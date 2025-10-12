Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro.

Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro.

Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro.

38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET
LG Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro., 38WR85QC-W.OUTLET

Características principales

  • Disfruta de un 32% más de campo de visión gracias al formato 21:9 UltraWide™.
  • Mayor calidad de imagen con resolución WQHD+ (3840x1600) en panel curvo 2300R.
  • USB Tipo C, compatible con todas las marcas y 90W de potencia de carga.
  • Crea las condiciones óptimas de trabajo gracias a sus ajustes en giro, inclinación y altura.
  • Altavoces incorporados que te harán vivir una experiencia audiovisual envolvente y sin cables.
  • Diseño prácticamente sin bordes para una experiencia de uso más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor.
Más
Logo de Monitor LG UltraWide Curvo



Cuando ves un 32% más, cambia la historia

Monitor curvo LG UltraWide™.

LG UltraWide™ Monitor Curved Logo.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Pantalla curva de 38 pulgadas WQHD con 144Hz

Observa un 32% más

Pantalla curva de 38 pulgadas WQHD con 144Hz

USB Tipo C, RJ45 y varios puertos

Conectividad<br>sin límites

USB Tipo C, RJ45 y varios puertos

PBP PBP y PIP / KVM integrado

Productividad<br>multitarea

PBP y PIP / KVM integrado

HDR600 con DCI-P3 98% (Típ.)

Observa colores<br>reales

HDR600 con DCI-P3 98% (Típ.)

LG Switch app.

Cambia de programa<br>rápidamente

Aplicación LG Switch

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Pantalla curva 2300R WQHD+ (3840x1600)

Productividad
extendida

El monitor LG UltraWide™ WQHD+ (3840x1600) con curvatura de 2300R y un diseño prácticamente sin bordes en 3 lados es ideal para la multitarea, pues permite visualizar varios programas a la vez.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Nano IPS con DCI-P3 98% (Típ.)

Descubre colores increíbles

La pantalla de alta resolución WQHD (3840x1600) con tecnología Nano IPS y el estándar de color DCI-P3 98% (Típ.) permiten disfrutar de un espectro de color amplio con alto detalle y contraste.

Nano IPS con DCI-P3 98% (Típ.)

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

VESA DisplayHDR™ 600

HDR para brillo y realismo

Con VESA DisplayHDR™ 600, el monitor ofrece un amplio rango de brillo y contraste para una experiencia de visualización inmersiva para jugar, ver películas o series y visualizar imágenes.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Esta característica puede variar dependiendo de los ajustes del PC del usuario o el entorno.

Controlador dual (KVM Integrado)

Múltiples dispositivos con un solo monitor

El controlador dual permite usar dos ordenadores a través de un único monitor. Además, El KVM integrado permite controlar ambos ordenadores con un único ordenador y ratón.

Controlador Dual (KVM integrado).

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Conecta dos ordenadores al monitor con los cables USB Tipo C y USB Tipo A-B para funcionar adecuadamente. Ambos cables vienen incluidos en el paquete.
*Para la función de controlador dual, ambos ordenadores (el principal y el secundario) deben estar en la misma red. El monitor tiene que conectarse al ordenador principal.

PBP y PIP

Fácil configuración multitarea

El monitor te permite ver múltiples contenidos desde dos ordenadores con las funciones Picture-by-Picture y Picture-in-Picture, así como dividir tu pantalla o configurar las ventanas.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

LG Switch app

Cambia de programa rápidamente

La aplicación LG Switch optimiza la usabilidad del monitor. Divide la pantalla hasta en 6 partes, cambia el tema de diseño e incluso inicia una videollamada con las teclas de acceso rápido.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última versión de LG Switch, busca 38WR85QC en el menú de soporte de LG.com.

