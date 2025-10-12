Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Monitor LG UltraGear gaming 34'', OLED, WQHD, < 1ms

34GX90SA-W.OUTLET

Características principales

  • Juega con una impresionante tasa de refresco de 240Hz(1) y 0,03ms (GtG) de respuesta, con un panel curvo 800R 21:9, ofreciendo imágenes increíblemente fluidas, nítidas y sin ghosting.
  • Con Smart TV webOS 24(2), navega fácilmente y accede a plataformas de streaming como música, juegos, películas y series, sin necesidad de PC o consola. Controla todo cómodamente con el mando a distancia y disfruta de entretenimiento ilimitado(3).
  • Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
  • Eleva tu experiencia con un 37,5 % más de brillo(4) gracias a la tecnología Micro Lens Array+, alcanzando un impresionante pico de hasta 1300 nits.
  • Disfruta de una experiencia audiovisual más completa con la tecnología LG AI. Mejora automáticamente la calidad de la imagen, ofreciendo mayor claridad y colores vibrantes. Además, personaliza la imagen a tu gusto y optimiza el sonido para una mayor inmersión.(5)
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos.
Más

Free 27" UltraGear Monitor

ENTRETENIMIENTO EN STREAMINGSUPERA TUS LÍMITES DISEÑADO PARA GAMERS
UltraGear™ OLED GX9s Logo image.






Sumérgete en el único negro puro con tu monitor gaming UltraGear con Smart TV1

Front image of the UltraGear™ 34gx90sa gaming monitor.

¹No incluye sintonizador.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Image-summary

ENTRETENIMIENTO EN STREAMING

webOS

AI Picture

Dynamic Tone Mapping 

Asistente de Imagen Personalizada con IA

AI Sound

SUPERA TUS LÍMITES

Pantalla OLED WQHD Curva de 34 pulgadas

DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%

0.03ms (GtG) & 240Hz²

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

DISEÑADO PARA GAMERS

USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

App LG Switch para maximizar tu experiencia

Diseño elegante con soporte tipo L que ahorra espacio

Tap anchor-streaming.

Monitor gaming con Smart TV webOS AI

Te presentamos el monitor gaming con Smart TV de LG, que cuenta con el sistema operativo webOS y tecnología LG AI. Diseñado para ofrecerte una calidad de imagen y un sonido envolvente espectacular, haciendo de tu monitor personal el aliado perfecto para el entretenimiento y el trabajo. Disfruta de streaming en 4K sin complicaciones, con acceso a LG Channels gratuitos y múltiples opciones de contenido. Además, juega en la nube con alto rendimiento sin necesidad de un PC o consola, controlándolo todo de forma fácil y cómoda con el mando a distancia.³,⁴

The video shows a front-facing monitor on a desk, alternating between webOS images and gameplay visuals.

²El aprovechamiento de frecuencias de actualización de hasta 240Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo

³Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).

⁴Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Mando a distancia de la imagen incluido en el paquete.

³Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).

⁴Los servicios incluidos pueden diferir por país.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El teclado, ratón, cascos y mando no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).

AI Picture

Gráficos nítidos y realistas

Con AI Picture, disfruta de gráficos de juego increíblemente realistas que resaltan rostros y cuerpos, eliminan el ruido y añaden profundidad a cada escena. Cada detalle, desde expresiones sutiles hasta los movimientos de los enemigos, se aprecia con claridad, ofreciéndote una experiencia totalmente inmersiva tanto en tus partidas como en el streaming.5

Comparison images with AI Picture function on and off.

⁵No disponible en conexión a PC ni en modo Game Optimizer.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Dynamic Tone Mapping

Siente el auténtico realismo en cada detalle

Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, que ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.⁶

⁶Disponible únicamente cuando se recibe una señal de vídeo HDR.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Asistente de Imagen Personalizada con IA

Tu imagen, tu estilo

Selecciona una imagen que refleje tus preferencias y el asistente de imagen personalizada con IA ajustará automáticamente la configuración del monitor para ofrecerte una experiencia visual adaptada a tu estilo. Con 85 millones de combinaciones posibles, tus ajustes personalizados se guardarán en tu perfil para que siempre disfrutes de una experiencia única y a tu gusto, tanto en juegos como en vídeos.

Animated video of AI Personalised Picture Wizard function in action.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

AI Sound

Sonido táctico para dominar tu partida

AI Sound analiza tu espacio y crea un audio inmersivo con una configuración simulada de 9.1 canales. Identifica con precisión cada fuente de sonido, desde pasos enemigos hasta disparos, para darte una ventaja táctica sin necesidad de altavoces ni auriculares adicionales. Además, resalta tu voz y elimina ruidos de fondo para que la comunicación en el juego sea clara y sin distracciones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Tap anchor-winning.

