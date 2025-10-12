Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Monitor LG UltraGear 45'' , WQHD, 240 Hz, 0.03ms

Outlet Monitor LG UltraGear 45'' , WQHD, 240 Hz, 0.03ms

Outlet Monitor LG UltraGear 45'' , WQHD, 240 Hz, 0.03ms

45GS95QE-B.OUTLET
Características principales

  • La pantalla OLED WQHD de 45” en formato 21:9 ofrece un 34% más de visión para una experiencia de juego ultrainmersiva, con una frecuencia de actualización de 240Hz y una velocidad de respuesta de 0,03 ms (GtG) que eliminan el desenfoque y el lag en cada partida.
  • Su diseño curvo de 800R es ideal para jugar, proporciona un brillo uniforme y colores precisos en toda la pantalla. Experimenta gráficos ultrarealistas y sin distorsiones.
  • Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
  • Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo gracias a la tecnología Micro Lens Array +(1).
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos y colores más realistas.
  • Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 4 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio. La base se ajusta en inclinación, altura y giro adaptándose a tu estilo de juego.
Más
Monitor gaming LG UltraGear™ OLED.

Monitor gaming LG UltraGear™ OLED.

Cuando juegas a 240Hz y 0,03ms1, cambia la historia

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

1El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Inmersión y brillo en tus partidas

Sumérgete en tus juegos con la brillante pantalla OLED, curva 800R de 45 pulgadas para que disfrutes de escenas luminosas y colores vivos.2

*El vídeo muestra un producto LG UltraGear OLED con fines ilustrativos. Acude a la galería de imágenes para ver fotografías del producto real.

2El brillo del monitor se compara con el del modelo previo, LG UltraGear OLED 45GR95QE.

Pantalla

45" Ultra-WQHD curvo OLED

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Antirreflejos y baja reflexión

Velocidad

Frecuencia de actualización 240Hz

Tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG)

240Hz desde DisplayPort & HDMI

Tecnología

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA ClearMR

Vista superior de la curvatura 800R.

800R, la curvatura ideal3

Disfruta de la curvatura 800R diseñada para sumergirte en gráficos ultra realistas y sin distorsiones mientras exploras el universo de tus juegos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

3Según estudios internos, la curvatura 800R es ideal para monitores 21:9, ya que, a una distancia de 80 cm, proporciona una visión uniforme, reduce las distorsiones en los bordes y permite abarcar toda la pantalla dentro del campo de visión. Los resultados pueden variar según la percepción individual y las condiciones de uso.

Al sentarte en tu escritorio, se convierte en el punto focal de la pantalla, proporcionando los gráficos originales con brillo consistente y colores vibrantes sin distorsiones. Posiciónate en el centro de su curva 800R y explora tus juegos.4

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

4Se asume que la visualización depende de la distancia desde la pantalla y de la postura del usuario.

45" 21:9 Ultra-WQHD

Disfruta del paisaje panorámico

La pantalla 21:9 Ultra-WQHD de 45 pulgadas te ofrece una visión un 34% más amplia que una pantalla 16:9 estándar. Experimenta como si fuera la primera vez una inmersión fascinante en tus juegos.

Escena gaming en la pantalla panorámica.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

21:9: el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión

Olvídate del efecto ojo de pez. Para abarcar de un solo vistazo los extremos de una pantalla de 49" en 32:9, necesitas más que una simple curva. El monitor OLED curvo de 45" en 21:9 ofrece un 12% más de área de visualización5 y una relación de aspecto optimizada para una inmersión total. Su equilibrio perfecto entre tamaño y curvatura te sumerge por completo en la acción.

El ratio de aspecto de 45" 21:9 enfatiza la habilidad para jugar sin interrupciones en una pantalla más amplia sin ángulos muertos en el campo de visión del usuario comparado con el ratio de aspecto 32:9 de una pantalla de 49 pulgadas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

5La proporción está calculada en base a la altura y longitud reales de un monitor 21:9 de 45 pulgadas y un monitor 32:9 de 49 pulgadas.

