Servicio de Instalación de Aerotermo LG – Profesional, seguro y adaptado a tu hogar

El Servicio de Instalación de Aerotermo LG está diseñado para que disfrutes de tu nuevo equipo con total tranquilidad, sin complicaciones y con la garantía de un montaje realizado por técnicos autorizados. Tras completar tu compra, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para concertar la cita y asegurarse de que la instalación se realiza en el momento que mejor te convenga.

Este servicio incluye la instalación completa y la puesta en marcha del aerotermo LG, directamente en tu domicilio. El técnico se desplazará sin coste adicional hasta 30 km desde la capital de provincia y verificará previamente que el espacio cumple con las condiciones necesarias: accesibilidad, ventilación, normativa vigente y recomendaciones del fabricante. En zonas reducidas como cocinas o armarios, se revisará si es necesaria una instalación conducida o semiconducida para garantizar un rendimiento óptimo.

Durante la visita, el profesional realizará el desmontaje del equipo antiguo, si corresponde, y llevará a cabo todas las conexiones necesarias: red eléctrica, toma de agua, válvula de alivio, desagüe y fontanería hasta los límites incluidos en el servicio. También se instalarán los elementos de seguridad necesarios, como uniones dieléctricas, válvula antirretorno y válvula de seguridad, además del vaso de expansión si el volumen del equipo lo requiere.

La instalación incluye la admisión de aire hasta 2 metros, con su correspondiente sellado y embellecedores, así como una verificación completa de las interconexiones y del estado del desagüe. Una vez finalizado el montaje, el técnico realizará la puesta en marcha del aerotermo LG, comprobará su correcto funcionamiento y te explicará cómo utilizarlo para que puedas sacarle el máximo partido desde el primer día.

Antes de la instalación, el instalador contactará contigo para solicitar fotografías del lugar y confirmar que la instalación es viable y se considera básica. Si fuese necesario un cambio de ubicación o trabajos adicionales, se informará previamente para garantizar total transparencia.

Este servicio está disponible en Madrid, Barcelona (ciudad), Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Granada, Jaén y Almería, y puedes comprobar la disponibilidad exacta introduciendo tu código postal en el carrito de compra.

Si buscas una instalación profesional, segura y adaptada a tu hogar, este servicio de instalación de aerotermo LG es la opción ideal para disfrutar de tu equipo con la máxima confianza.

Este servicio se realiza siempre bajo cita previa: tras tu compra, un técnico cualificado contactará contigo para coordinar el día y la hora de la instalación. Está disponible en Madrid, Barcelona (ciudad), Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Granada, Jaén y Almería. Puedes comprobar la disponibilidad exacta introduciendo tu código postal en el carrito.