Portátil 15" LG gram Book - 15UD50T, Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 512 SSD, Panel IPS FHD (1920x1080), Ligero 1,7 kg, 10 h, Gris

Portátil 15" LG gram Book - 15UD50T, Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 512 SSD, Panel IPS FHD (1920x1080), Ligero 1,7 kg, 10 h, Gris

Portátil 15" LG gram Book - 15UD50T, Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 512 SSD, Panel IPS FHD (1920x1080), Ligero 1,7 kg, 10 h, Gris

15UD50T-G.AX55B
Front view
Características principales

  • Con un diseño elegante y un peso ligero de solo 1.65 kg, este portátil es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad para que rindas al máximo estés donde estés.
  • Mejora tu productividad con el almacenamiento ampliable mediante dos ranuras M.2 SSD y gran velocidad gracias a la doble ranura DDR4 para un arranque rápido y multitarea fluida.
  • Maximiza tu productividad realizando múltiples tareas simultáneamente y disfruta de un rendimiento fluido.Maximiza tu productividad realizando múltiples tareas simultáneamente y disfruta de un rendimiento fluido.
  • Bordes redondeados y un elegante negro definen su diseño icónico, complementando con un práctico botón rojo retro que garantiza un inicio de sesión fácil y rápido.
  • Conecta lo que necesites de forma rápida y eficiente con 6 puertos, incluyendo 2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt 4 para carga ultrarrápida, HDMI 2.1 y entrada para auriculares.
  • Protege tu intimidad con la webcam de cubierta deslizante. Abre y cierra la cubierta al instante, asegurando tu privacidad y seguridad en todo momento. ¡Tu privacidad siempre bajo control!
Más
LG gram Book logo.

LG gram Book logo.

Elige el portátil más portátil de LG gram

Esta imagen muestra un portátil gris con la pantalla abierta. Teclado en donde la tecla de encendido destaca por ser de color rojo

Esta imagen muestra un portátil gris con la pantalla abierta. Teclado en donde la tecla de encendido destaca por ser de color rojo

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Impulsa tu potencial 

Donde el diseño y la potencia confluyen con la AI 

LG gram Book cuenta con un procesador robusto y una velocidad adaptable según tus necesidades.

  • "La imagen muestra la vista trasera de un delgado ordenador portátil «LG gram Book» de color gris. El fondo presenta un suave degradado que va del rosa al verde. La palabra «ELEGANTE» aparece destacada en un texto blanco grande y semitransparente. "
    Diseño con bordes elegantes
  • "La imagen muestra un procesador Intel Core sobre un fondo vibrante y futurista en tonos morados y azules. Las letras «AI», grandes y semitransparentes, ocupan un lugar destacado en el fondo, lo que refuerza el énfasis en la inteligencia artificial. "
    Libera el poder de la AI
  • image
  • "La imagen muestra una vista dividida de la webcam de un portátil con dos estados: «Abierta» y “Cerrada”. A la izquierda, la webcam está abierta y activa; a la derecha, la webcam está cubierta por un obturador de privacidad integrado, marcado con un punto rojo, que indica el estado cerrado. "
    Protegiendo tu intimidad y tu seguridad
  • "La imagen muestra el hardware interno del portátil, con dos unidades SSD M.2 instaladas una al lado de la otra en la placa base. Los componentes se iluminan con un resplandor verde que destaca la configuración de doble SSD. "
    Almacenamiento ampliable
  • La imagen muestra una colección de dispositivos, como un ordenador portátil, una tablet y un teléfono inteligente, todos ellos con el mismo contenido, lo que pone de relieve la perfecta conectividad entre dispositivos. Con los logotipos de Apple y Android en la esquina inferior derecha.
    Conecta tus dispositivos¹

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La tablet y los dispositivos móviles mostrados no se incluyen en la caja (se venden por separado)

1Es necesario descargar la aplicación LG Gram Link en el otro dispositivo. LG Gram Link permite la conexión con otros dispositivos con sistemas operativos iOS y superior, Android y superior o Windows y superior.

Fusión de estilo y funcionalidad

LG gram Book ofrece un diseño robusto y elegante que destaca en cualquier espacio. Su diseño con bordes redondeados crea una silueta icónica, mientras que el color negro añade fuerza al estilo.

La imagen muestra la vista trasera de un delgado ordenador portátil «gram» de color gris. El fondo presenta un suave degradado que va del rosa al verde. La palabra «SLEEK» aparece destacada en un texto blanco grande y semitransparente.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Esta imagen muestra un primer plano del teclado de un ordenador portátil. El centro de atención es un distintivo botón rojo de encendido situado en la esquina superior derecha, resaltado con un efecto de zoom circular

Botón de encendido rojo retro

Inicio de sesión fácil con un solo clic arrancando el sistema al instante gracias al funcional botón de encendido rojo retro.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Webcam con cubierta deslizante

Privacidad en un instante

Abre y cierra la cubierta de la webcam cuando lo necesites manteniendo tu privacidad y seguridad en todo momento

El vídeo muestra la función de privacidad de la webcam del portátil. La webcam «abierta» está activa con una luz encendida, lo que indica que está en uso durante una videollamada con tres participantes. Puedes tapar la webcam inmediatamente deslizando la cubierta, y la cámara se apagará de inmediato.

This image shows a close-up of a laptop keyboard. The focus is on a distinctive red power button located in the upper-right corner, highlighted with a circular zoom effect.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

La imagen muestra el hardware interno del portátil, con dos unidades SSD M.2 instaladas una al lado de la otra en la placa base. Los componentes se iluminan con un resplandor verde que destaca la configuración de doble SSD.

Almacenamiento ampliable²

LG gram Book está equipado con dos ranuras M.2 para tarjetas SSD actualizables adaptándose a tus necesidades de cada momento y de fácil acceso.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

2La opción de ampliar el almacenamiento con tarjetas SSD (precios de venta al público) pueden variar según el país y el modelo.

La auténtica libertad multitarea

La imagen muestra un procesador Intel Core sobre un fondo vibrante y futurista en tonos morados y azules. Las letras «AI», grandes y semitransparentes, ocupan un lugar destacado en el fondo, lo que refuerza el énfasis en la inteligencia artificial.

Intel® Core™

Procesador Intel® Core™* con AI

LG gram Book libera el poder de la AI permitiéndote potenciar tu productividad facilitando realizar diversas tareas simultáneamente.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

3Intel®, el logotipo Intel e Intel core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

Velocidad potente y ampliable

El LG gram Book, equipado con doble ranura de memoria DDR4x y doble ranura SSD NVMe6, ofrece un arranque del equipo rápido, transferencias de datos en poco tiempo y multitarea fluida. Experimenta un rendimiento y flexibilidad excepcional para diversas tareas.

La imagen muestra un portátil gris con varios icono de aplicaciones flotantes a su alrededor, lo que muestra sus capacidades multitarea. Las aplicaciones incluyen análisis de datos, codificación, edición de fotos y reproducción de vídeo, lo que indica que es compatible con diversas tareas como la productividad, el trabajo creativo y el desarrollo

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Intel®, el logotipo Intel e Intel core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

*Los programas mostrados no se incluyen en el paquete (se venden por separado).

⁶Las opciones de memoria y SSD (precios de venta al público) pueden variar según el país y el modelo

LG gram Book: el aliado que siempre te acompaña

gram Link7

Conectividad sin límites

LG gram Book conecta fácilmente hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, proyecta y crea con facilidad.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La tablet y el teléfono móvil mencionados no se incluyen en la caja (se venden por separado).

⁷Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 15.2 o posterior y Android versión 9 o posterior.

La imagen muestra distintos dispositivos, como un LG gram, una tablet y un móvil, todos ellos con el mismo contenido, lo que muestra la perfecta conectividad entre dispositivos. Con los logotipos de iOS y Android en la esquina inferior derecha.
Transferencia de datos

Transfiere fácilmente datos entre tu LG gram Book y tu móvil (Android e iOS).

La imagen muestra un portátil gris y una tablet uno al lado del otro, ambos mostrando la misma obra de arte vibrante con formas y colores abstractos. Esta imagen sugiere una integración fluida y una visualización sincronizada entre dispositivos, dirigida a profesionales creativos.
Extiende o duplica tu pantalla

Utiliza tu tablet o móvil como segunda pantalla.

La imagen muestra un ordenador portátil gris colocado sobre una superficie verde claro. La pantalla muestra una aplicación de galería de fotos con imágenes de frutos rojos, lo que sugiere una actividad de navegación o gestión de fotos.
Organización con AI

Automáticamente la AI se encarga  de clasificar y etiquetar tus imágenes.

La imagen muestra a una persona que sostiene un smartphone frente a un portátil gris, ambos mostrando el mismo vídeo de una mujer realizando una postura de yoga. La escena muestra el uso de compartir contenidos entre dispositivos.
Duplicación de pantalla

Duplica la pantalla de tu tablet o móvil directamente al LG gram Book.

La imagen muestra un portátil gris y una tableta uno al lado del otro, ambos mostrando un «Gráfico del punto de equilibrio» con un gráfico de líneas en colores vibrantes sobre un fondo oscuro. Junto al portátil hay un ratón inalámbrico.
Comparte tu teclado y ratón con otros dispostivos

Controla tu tablet o móvil con el teclado y el ratón de tu gram Book8.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

⁸Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 15.2 o posterior y Android versión 9 o posterior.

Pantalla IPS FHD de 15,6"

Imágenes nítidas. Ideas brillantes.

Disfruta de imágenes nítidas y fluidas, con 300 nits de brillo (típ) y una pantalla FHD (1920 x 1080).

La imagen muestra un ordenador portátil gris en cuya pantalla aparece una vibrante escena de windsurf en el océano. Las olas brillantes y dinámicas parecen extenderse más allá de la pantalla, creando un efecto tridimensional que funde el contenido de la pantalla con el entorno de fondo.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

  • Panel con antirreflejos

  • Panel sin antirreflejos

Comodidad visual en cada detalle

Gracias al panel antirreflejo no te pierdas ningún detalle de forma clara. Reduce significativamente los brillos y reflejos consiguiendo que la información permanezca visible y nítida

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Dolby Atmos

Experiencia de audio inmersiva

Sumérgete en un sonido 360º, gracias a la innovadora tecnología Dolby Atmos. Desde música hasta películas, los sonidos cobran vida con tu LG gram Book.

La imagen muestra un portátil gris con un vibrante gráfico de color morado en la pantalla. Alrededor del portátil se ven ondas sonoras dinámicas que indican una experiencia de audio envolvente. El logotipo «Dolby Atmos» aparece en la esquina inferior derecha.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation

Todo potencia. Pura practicidad

El LG gram book está equipado con una batería de 109 horas de duración, para que puedas llevarlo donde necesites sin preocupaciones.

La imagen muestra a un joven sentado en unas escaleras de cemento al aire libre, utilizando un portátil gris. El hombre parece concentrado en su trabajo o navegando, destacando la portabilidad del portátil y su idoneidad para el uso sobre la marcha.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

⁹La autonomía de batería puede variar de las especificaciones dependiendo del modelo, la configuración de ajustes, las aplicaciones utilizadas, las características empleadas y los ajustes de control de la batería.

 

Fácil conectividad

Alto rendimiento

Conéctate fácilmente con tu LG gram +view10, discos de almacenamiento externo, monitores de gran tamaño u otro tipo de dispositivos. Disfruta de toda la productividad y entretenimiento gracias a sus numerosos puertos.

La imagen muestra la vista lateral de un portátil gris, mostrando sus puertos. La vista superior destaca un puerto USB Tipo A. La vista inferior incluye un puerto HDMI, un puerto USB Tipo A, un puerto USB Tipo C con soporte PD (Power Delivery) y entrada de auriculares.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

10El monitor LG Gram +View no está incluido con la compra del equipo y se vende por separado

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Sistema operativo

    FreeOS

  • Procesador

    Intel® Core™ i5-1334U

  • SSD

    512 GB

  • peso(kg)

    1.650 g

  • Resolución

    FHD (1920*1080)

  • Gráfico

    Intel Iris Xe Graphics

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tipo de panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución

    FHD (1920*1080)

  • Tamaño (cm)

    39.6

DIMENSIÓN / PESO

  • Dimensión(mm)

    359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm

  • peso(kg)

    1.650 g

  • Dimensión de envío(mm)

    552 x 345 x 69 mm

  • Peso de envío(kg)

    2.67 Kg

BATERÍA

  • Batería

    51Wh de Polímero-Litio / 10 Horas de batería.

DISEÑO

  • Materiales de chasis

    Composite de alta resistencia

  • Color

    Plateado

SISTEMA

  • Gráfico

    Intel Iris Xe Graphics

  • Sistema operativo

    FreeOS

  • Procesador

    Intel® Core™ i5-1334U

INFORMACIÓN

  • Categoría de productos

    Portátiles

ALMACENAMIENTO

  • SSD

    512 GB

SONIDO

  • Audio

    Audio

  • Altavoces

    Altavoces Estéreo incorporados 1.5W x 2

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.2

  • Webcam / Cámara

    Cámara HD con Obturador

  • Inalámbrico

    Intel Wireless-AX203 (Wi-Fi 6 , 2x2, BT Combo)

POTENCIA

  • Adaptador de corriente

    Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A

ACCESORIOS

  • Accesorios extra

    Adaptador de corriente de 65W USB tipo C Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)

SOFTWARE PREINSTALADO

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG On Screen Display 3

  • LG Power Manager

  • LG Quick Guide

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Teclado español completo (98 teclas, con teclado numérico de 3 filas)

LED

  • LED

    -Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Botón de encendido

PUERTOS

  • HP-Out

    1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm

  • USB Tipo A

    2 x USB 3.2 Gen 1x1 (Tipo-A)

  • USB Tipo C

    2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado

  • HDMI

    1x HDMI 2.1

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

