Outlet Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide WQHD+, IPS, diag. 95,2cm, curvo 2300R, HDMI 2.1, Display Port, USB-C, altavoces, altura, inclinación y giro.
38WR85QC-W.OUTLET
Características principales
- Disfruta de un 32% más de campo de visión gracias al formato 21:9 UltraWide™.
- Mayor calidad de imagen con resolución WQHD+ (3840x1600) en panel curvo 2300R.
- USB Tipo C, compatible con todas las marcas y 90W de potencia de carga.
- Crea las condiciones óptimas de trabajo gracias a sus ajustes en giro, inclinación y altura.
- Altavoces incorporados que te harán vivir una experiencia audiovisual envolvente y sin cables.
- Diseño prácticamente sin bordes para una experiencia de uso más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Pantalla curva 2300R WQHD+ (3840x1600)
Productividad
extendida
El monitor LG UltraWide™ WQHD+ (3840x1600) con curvatura de 2300R y un diseño prácticamente sin bordes en 3 lados es ideal para la multitarea, pues permite visualizar varios programas a la vez.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Nano IPS con DCI-P3 98% (Típ.)
Descubre colores increíbles
La pantalla de alta resolución WQHD (3840x1600) con tecnología Nano IPS y el estándar de color DCI-P3 98% (Típ.) permiten disfrutar de un espectro de color amplio con alto detalle y contraste.
Nano IPS con DCI-P3 98% (Típ.)
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
VESA DisplayHDR™ 600
HDR para brillo y realismo
Con VESA DisplayHDR™ 600, el monitor ofrece un amplio rango de brillo y contraste para una experiencia de visualización inmersiva para jugar, ver películas o series y visualizar imágenes.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Esta característica puede variar dependiendo de los ajustes del PC del usuario o el entorno.
Controlador dual (KVM Integrado)
Múltiples dispositivos con un solo monitor
El controlador dual permite usar dos ordenadores a través de un único monitor. Además, El KVM integrado permite controlar ambos ordenadores con un único ordenador y ratón.
Controlador Dual (KVM integrado).
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Conecta dos ordenadores al monitor con los cables USB Tipo C y USB Tipo A-B para funcionar adecuadamente. Ambos cables vienen incluidos en el paquete.
*Para la función de controlador dual, ambos ordenadores (el principal y el secundario) deben estar en la misma red. El monitor tiene que conectarse al ordenador principal.
PBP y PIP
Fácil configuración multitarea
El monitor te permite ver múltiples contenidos desde dos ordenadores con las funciones Picture-by-Picture y Picture-in-Picture, así como dividir tu pantalla o configurar las ventanas.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
LG Switch app
Cambia de programa rápidamente
La aplicación LG Switch optimiza la usabilidad del monitor. Divide la pantalla hasta en 6 partes, cambia el tema de diseño e incluso inicia una videollamada con las teclas de acceso rápido.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última versión de LG Switch, busca 38WR85QC en el menú de soporte de LG.com.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
USB Tipo C, RJ45
Conectividad mejorada
Alcanza otro nivel de productividad con el puerto RJ45 (puerto LAN) y usa conexión Ethernet. El puerto USB Tipo C permite conectar con varios dispositivos,transferir archivos y cargar (hasta 90W) con un único cable.
USB Type-C™, RJ45 port.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para funcionar adecuadamente, es necesario conectar el cable USB Tipo C incluido en el paquete en el puerto USB Tipo C del monitor.
*Los cables incluidos en el paquete son HDMI, USB Tipo C, USB Tipo A-B y DP.
Puertos de conexión
Variedad de interfaces compatibles
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
Consigue un entorno de trabajo óptimo con la peana ergonómica: ajusta a tu gusto la altura, inclinación y giro fácilmente y consigue una experiencia de visualización adaptada a ti.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Qué hay en la caja
1. Cuerpo de la peana
2. Base de la peana
3. Soporte de cables
4. Cable de alimentación
5. Cable HDMI
6. Cable DisplayPort
7. Cable USB A to B
8. Cable USB C to C
*La imagen del producto tiene fines ilustrativos y puede diferir del producto actual.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
