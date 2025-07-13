Instalación de horno y microondas integrable LG

Instalación de Set de Horno y Microondas LG

Convierte tu cocina en un espacio funcional y listo para usar desde el primer momento. Este servicio oficial LG está diseñado para integrar tu horno y microondas de forma segura, estética y eficiente, respetando las condiciones técnicas del entorno y garantizando un resultado profesional.

La instalación será realizada por técnicos certificados LG, con experiencia en electrodomésticos integrables. Puedes programar la cita con antelación o solicitarla junto con la entrega del producto.

Este servicio incluye:

Desplazamiento del técnico al domicilio.

Desinstalación de los electrodomésticos antiguos (en caso de ser necesario).

Instalación del horno y microondas LG integrables.

Explicación de uso y mantenimiento básico de ambos dispositivos.

Este servicio no incluye:

Segunda visita técnica si la instalación no cumple con las condiciones adecuadas.

Rejillas de ventilación o instalaciones adicionales no previstas.

Manipulación de gas, luz, fontanería o instalaciones no homologadas.

Rectificación con canaletas adicionales.

Recogida del producto antiguo.



Para una experiencia rápida y sin inconvenientes, asegúrate de tener el espacio libre y preparado, así como los soportes y cables necesarios para la instalación.

¿Tienes dudas?

Para más información sobre las coberturas y exclusiones de este servicio, consulta las Condiciones Generales de Venta.

La receta perfecta empieza aquí, con la instalación oficial del set de horno y microondas LG.