3ª bandeja para cubiertos

Silencioso, eficiente y fiable3

Silencioso, eficiente y fiable

El motor Inverter Direct Drive™ controla la circulación del agua y la intensidad del spray consiguiendo un rendimiento duradero, versátil y silencioso.

*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en los lavavajillas comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Sistema de lavado dual1

Sistema de lavado dual

Este sistema te permite regular la intensidad de lavado, pudiendo así lavar los platos más delicados junto con ollas y sartenes que necesitan un lavado intensivo.
Innovación para un hogar inteligente1

Innovación para un hogar inteligente

Sistema de autodiagnóstico.

Limpieza interna del lavavajillas

Cada 30 ciclos el lavavajillas le indicará que es el momento de ejecutar el ciclo de limpieza de la máquina para un correcto mantenimiento del mismo.

Smart Diagnosis™

Resuelve los problemas de manera rápida y eficiente a través de tu smartphone, ahorrándote tiempo y dinero.
Mejora el look de tu cocina1

Mejora el look de tu cocina

Los lavavajillas LG cuentan con un diseño elegante y moderno para tu cocina.

*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en los lavavajillas comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Diseño exterior minimalista

El exterior sencillo pero elegante complementará el diseño de tu cocina.

Micro pantalla LED

Las micro pantallas LED proporcionan una apariencia elegante.

Descarga de ciclos

Permite descargar programas adicionales de lavado que se adapten a tus necesidades como lavado nocturno, ollas y sartenes, cristalería…

Configuración personalizada

Personaliza los ciclos de lavado de tu lavavajillas LG utilizando la app para seleccionar diferentes opciones de limpieza.
Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO