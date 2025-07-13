We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Portátil 15" LG gram Book - 15UD50T, Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 512 SSD, Panel IPS FHD (1920x1080), Ligero 1,7 kg, 10 h, Gris
15UD50T-G.AX55B
Características principales
- Con un diseño elegante y un peso ligero de solo 1.65 kg, este portátil es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad para que rindas al máximo estés donde estés.
- Mejora tu productividad con el almacenamiento ampliable mediante dos ranuras M.2 SSD y gran velocidad gracias a la doble ranura DDR4 para un arranque rápido y multitarea fluida.
- Maximiza tu productividad realizando múltiples tareas simultáneamente y disfruta de un rendimiento fluido.Maximiza tu productividad realizando múltiples tareas simultáneamente y disfruta de un rendimiento fluido.
- Bordes redondeados y un elegante negro definen su diseño icónico, complementando con un práctico botón rojo retro que garantiza un inicio de sesión fácil y rápido.
- Conecta lo que necesites de forma rápida y eficiente con 6 puertos, incluyendo 2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt 4 para carga ultrarrápida, HDMI 2.1 y entrada para auriculares.
- Protege tu intimidad con la webcam de cubierta deslizante. Abre y cierra la cubierta al instante, asegurando tu privacidad y seguridad en todo momento. ¡Tu privacidad siempre bajo control!
Elige el portátil más portátil de LG gram
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Impulsa tu potencial
Donde el diseño y la potencia confluyen con la AI
LG gram Book cuenta con un procesador robusto y una velocidad adaptable según tus necesidades.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La tablet y los dispositivos móviles mostrados no se incluyen en la caja (se venden por separado)
1Es necesario descargar la aplicación LG Gram Link en el otro dispositivo. LG Gram Link permite la conexión con otros dispositivos con sistemas operativos iOS y superior, Android y superior o Windows y superior.
Fusión de estilo y funcionalidad
LG gram Book ofrece un diseño robusto y elegante que destaca en cualquier espacio. Su diseño con bordes redondeados crea una silueta icónica, mientras que el color negro añade fuerza al estilo.
La imagen muestra la vista trasera de un delgado ordenador portátil «gram» de color gris. El fondo presenta un suave degradado que va del rosa al verde. La palabra «SLEEK» aparece destacada en un texto blanco grande y semitransparente.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Webcam con cubierta deslizante
Privacidad en un instante
Abre y cierra la cubierta de la webcam cuando lo necesites manteniendo tu privacidad y seguridad en todo momento
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
2La opción de ampliar el almacenamiento con tarjetas SSD (precios de venta al público) pueden variar según el país y el modelo.
La auténtica libertad multitarea
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
3Intel®, el logotipo Intel e Intel core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.
Velocidad potente y ampliable
El LG gram Book, equipado con doble ranura de memoria DDR4x y doble ranura SSD NVMe6, ofrece un arranque del equipo rápido, transferencias de datos en poco tiempo y multitarea fluida. Experimenta un rendimiento y flexibilidad excepcional para diversas tareas.
La imagen muestra un portátil gris con varios icono de aplicaciones flotantes a su alrededor, lo que muestra sus capacidades multitarea. Las aplicaciones incluyen análisis de datos, codificación, edición de fotos y reproducción de vídeo, lo que indica que es compatible con diversas tareas como la productividad, el trabajo creativo y el desarrollo
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Intel®, el logotipo Intel e Intel core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.
*Los programas mostrados no se incluyen en el paquete (se venden por separado).
⁶Las opciones de memoria y SSD (precios de venta al público) pueden variar según el país y el modelo
LG gram Book: el aliado que siempre te acompaña
gram Link7
Conectividad sin límites
LG gram Book conecta fácilmente hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, proyecta y crea con facilidad.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La tablet y el teléfono móvil mencionados no se incluyen en la caja (se venden por separado).
⁷Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 15.2 o posterior y Android versión 9 o posterior.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
⁸Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 15.2 o posterior y Android versión 9 o posterior.