Experiencia de visualización UltraWide con el OLED más brillante

El monitor OLED curvo de 39 pulgadas ofrece en 21:9 un 34% más de área de visualización que las pantallas estándar 16:9, con visuales más claros y precisos. Su tecnología OLED representa las sombras más oscuras, todo el brillo y los colores brillantes del gameplay en cualquier entorno.

This animated monitor shows the display growing from QHD to WQHD.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

El OLED más brillante

Disfruta de unas imágenes impresionantes con LG OLED. Construido sobre el liderazgo de LG OLED y con tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), ofrece hasta un 37,5% más de brillo SDR⁷, optimizando la eficiencia lumínica y minimizando las pérdidas. Representa una luminosidad estándar de 275 nits (APL 100%) y un brillo máximo de 1300 nits (APL 1,5%). Garantiza unos colores vivos y fieles a la realidad para disfrutar de juegos inmersivos y precisos incluso en entornos luminosos.

⁷Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

21:9: el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión

El monitor OLED curvo de 39" en 21:9 ofrece un 12% más de área de visualización⁸ y una relación de aspecto optimizada para una inmersión total. Su equilibrio perfecto entre tamaño y curvatura te sumerge por completo en la acción.

The 21:9 curved OLED monitor provides an immersive and captivating experience with a balanced and optimised aspect ratio.

⁸En comparación con un monitor 32:9 de 49 pulgadas. Las cifras han sido determinadas a partir de las dimensiones reales de anchura y altura de un monitor 21:9 de 39 pulgadas (4.580㎠) y un monitor 32:9 de 49 pulgadas (4.059㎠).

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

800R, la curvatura ideal

Disfruta de la curvatura 800R diseñada para sumergirte en gráficos ultrarealistas y sin distorsiones mientras exploras el universo de tus juegos.⁹

An animated video transitioning from a front view to a top view of a curved monitor.

⁹La experiencia de visualización puede variar dependiendo de la distancia desde la pantalla y de la postura del usuario.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Negro más profundo, color realista

Disfruta de una profundidad sin precedentes y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión detallada del negro incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 M:1¹⁰,una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típica) y una precisión cromática Delta E ≦2, garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal y como se concibieron originalmente.

¹⁰1,5M:1 es la relación de contraste al 25% de valor APL (Average Picture Level) que se da en porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Baja emisión de luz azul y antirreflejos, juega sin límite de tiempo

La avanzada tecnología antirreflejos de LG OLED minimiza los reflejos y las distracciones, ofreciendo un rendimiento de juego nítido al mantener una claridad constante con cualquier iluminación. Además, gracias a la triple certificación UL¹¹ que reduce la luz azul nociva y conserva la viveza de los colores y las imágenes realistas, proporciona confort visual y una experiencia de juego más fluida, tanto si juegas en entornos luminosos como en salas iluminadas con LED.¹²

Curved gaming monitor showing a robot character in a futuristic setting, with UL certifications below.

¹¹Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, de reflejos molestos y de luz azul baja. Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (Flicker-Free Display  (OLED)) - A196009, Sin reflejos molestos (Discomfort Glare Free) - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware de baja luz azul Platinum (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051.

¹²La característica anterior puede variar en función del entorno o las condiciones informáticas del usuario.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

Pantalla ultrarrápida, juego sin límites

Experimenta una respuesta ultra rápida de 0,03ms (GtG) y una frecuencia de actualización de 240Hz, que minimizan el ghosting inverso para ofrecer imágenes nítidas y fluidas². Disfruta de una experiencia de juego más envolvente en cada frame.

²El aprovechamiento de frecuencias de actualización de hasta 240Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Movimiento fluido. Juega sin interrupciones

Minimiza los cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium y la compatibilidad G-SYNC® validada por NVIDIA así como la certificación VESA AdaptiveSync™. Este monitor gaming 4K reduce notablemente el screen tearing y el stuttering, garantizando imágenes nítidas y movimientos fluidos en cada partida.¹³,¹⁴

Image of a green car racing on a track.

¹³El funcionamiento de esta característica se compara con modelos en los que no se aplica la tecnología.

¹⁴Los retrasos o errores pueden depender de la conexión de red.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync™ certification, AMD FreeSync Premium.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync™ certification, AMD FreeSync Premium.

¹³El funcionamiento de esta característica se compara con modelos en los que no se aplica la tecnología.

¹⁴Los retrasos o errores pueden depender de la conexión de red.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Funciones de juego avanzadas

•La baja latencia reduce el retardo de entrada para una respuesta en tiempo real.

•Black Stabilizer ilumina las escenas más oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.

•Con Crosshair¹⁵ el punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro. 

•El contador de FPS¹⁶ muestra tu tasa de fotogramas en tiempo real.

¹⁵La función Crosshair no está disponible mientras FPS Counter está activado.

¹⁶El contador de FPS puede mostrar un valor que supere la frecuencia de actualización máxima del monitor. Contador FPS (fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

2 ÅRS INBRÄNNINGSGARANTI för UltraGear OLED-spelskärm.

Garantía de 2 años para monitores gaming UltraGear OLED

2 años a partir de la fecha de compra en el establecimiento de consumo, cubriendo exclusivamente piezas internas y funcionales, incluido el panel OLED¹⁷

¹⁷Garantía limitada. Términos y condiciones pueden variar dependiendo del país.

Tap anchor-connecting

Tap anchor-connecting

Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu juego

Conecta tu portátil al monitor mediante un cable USB-C con capacidad de entrega de energía de hasta 65W, eliminando la necesidad de un adaptador adicional. Disfruta de resolución WQHD y una tasa de refresco de 240Hz a través de USB-C, DP 1.4 o HDMI 2.1, manteniendo tu escritorio organizado.¹⁸,¹⁹,²⁰

A 45-inch gaming monitor is positioned in the center of the desk, with various IT devices placed around it.

¹⁸Para un funcionamiento adecuado, se requiere un cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.

¹⁹Es compatible con resolución QUHD a 240Hz. Para un funcionamiento correcto, se necesita una tarjeta gráfica que admita DP 1.4 o un cable HDMI 2.1. La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

²⁰Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

This animated video shows how the LG Switch app optimizes the monitor for both gaming and everyday life.

Cambia de dispositivo al instante

Optimiza tu monitor para el trabajo y el entretenimiento con la app LG Switch²¹. Divide la pantalla con hasta 11 opciones, personaliza la interfaz o abre rápidamente tu plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido. Navega y selecciona funciones inteligentes fácilmente con el teclado y ratón, mientras alternas sin esfuerzo entre tu PC y webOS usando teclas de acceso rápido.

²¹Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

El Smart TV webOS más inteligente que evoluciona a mejor cada año12

Estrena Smart TV webOS cada año y disfruta del primer sistema operativo que se renueva anualmente con un mínimo de 25 actualizaciones durante 5 años, valorado en 150€13, sin coste para el usuario. Galardonado con el premio de Innovación en ciberseguridad del CES, webOS protege tu privacidad.

*El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24.

*Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.

12El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor. El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24. Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26. Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región. Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.

 

App LG Switch Tutorial

Ajusta la configuración de tu monitor fácilmente con la aplicación LG Switch.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Diseño compacto y elegante

Rediseña tu setup gaming con el estilo moderno de este monitor. Su base compacta en forma de L ahorra espacio en el escritorio, combinando funcionalidad y diseño para mejorar tu espacio de juego. Completa tu experiencia gaming gracias a su retroiliminación y su diseño sin bordes, junto con su peana ajustable en giro, inclinación y altura.

Curved gaming monitor displaying an action-adventure game in a vibrant gaming setup with purple lighting and a PC tower nearby.

Swivel adjustable icon.

Giro

Tilt adjustable icon.

Inclinación

Height adjustable icon.

Altura

Borderless design icon.

Diseño sin bordes

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    34GX90SA-W.AEU

  • Año

    '2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Relación de aspecto

    '21:9

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos Bajo Reflejo del Polarizador Frontal

  • Tiempo de respuesta

    0.03ms (GtG)

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.231 x 0.231

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Relación de contraste (típ.)

    '1500000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Curvatura

    800R

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    250

  • Relación Contraste (Min.)

    '1200000:1

  • Bit de color

    10bit

  • Tamaño [cm]

    86.2

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4 (DSC)

  • USB-C

    Sí (x1)

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • LAN (RJ-45)

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 /ver2.0)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (via USB-C)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3440 x 1440 a 240 Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    65 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Brillo automático

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Retículo

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ True Black 400

  • Tecla definida por el usuario

  • Iluminación LED RGB

    Hexagon Lighting

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    7 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    927 x 295 x 550

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    784,1x580,4x291,8(Arriba)/784,1x470,4x291,8(Abajo)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    784,1x358,3x167,1

  • Peso en el envío [kg]

    '15.5

  • Peso con soporte [kg]

    '10.4

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    45W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    32W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,5 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    13.5A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Informe de calibración (papel)

  • Puerto de pantalla

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • Cable de alimentación

  • Mando a distancia

  • USB-C

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