Altavoces integrados con MaxxAudio®

Altavoces integrados con MaxxAudio®

Experiencia de sonido inmersiva

Los altavoces integrados de 7W proporcionan un sonido claro sin necesidad de periféricos adicionales ni espacio extra en tu escritorio.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

USB Tipo C, RJ45

Conectividad mejorada

Alcanza otro nivel de productividad con el puerto RJ45 (puerto LAN) y usa conexión Ethernet. El puerto USB Tipo C permite conectar con varios dispositivos,transferir archivos y cargar (hasta 90W) con un único cable.

Pictograma de pantalla

Pantalla

Pictograma de datos

Datos

Pictograma de suministro de energía

Suministro de energía

Pictograma de Ethernet

Ethernet

USB Type-C™, RJ45 port.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para funcionar adecuadamente, es necesario conectar el cable USB Tipo C incluido en el paquete en el puerto USB Tipo C del monitor.
*Los cables incluidos en el paquete son HDMI, USB Tipo C, USB Tipo A-B y DP.

Puertos de conexión

Variedad de interfaces compatibles

Pictograma USB 3.0 de subida

USB 3.0 de subida

Pictograma USB 3.0 de bajada

4 x USB 3.0 de bajada

Pictograma USB Tipo C

2 x USB Tipo C

Pictograma LAN

LAN

Pictograma HDMI

2 x HDMI 2.1

Pictograma DisplayPort

DisplayPort

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

Consigue un entorno de trabajo óptimo con la peana ergonómica: ajusta a tu gusto la altura, inclinación y giro fácilmente y consigue una experiencia de visualización adaptada a ti.

El monitor tiene un diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

Diseño prácticamente sin bordes

Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

ThEl monitor ofrece ajuste en giro

Giro

-15~15˚

El monitor ofrece ajuste en inclinación

Inclinación

-5~25˚

El monitor ofrece ajuste en altura

Ajustable en altura

483.9~593.9mm

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Qué hay en la caja

1. Cuerpo de la peana
2. Base de la peana
3. Soporte de cables
4. Cable de alimentación
5. Cable HDMI
6. Cable DisplayPort
7. Cable USB A to B
8. Cable USB C to C

*La imagen del producto tiene fines ilustrativos y puede diferir del producto actual.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Año

    Y23

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    37.5

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Antideslumbrante

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    3840 x 1600

  • Paso de píxeles [mm]

    0.2291 x 0.2291

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    450

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Curvatura

    2300R

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    360

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    95.29

CONECTIVIDAD

  • KVM integrado

  • HDMI

    SÍ(2ea)

  • DisplayPort

    SÍ(1ea)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SÍ(1ea)

  • Salida de auriculares

    4-pole (Sound+Mic)

  • LAN (RJ-45)

  • Puerto USB descendente

    SÍ(USB-C/1ea/ver3.0/15W, USB-A/4ea/ver3.0)

  • Puerto USB ascendente

    SÍ(1ea/ver3.0)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840 x 1600 at 144Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    90W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Brillo automático

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • A prueba de parpadeos

  • NVIDIA G-Sync

    Compatible con G-SYNC

  • Calibración HW

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Retículo

  • Otros (Características)

    Aplicación de conmutación (KVM)

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • Super Resolución

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Tecnología Nano IPS

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

  • Diseño sin bordes

    3-Side Virtually Borderless Design

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Audio Maxx

  • Altavoz

    7W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    1058 x 539 x 235

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    896.4 x 593.9 x 306.8(Up) 896.4 x 483.9 x 306.8(Down)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    896.4 x 394.4 x 110.1

  • Peso en el envío [kg]

    14.3

  • Peso con soporte [kg]

    10.5

  • Peso sin soporte [kg]

    8.0

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0,5 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    Menos de 0,3 W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Alimentación incorporada

  • Salida CC

    220W (20.5V / 11A)

ACCESORIO

  • Informe de calibración (papel)

  • Puerto de pantalla

  • HDMI

    SÍ (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1.5m

  • Otros (accesorio)

    Soporte para cable

  • Cable de alimentación

  • USB A a B

  • USB-C

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO