Instalación de horno y microondas integrable LG

SERVICIOIHMI
Características principales

  • Renueva tu cocina con un servicio profesional de LG que garantiza la instalación segura y completa de tu horno y microondas, optimizando su funcionamiento desde el primer día.
  • Instalación completa y profesional: Incluye el desmontaje del equipo antiguo, conexión eléctrica y ensamblaje de los nuevos electrodomésticos.
  • Configuración y mantenimiento: Explicación detallada del producto, su configuración inicial y recomendaciones de limpieza y conservación.

Instalación de Set de Horno y Microondas LG

 

Convierte tu cocina en un espacio funcional y listo para usar desde el primer momento. Este servicio oficial LG está diseñado para integrar tu horno y microondas de forma segura, estética y eficiente, respetando las condiciones técnicas del entorno y garantizando un resultado profesional.

 

La instalación será realizada por técnicos certificados LG, con experiencia en electrodomésticos integrables. Puedes programar la cita con antelación o solicitarla junto con la entrega del producto.

 

Este servicio incluye:

 

  • Desplazamiento del técnico al domicilio.
  • Desinstalación de los electrodomésticos antiguos (en caso de ser necesario).
  • Instalación del horno y microondas LG integrables.
  • Explicación de uso y mantenimiento básico de ambos dispositivos.

 

Este servicio no incluye:

 

  • Segunda visita técnica si la instalación no cumple con las condiciones adecuadas.
  • Rejillas de ventilación o instalaciones adicionales no previstas.
  • Manipulación de gas, luz, fontanería o instalaciones no homologadas.
  • Rectificación con canaletas adicionales.
  • Recogida del producto antiguo.


Para una experiencia rápida y sin inconvenientes, asegúrate de tener el espacio libre y preparado, así como los soportes y cables necesarios para la instalación.

 

¿Tienes dudas?

 

Para más información sobre las coberturas y exclusiones de este servicio, consulta las Condiciones Generales de Venta.

 

La receta perfecta empieza aquí, con la instalación oficial del set de horno y microondas LG.

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

