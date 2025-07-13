Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Monitor LG UltraWide 34'' curvo, WQHD, 100 Hz, 21:9

34WR55QK-B.OUTLET
Características principales

  • Disfruta de un 32% más de campo de visión gracias al formato 21:9 UltraWide™.
  • Concentración y productividad sin límites gracias a su pantalla curva. 
  • Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la Tecnología Super Resolution+ y Black Stabilizer.
  • USB Tipo-C, con 65W de potencia de carga y compatible con todas las marcas.
  • Ergonomía sin limitaciones: ajuste en inclinación y altura para adaptar la posición del monitor
Más
LG UltraWide Monitor Curved.

Cuando ves colores más exactos, cambia la historia*

Monitor Curvo WQHD de 34 pulgadas

sRGB 99% (Típ.) / HDR10

Trabaja de manera eficiente

USB Tipo-C™ con suministro de energía
Múltiples puertos para una mayor conectividad

Ergonomía para tu trabajo

Peana ergonómica
Modo Lectura y Flicker Safe

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Pantalla curva (1800R) WQHD 21:9

Cuando ves un 32% más, cambia la historia

El Monitor LG UltraWide QHD con pantalla curva 1800R, ratio de aspecto 21:9 y un 32% más de visión, es ideal para trabajar desde casa o la oficina. Permite ver distintas ventanas y tener abiertos distintos programas al mismo tiempo.

La animación enseña que puede mostrarse más contenido a la vez gracias al ratio de aspecto 21:9.

La animación enseña que puede mostrarse más contenido a la vez gracias al ratio de aspecto 21:9.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Picture By Picture (PBP)

Fácil configuración multitarea

El monitor LG UltraWide 34WR50QC te permite ver múltiples contenidos desde dos ordenadores con la función Picture by Picture, que ayuda a procesar el trabajo de forma más eficiente.

This monitor allows you to see multiple contents from two computers with the picture-by-picture feature, so it helps to process work efficiently.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Es posible conectar el monitor a través de cable HDMI y DisplayPort.
*El cable DisplayPort no viene incluido en el paquete.

OnScreen Control

Interfaz de usuario sencilla y fácil

Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz click en el botón de Descarga.
*Las características pueden no funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.

HDR10 con sRGB 99% (Typ.)

Descubre colores increíbles

Actualmente, la tecnología HDR se aplica a varios contenidos. Este monitor es compatible con el alto rango dinámico HDR10 estándar de la industria, basado en la gama de colores sRGB 99%, que admite niveles específicos de color y brillo que permite que los espectadores disfruten de un contenido con colores sensacionales.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Brillo: 300nits (Típ.), Gama de colores: sRGB 99% (Típ.).

USB Tipo-C™

Conectividad mejorada

Los puertos USB Tipo-C™ permiten disfrutar de tu contenido en la pantalla, transferir datos y cargar los dispositivos conectados o tu portátil (hasta 65W) a través de un solo cable con estabilidad, escalabilidad y seguridad.

Easy Control and Connectivity through USB Type-C™ ports.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para funcionar correctamente, el cable USB Tipo-C™ incluido en el paquete es necesario para conectar al puerto USB Tipo-C™ al monitor.
*Las características pueden no funcionar adecuadamente dependiendo del PC que el usuario esté utilizando.

Puertos para conexión

Variedad de interfaces compatibles

El monitor ofrece USB Tipo-C™, HDMI y USB (Descendente3.0) compatible con dispositivos existentes para una visualización fluida y un puerto de salida de audio que permite conectividad con hardware.

Imagen pictograma de los puertos USB Tipo C, DisplayPort, HDMI y USB (descendente3.0)

*Los cables USB Tipo-C™ y HDMI están incluidos en el paquete. (Cable DisplayPort NO está incluido).

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

Consigue un entorno de trabajo óptimo con la peana ergonómica: ajusta a tu gusto la altura e inclinación fácilmente y consigue tu experiencia de visualización adaptada a ti.

Este monitor es prácticamente sin bordes en 3 lados.

Diseño prácticamente sin bordes

Diseño envolvente prácticamente sin bordes en 3 lados que te sumerge en una experiencia de uso más inmersiva y fluida

Peana de tipo one-click para instalar fácilmente el monitor sin necesidad de otro equipo.

Peana one-click

Instalación sencilla

El monitor ofrece ajustes en inclinación

Inclinación

-5~20˚

El monitor ofrece ajustes en altura

Altura

110mm

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Entorno de trabajo más cómodo para tu visión

Modo Lectura

El modo lectura ajusta la temperatura del color y la luminosidad, permite una condición óptima para leer en el monitor.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y ofrece un entorno de trabajo cómodo para los ojos.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El funcionamiento real de las características mencionadas variarán según las condiciones de uso reales que esté utilizando el usuario.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

