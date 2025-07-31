We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Servicio de Instalación de Aerotermo LG – Profesional, seguro y adaptado a tu hogar
El Servicio de Instalación de Aerotermo LG está diseñado para que disfrutes de tu nuevo equipo con total tranquilidad, sin complicaciones y con la garantía de un montaje realizado por técnicos autorizados. Tras completar tu compra, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para concertar la cita y asegurarse de que la instalación se realiza en el momento que mejor te convenga.
Este servicio incluye la instalación completa y la puesta en marcha del aerotermo LG, directamente en tu domicilio. El técnico se desplazará sin coste adicional hasta 30 km desde la capital de provincia y verificará previamente que el espacio cumple con las condiciones necesarias: accesibilidad, ventilación, normativa vigente y recomendaciones del fabricante. En zonas reducidas como cocinas o armarios, se revisará si es necesaria una instalación conducida o semiconducida para garantizar un rendimiento óptimo.
Durante la visita, el profesional realizará el desmontaje del equipo antiguo, si corresponde, y llevará a cabo todas las conexiones necesarias: red eléctrica, toma de agua, válvula de alivio, desagüe y fontanería hasta los límites incluidos en el servicio. También se instalarán los elementos de seguridad necesarios, como uniones dieléctricas, válvula antirretorno y válvula de seguridad, además del vaso de expansión si el volumen del equipo lo requiere.
La instalación incluye la admisión de aire hasta 2 metros, con su correspondiente sellado y embellecedores, así como una verificación completa de las interconexiones y del estado del desagüe. Una vez finalizado el montaje, el técnico realizará la puesta en marcha del aerotermo LG, comprobará su correcto funcionamiento y te explicará cómo utilizarlo para que puedas sacarle el máximo partido desde el primer día.
Antes de la instalación, el instalador contactará contigo para solicitar fotografías del lugar y confirmar que la instalación es viable y se considera básica. Si fuese necesario un cambio de ubicación o trabajos adicionales, se informará previamente para garantizar total transparencia.
Este servicio está disponible en Madrid, Barcelona (ciudad), Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Granada, Jaén y Almería, y puedes comprobar la disponibilidad exacta introduciendo tu código postal en el carrito de compra.
Si buscas una instalación profesional, segura y adaptada a tu hogar, este servicio de instalación de aerotermo LG es la opción ideal para disfrutar de tu equipo con la máxima confianza.