El OLED más brillante

Da brillo a tus partidas

La brillante pantalla OLED hace que los colores tengan un nuevo nivel de intensidad6. Con una luminosidad estándar de 275 nits7 y un brillo máximo de 1300 nits, este monitor mantiene tus imágenes brillantes y vibrantes, para que nunca juegues a oscuras.

Panel OLED brillante

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

6El brillo del monitor se compara con el del modelo previo, LG UltraGear OLED 45GR95QE.

7Brillo: 250 nits (mín.), 275 nits (típ.).

Micro Lens Array+

La evolución del OLED

Nuestro UltraGear™ OLED con tecnología Micro Lens Array presenta un 37,5% más de brillo (SDR) en comparación con el MLA.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Explosión de colores

VESA DisplayHDR True Black 400 hace que cada escena, ya sea con mucho brillo o a oscura, cobre vida con sus detalles realistas con una relación de contraste de 1,5M8 y DCI-P3 98,5% (Típ.).

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

81.5m:1 es el ratio de contraste en 25% APL. (APL: Average Picture Level, asignación de un valor a un porcentaje que representa el valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para blanco.

Configuraciones rápidas para un OLED más brillante

OLED a la velocidad del rayo

El nuevo monitor proporciona una frecuencia de actualización de 240Hz11, lo que te permite ver el siguiente fotograma rápidamente y hace aparecer la imagen suavemente. Los gamers pueden reaccionar de manera rápida y apuntar a los objetivos con facilidad.

Pantalla OLED con 240Hz y 0,03 ms (GtG)

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

11El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Alta velocidad con 0,03ms (GtG) de tiempo de respuesta

Con una velocidad de tiempo de respuesta de 0,03ms (GtG), el efecto fantasma se reduce y ayuda a renderizar los objetos con mejor nitidez. Disfruta de tu juego con una fluidez mucho más suave.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Diseñado para gamers

Mejora tu experiencia de juego con Hexagon Lighting y su diseño sin bordes en 4 lados. Su peana en forma de L ocupa el mínimo espacio en tu escritorio para que esté ordenado.

Icono de ajuste en giro.

Giro

Icono de ajuste en inclinación

Inclinación

Icono de ajuste en altura.

Altura

Icono de diseño sin bordes en 4 lados

Diseño sin bordes

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Experiencia de juego fluida

Comparación: a la izquierda la imagen tiene interrupciones, mientras que a la derecha la imagen es fluida.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

12El funcionamiento de la característica se compara con modelos donde no se aplique la tecnología de sincronización.

13Pueden producirse errores o retrasos en función de la conexión a la red.

Aporta nitidez a tu juego

Este monitor ha recibido la certificación VESA ClearMR 13000, lo que te permite ver cada movimiento con la misma claridad que las imágenes fijas, con un desenfoque de movimiento increíblemente reducido.

Vídeo de experiencia gaming fluida con el logo de VESA ClearMR.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Antirreflejos y baja reflexión.

Muestra solo tu juego.

La aplicación de la tecnología antirreflejos y baja reflexión proporciona una mejor experiencia de visión desde cualquier lado del monitor, incluso en un entorno luminoso, evitando así cualquier distracción en tus partidas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Juega sin límite de tiempo

Experiencia de juego ininterrumpida gracias a la tecnología de reducción de luz azul, consiguiendo sesiones de juego más largas evitando la fatiga visual.14,15

*Los paneles OLED de LG han sido certificado por UL como anti parpadeo, antirreflejos y con reducción de luz azul.

14Números de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR menor a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

15Las condiciones descritas pueden depender del entorno de uso del usuario o las condiciones de uso.

DP 1.4 y HDMI 2.1

Amplía el rendimiento de tus juegos con una pantalla OLED

Este monitor es capaz de ofrecer una frecuencia de actualización de hasta 240Hz16,17 desde los puertos DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1 para que los jugadores puedan disfrutar plenamente de la resolución Ultra-WQHD.

16Admite hasta 240Hz. Es necesaria una tarjeta gráfica que admita cable DP 1.4 o HDMI 2.1 para funcionar adecuadamente (ambos cables están incluidos en el paquete).

