Outlet Monitor LG UltraWide 34'' curvo, WQHD, 100 Hz, 21:9
34WR55QK-B.OUTLET
Características principales
- Disfruta de un 32% más de campo de visión gracias al formato 21:9 UltraWide™.
- Concentración y productividad sin límites gracias a su pantalla curva.
- Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la Tecnología Super Resolution+ y Black Stabilizer.
- USB Tipo-C, con 65W de potencia de carga y compatible con todas las marcas.
- Ergonomía sin limitaciones: ajuste en inclinación y altura para adaptar la posición del monitor
Cuando ves colores más exactos, cambia la historia*
Monitor Curvo WQHD de 34 pulgadas
sRGB 99% (Típ.) / HDR10
Trabaja de manera eficiente
USB Tipo-C™ con suministro de energía
Múltiples puertos para una mayor conectividad
Ergonomía para tu trabajo
Peana ergonómica
Modo Lectura y Flicker Safe
Pantalla curva (1800R) WQHD 21:9
Cuando ves un 32% más, cambia la historia
El Monitor LG UltraWide QHD con pantalla curva 1800R, ratio de aspecto 21:9 y un 32% más de visión, es ideal para trabajar desde casa o la oficina. Permite ver distintas ventanas y tener abiertos distintos programas al mismo tiempo.
Picture By Picture (PBP)
Fácil configuración multitarea
El monitor LG UltraWide 34WR50QC te permite ver múltiples contenidos desde dos ordenadores con la función Picture by Picture, que ayuda a procesar el trabajo de forma más eficiente.
*Es posible conectar el monitor a través de cable HDMI y DisplayPort.
*El cable DisplayPort no viene incluido en el paquete.
OnScreen Control
Interfaz de usuario sencilla y fácil
Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz click en el botón de Descarga.
*Las características pueden no funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.
HDR10 con sRGB 99% (Typ.)
Descubre colores increíbles
Actualmente, la tecnología HDR se aplica a varios contenidos. Este monitor es compatible con el alto rango dinámico HDR10 estándar de la industria, basado en la gama de colores sRGB 99%, que admite niveles específicos de color y brillo que permite que los espectadores disfruten de un contenido con colores sensacionales.
*Brillo: 300nits (Típ.), Gama de colores: sRGB 99% (Típ.).
USB Tipo-C™
Conectividad mejorada
Los puertos USB Tipo-C™ permiten disfrutar de tu contenido en la pantalla, transferir datos y cargar los dispositivos conectados o tu portátil (hasta 65W) a través de un solo cable con estabilidad, escalabilidad y seguridad.
*Para funcionar correctamente, el cable USB Tipo-C™ incluido en el paquete es necesario para conectar al puerto USB Tipo-C™ al monitor.
*Las características pueden no funcionar adecuadamente dependiendo del PC que el usuario esté utilizando.
Puertos para conexión
Variedad de interfaces compatibles
El monitor ofrece USB Tipo-C™, HDMI y USB (Descendente3.0) compatible con dispositivos existentes para una visualización fluida y un puerto de salida de audio que permite conectividad con hardware.
*Los cables USB Tipo-C™ y HDMI están incluidos en el paquete. (Cable DisplayPort NO está incluido).
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
Consigue un entorno de trabajo óptimo con la peana ergonómica: ajusta a tu gusto la altura e inclinación fácilmente y consigue tu experiencia de visualización adaptada a ti.
Entorno de trabajo más cómodo para tu visión
*El funcionamiento real de las características mencionadas variarán según las condiciones de uso reales que esté utilizando el usuario.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
