Outlet Monitor Gaming LG UltraGear 34'' , WQHD, 240 Hz, 1 ms, Curvo 1500R
Características principales
- Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 con resolución UWQHD, ideal para jugar y ver tus contenidos favoritos. Con su diseño curvo envolvente de 1500R, 240 Hz⁽¹⁾ de refresco y 1ms GtG, tendrás fluidez y velocidad en cada partida.
- Tecnología AMD FreeSync™ Premium para una acción ultrafluida, estable y sin parpadeos incluso a altas frecuencias.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99% y HDR 10.
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
- Conexión USB Tipo-C™ para transferencia de imagen, de datos y carga de dispositivos con un solo cable, ideal para entornos de trabajo multitarea.
- Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
*Imagenes simuladas para mejorar la compresión de las funciones; pueden diferir de la experencia de uso real
34 pulgadas en formato 21:9 WQHD
Da más brillo a tus partidas
Disfruta de una pantalla UltraWide que ofrece más espacio, mayor nitidez y detalle mejorado en cada imagen. Vive una experiencia de juego envolvente con su resolución 3440x1440.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Ve mucho más allá
El formato UltraWide 21:9, el punto perfecto para jugar.
El monitor curvo WQHD 21:9 te sumerge de lleno en la acción. Su formato panorámico equilibra y optimiza cada detalle para que disfrutes al máximo de tus juegos y de tu contenido favorito.
Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Realismo y precisión cromática en cada partida
El monitor gaming de LG cubre un 95% de la gama de colores DCI-P3 (Tip.), ofreciendo una precisión cromática excepcional. Gracias a su compatibilidad con VESA DisplayHDR 400, cada partida se vive con un realismo y detalle inigualables
Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
A la velocidad del rayo
sumérgete en el juego
Con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) reduce el ghosting y ofrece una reacción instantanea, para poder disfrutar de un rendimiento de juego totalmente nuevo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Selecciona "Modo más rápido" para funcionar a 1 ms de tiempo de respuesta. (Ajuste de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido)
Movimientos fluidos, juega sin límites
Olvídate de cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium en tu monitor gaming WQHD. Juega partidas más fluidas y nítidas, sin interrupciones ni saltos en la imagen.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La característica Crosshair no está disponible mientras esté activado el contador de FPS.
*El contador de FPS puede mostrar valores que excedan el máximo de frecuencia de actualización del monitor.
*Contador de FPS (frames por segundo): medición de frames por segundo.
Diseño elegante y sin distracciones
Disfruta de un diseño prácticamente sin bordes en los 3 lados, combinado con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, altura y rotación.
La peana en forma de L, limpia y minimalista, está pensada para ahorrar espacio en el escritorio y eliminar zonas muertas, logrando un setup ordenado y eficiente.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Todas las especificaciones