Pantalla IPS FHD de 15,6"
Imágenes nítidas. Ideas brillantes.
Disfruta de imágenes nítidas y fluidas, con 300 nits de brillo (típ) y una pantalla FHD (1920 x 1080).
La imagen muestra un ordenador portátil gris en cuya pantalla aparece una vibrante escena de windsurf en el océano. Las olas brillantes y dinámicas parecen extenderse más allá de la pantalla, creando un efecto tridimensional que funde el contenido de la pantalla con el entorno de fondo.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Panel con antirreflejos
Panel sin antirreflejos
Comodidad visual en cada detalle
Gracias al panel antirreflejo no te pierdas ningún detalle de forma clara. Reduce significativamente los brillos y reflejos consiguiendo que la información permanezca visible y nítida
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Dolby Atmos
Experiencia de audio inmersiva
Sumérgete en un sonido 360º, gracias a la innovadora tecnología Dolby Atmos. Desde música hasta películas, los sonidos cobran vida con tu LG gram Book.
La imagen muestra un portátil gris con un vibrante gráfico de color morado en la pantalla. Alrededor del portátil se ven ondas sonoras dinámicas que indican una experiencia de audio envolvente. El logotipo «Dolby Atmos» aparece en la esquina inferior derecha.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation
Todo potencia. Pura practicidad
El LG gram book está equipado con una batería de 109 horas de duración, para que puedas llevarlo donde necesites sin preocupaciones.
La imagen muestra a un joven sentado en unas escaleras de cemento al aire libre, utilizando un portátil gris. El hombre parece concentrado en su trabajo o navegando, destacando la portabilidad del portátil y su idoneidad para el uso sobre la marcha.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
⁹La autonomía de batería puede variar de las especificaciones dependiendo del modelo, la configuración de ajustes, las aplicaciones utilizadas, las características empleadas y los ajustes de control de la batería.
Fácil conectividad
Alto rendimiento
Conéctate fácilmente con tu LG gram +view10, discos de almacenamiento externo, monitores de gran tamaño u otro tipo de dispositivos. Disfruta de toda la productividad y entretenimiento gracias a sus numerosos puertos.
La imagen muestra la vista lateral de un portátil gris, mostrando sus puertos. La vista superior destaca un puerto USB Tipo A. La vista inferior incluye un puerto HDMI, un puerto USB Tipo A, un puerto USB Tipo C con soporte PD (Power Delivery) y entrada de auriculares.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
10El monitor LG Gram +View no está incluido con la compra del equipo y se vende por separado
Especificaciones técnicas estrella
Sistema operativo
FreeOS
Procesador
Intel® Core™ i5-1334U
SSD
512 GB
peso(kg)
1.650 g
Resolución
FHD (1920*1080)
Gráfico
Intel Iris Xe Graphics
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Resolución
FHD (1920*1080)
Tamaño (cm)
39.6
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm
peso(kg)
1.650 g
Dimensión de envío(mm)
552 x 345 x 69 mm
Peso de envío(kg)
2.67 Kg
BATERÍA
Batería
51Wh de Polímero-Litio / 10 Horas de batería.
DISEÑO
Materiales de chasis
Composite de alta resistencia
Color
Plateado
SISTEMA
Gráfico
Intel Iris Xe Graphics
Sistema operativo
FreeOS
Procesador
Intel® Core™ i5-1334U
INFORMACIÓN
Categoría de productos
Portátiles
ALMACENAMIENTO
SSD
512 GB
SONIDO
Audio
Audio
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 1.5W x 2
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.2
Webcam / Cámara
Cámara HD con Obturador
Inalámbrico
Intel Wireless-AX203 (Wi-Fi 6 , 2x2, BT Combo)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A
ACCESORIOS
Accesorios extra
Adaptador de corriente de 65W USB tipo C Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG Power Manager
Sí
LG Quick Guide
Sí
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Teclado español completo (98 teclas, con teclado numérico de 3 filas)
LED
LED
-Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido
PUERTOS
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen 1x1 (Tipo-A)
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
