We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor LG UltraFine 31.5'', VA, 4K UHD, Negro
Outlet Monitor LG UltraFine 31.5'', VA, 4K UHD, Negro
Outlet Monitor LG UltraFine 31.5'', VA, 4K UHD, Negro
32UR500K-B.OUTLET
()
Características principales
- Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para creadores, diseñadores y profesionales que buscan precisión y calidad en cada detalle.
- Disfruta de colores vivos y realistas gracias a la compatibilidad con HDR10 y la amplia gama de colores DCI-P3 al 90%, que realzan cada detalle del contenido.
- Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
- Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
- Con LG Switch cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
- Crea un entorno de trabajo óptimo con las funciones de protección visual Modo Lectura y Flicker Safe antiparpadeo. Disfruta además de un soporte ajustable en inclinación para mayor comodidad.
Precisión en cada detalle
Sumérgete en una claridad visual impresionante y colores brillantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR. Con su amplia pantalla de 32 pulgadas, puedes trabajar con eficiencia y disfrutar de tus contenidos en streaming.
Disfruta de una claridad visual impresionante y colores vibrantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Funciones enfocadas al gaming
Experiencia de juego inmersiva
Con el 32UR500K, no solo disfrutarás de una imagen nítida y un sonido envolvente (con Waves MaxxAudio®), sino que también contarás con características como Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para una experiencia de juego más realista.
Una experiencia de juego inmersiva en 4K HDR para consolas
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.
Dynamic Action Sync
Reacción instantánea
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.
Black Stabilizer
Anticipa tus movimientos en la oscuridad
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.
Disfruta de contenidos en 4K y HDR.
Esplendor visual
Accede a contenido en diversas plataformas de streaming1 y experimenta una gran calidad de imagen y un amplio rango de colores en el monitor LG UltraFine 4K, gracias a la tecnología HDR y DCI-P3 90%
El monitor permite a los usuarios disfrutar de contenidos en 4K y HDR.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
1El servicio de streaming OTT solo está disponible al conectar un dispositivo OTT al monitor. El dispositivo OTT y el control remoto NO están incluidos en el paquete (se venden por separado)
LG Switch app2
Cambia rápidamente
LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor en el día a día. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 ventanas, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
2Para descargar la última versión de LG Switch app, visita LG.com.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo.
El soporte One Click permite una instalación fácil sin necesidad de otro equipo además de un ajuste en inclinación
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado