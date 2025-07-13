Instalación de horno y microondas integrable LG

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Instalación de Set de Horno y Microondas LG
Convierte tu cocina en un espacio funcional y listo para usar desde el primer momento. Este servicio oficial LG está diseñado para integrar tu horno y microondas de forma segura, estética y eficiente, respetando las condiciones técnicas del entorno y garantizando un resultado profesional.
La instalación será realizada por técnicos certificados LG, con experiencia en electrodomésticos integrables. Puedes programar la cita con antelación o solicitarla junto con la entrega del producto.
Este servicio incluye:
- Desplazamiento del técnico al domicilio.
- Desinstalación de los electrodomésticos antiguos (en caso de ser necesario).
- Instalación del horno y microondas LG integrables.
- Explicación de uso y mantenimiento básico de ambos dispositivos.
Este servicio no incluye:
- Segunda visita técnica si la instalación no cumple con las condiciones adecuadas.
- Rejillas de ventilación o instalaciones adicionales no previstas.
- Manipulación de gas, luz, fontanería o instalaciones no homologadas.
- Rectificación con canaletas adicionales.
- Recogida del producto antiguo.
Para una experiencia rápida y sin inconvenientes, asegúrate de tener el espacio libre y preparado, así como los soportes y cables necesarios para la instalación.
¿Tienes dudas?
Para más información sobre las coberturas y exclusiones de este servicio, consulta las Condiciones Generales de Venta.
La receta perfecta empieza aquí, con la instalación oficial del set de horno y microondas LG.