17La tarjeta gráfica no está incluida en el paquete. A la venta por separado.

PBP & PIP

Juega y ve más allá

Este monitor admite hasta 2 PBP y PIP18, lo que te permite ver el contenido procedente de 2 entradas en una sola pantalla. Esto significa que puedes ejecutar varios juegos o tareas en un monitor al mismo tiempo.19

La pantalla dividida, cada una de portátil y PC.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

18PBP: Picture By Picture / PIP: Picture In Picture.

19El funcionamiento real depende del ordenador y los programas en funcionamiento.

El cable del auricular de 4 polos está conectado al monitor.

Salida de auriculares de 4 polos

Experiencia de sonido envolvente en 3D

Sumérgete en tus juegos mientras usas el chat de voz, conectándote de manera sencilla con la salida de auriculares de 4 polos, y disfruta de una experiencia inmersiva con el sonido 3D virtual con DTS Headphone:X.

*Los cascos de la imagen no están incluidos en el paquete, a la venta por separado.

Interfaz gaming

Premio a la Interfaz Gaming

Los gamers pueden usar On-Screen Display y OnScreen Control20, para personalizar fácilmente los ajustes de opciones básicas del monitor a través de teclas de ajuste rápido.

20Para descargar la última versión del software OnScreen Control, visita LG.com.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Protege tu pantalla OLED

Ayuda a prevenir el quemado de pantalla o que se produzcan imágenes residuales activando el "OLED Screen Move", que mueve ligeramente la pantalla a intervalos regulares, el "Screen Saver" y "Image Cleaning".21

21Esta característica se puede ajustar con el botón joystick en el monitor.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.

Crosshair22

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.

FPS Counter23,24

El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

22La característica Crosshair no está disponible mientras esté activado el contador de FPS.

23El contador de FPS puede mostrar valores que excedan el máximo de frecuencia de actualización del monitor.

24Contador de FPS (frames por segundo): medición de frames por segundo.

LG Calibration Studio

Calibración de color

Optimiza el rendimiento del color con el Hardware Calibration Studio25 de LG y saca el máximo partido al amplio espectro de colores.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

25El software y el sensor de calibración no están incluidos en el paquete. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visita LG.com.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    45GS95QE-B.AEU

  • Año

    2024

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    44.5

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos, Bajo Reflejo del polarizador frontal

  • Tiempo de respuesta

    0.03 ms (GtG)

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0,303 x 0,303

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Relación de contraste (típ.)

    1500000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Curvatura

    800R

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    250

  • Relación Contraste (Min.)

    1200000:1

  • Bit de color

    10bit

  • Tamaño [cm]

    113

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4 (DSC)

  • Salida de auriculares

    4-Anillos (Sonido+Micrófono)

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 / ver. 3.0)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (x1 / ver. 3.0)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

  • Modo Lector

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync

    G-SYNC Compatible

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Retículo

  • Contador FPS

  • Calibración HW

    HW Calibration Ready

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Otros (Características)

    VESA DSC Tech, 4way Joystick

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • Efecto HDR

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Iluminación LED RGB

    Hexagon Lighting

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

  • Controlador doble

ACCESORIO

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • Adaptador

  • Informe de calibración (papel)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1.8m

  • Cable de alimentación

  • Puerto de pantalla

  • USB A a B

ALIMENTACIÓN

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Consumo de energía (típ.)

    57,5W

  • Consumo de energía (máx.)

    46W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Salida CC

    20V 13.5A

MECÁNICA

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Diseño sin bordes

    4 lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Soporte OneClick

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)/ Altura/ Giro (eje vertical)

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    992,7 x 657,7 x 335,1 (Arriba) 992,7 x 537,7 x 335,1 (Abajo)

  • Peso sin soporte [kg]

    8.9

  • Peso con soporte [kg]

    12.3

  • Peso en el envío [kg]

    18.3

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    992,7 x 457 x 218

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    1143 x 301 x 550

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

    Según PDR

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Imprimir

Todas las especificaciones

