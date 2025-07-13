Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Monitor LG UltraFine 31.5'', VA, 4K UHD, Negro

Outlet Monitor LG UltraFine 31.5'', VA, 4K UHD, Negro

Outlet Monitor LG UltraFine 31.5'', VA, 4K UHD, Negro

32UR500K-B.OUTLET
Características principales

  • Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para creadores, diseñadores y profesionales que buscan precisión y calidad en cada detalle.
  • Disfruta de colores vivos y realistas gracias a la compatibilidad con HDR10 y la amplia gama de colores DCI-P3 al 90%, que realzan cada detalle del contenido.
  • Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
  • Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
  • Con LG Switch cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
  • Crea un entorno de trabajo óptimo con las funciones de protección visual Modo Lectura y Flicker Safe antiparpadeo. Disfruta además de un soporte ajustable en inclinación para mayor comodidad.
Más
LG UltraFine Monitor 4K.

LG UltraFine Monitor 4K.

Precisión en cada detalle

Sumérgete en una claridad visual impresionante y colores brillantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR. Con su amplia pantalla de 32 pulgadas, puedes trabajar con eficiencia y disfrutar de tus contenidos en streaming.

Disfruta de una claridad visual impresionante y colores vibrantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla

Pantalla UHD 4K de 32” (3840x2160)

Diseño prácticamente sin bordes en tres lados

Calidad de imagen

HDR10

DCI-P3 90% (Typ.)

Función

Ajuste de inclinación

Funciones enfocadas al gaming

Experiencia de juego inmersiva

Con el 32UR500K, no solo disfrutarás de una imagen nítida y un sonido envolvente (con Waves MaxxAudio®), sino que también contarás con características como Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para una experiencia de juego más realista.

Una experiencia de juego inmersiva en 4K HDR para consolas

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.

Dynamic Action Sync

Reacción instantánea

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.

Black Stabilizer

Anticipa tus movimientos en la oscuridad

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.

Disfruta de contenidos en 4K y HDR.

Esplendor visual

Accede a contenido en diversas plataformas de streaming1 y experimenta una gran calidad de imagen y un amplio rango de colores en el monitor LG UltraFine 4K, gracias a la tecnología HDR y DCI-P3 90%

El monitor permite a los usuarios disfrutar de contenidos en 4K y HDR.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

1El servicio de streaming OTT solo está disponible al conectar un dispositivo OTT al monitor. El dispositivo OTT y el control remoto NO están incluidos en el paquete (se venden por separado)

LG Switch app2

Cambia rápidamente

LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor en el día a día. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 ventanas, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

2Para descargar la última versión de LG Switch app, visita LG.com.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo.

El soporte One Click permite una instalación fácil sin necesidad de otro equipo además de un ajuste en inclinación

Soporte One Click para una fácil configuración del monitor sin necesidad de otro equipo.

Soporte One Click Stand

Montaje sencillo

Ofrece ajuste de inclinación

Inclinación

-5~15˚

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

