About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Instalación de aerotermo LG

Instalación de aerotermo LG

SERVICIO-INST-AT
LG Instalación de aerotermo LG, SERVICIO-INST-AT
LG Instalación de aerotermo LG, SERVICIO-INST-AT

Características principales

  • Cita programada con técnicos cualificados, que contactarán contigo tras la compra para realizar la instalación sin complicaciones. La instalación no se realiza en el momento de la entrega.
  • Instalación profesional del aerotermo, con verificación del espacio y montaje completo según las condiciones técnicas del fabricante.
  • Desplazamiento incluido hasta 30 km desde la capital de provincia y revisión final para asegurar un funcionamiento perfecto.
  • Servicio disponible en Madrid, Barcelona (ciudad), Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Granada, Jaén y Almería (consulta tu código postal en el carrito).
Más

Servicio de Instalación de Aerotermo LG – Profesional, seguro y adaptado a tu hogar

 

El Servicio de Instalación de Aerotermo LG está diseñado para que disfrutes de tu nuevo equipo con total tranquilidad, sin complicaciones y con la garantía de un montaje realizado por técnicos autorizados. Tras completar tu compra, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para concertar la cita y asegurarse de que la instalación se realiza en el momento que mejor te convenga.

Este servicio incluye la instalación completa y la puesta en marcha del aerotermo LG, directamente en tu domicilio. El técnico se desplazará sin coste adicional hasta 30 km desde la capital de provincia y verificará previamente que el espacio cumple con las condiciones necesarias: accesibilidad, ventilación, normativa vigente y recomendaciones del fabricante. En zonas reducidas como cocinas o armarios, se revisará si es necesaria una instalación conducida o semiconducida para garantizar un rendimiento óptimo.

 

Durante la visita, el profesional realizará el desmontaje del equipo antiguo, si corresponde, y llevará a cabo todas las conexiones necesarias: red eléctrica, toma de agua, válvula de alivio, desagüe y fontanería hasta los límites incluidos en el servicio. También se instalarán los elementos de seguridad necesarios, como uniones dieléctricas, válvula antirretorno y válvula de seguridad, además del vaso de expansión si el volumen del equipo lo requiere.

 

La instalación incluye la admisión de aire hasta 2 metros, con su correspondiente sellado y embellecedores, así como una verificación completa de las interconexiones y del estado del desagüe. Una vez finalizado el montaje, el técnico realizará la puesta en marcha del aerotermo LG, comprobará su correcto funcionamiento y te explicará cómo utilizarlo para que puedas sacarle el máximo partido desde el primer día.

 

Antes de la instalación, el instalador contactará contigo para solicitar fotografías del lugar y confirmar que la instalación es viable y se considera básica. Si fuese necesario un cambio de ubicación o trabajos adicionales, se informará previamente para garantizar total transparencia.

 

Este servicio está disponible en Madrid, Barcelona (ciudad), Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Granada, Jaén y Almería, y puedes comprobar la disponibilidad exacta introduciendo tu código postal en el carrito de compra.

 

Si buscas una instalación profesional, segura y adaptada a tu hogar, este servicio de instalación de aerotermo LG es la opción ideal para disfrutar de tu equipo con la máxima confianza.

 

Este servicio se realiza siempre bajo cita previa: tras tu compra, un técnico cualificado contactará contigo para coordinar el día y la hora de la instalación. Está disponible en Madrid, Barcelona (ciudad), Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Granada, Jaén y Almería. Puedes comprobar la disponibilidad exacta introduciendo tu código postal en el carrito.

Imprimir

Todas las especificaciones

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO