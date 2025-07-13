Instalación en pared de barra de sonido LG

Disfruta de un sonido envolvente sin complicaciones. Este servicio oficial LG te permite instalar tu barra de sonido en pared de forma segura, estética y funcional, optimizando el espacio y la experiencia auditiva desde el primer momento.

La instalación será realizada por técnicos certificados LG, con garantía de precisión y compatibilidad con tu dispositivo. Puedes programar la cita con antelación o solicitarla junto con la entrega del producto.

Este servicio incluye:

Desplazamiento del técnico al domicilio.

Instalación en pared de la barra de sonido LG.

Conexión al suministro eléctrico.

Conexión de los periféricos compatibles.

Comprobación del funcionamiento de HDMI, USB, sonido y WiFi, según el modelo.

Explicación del funcionamiento de tu barra de sonido LG.

Este servicio no incluye:

Manipulación de instalaciones de gas, luz, fontanería o mobiliario.

Conexión entre distintos dispositivos y periféricos no compatibles.

Instalación eléctrica empotrada o encastre.

Modificaciones no estándar: si se requiere esfuerzo adicional, herramientas especiales o estructuras extra, se informará previamente y se facilitará presupuesto.



Para una experiencia rápida y sin inconvenientes, asegúrate de tener el espacio libre y preparado, así como los soportes y cables necesarios para la instalación.

¿Tienes dudas?

Para más información sobre las coberturas y exclusiones de este servicio, consulta las Condiciones Generales de Venta.

Transforma tu espacio y eleva tu experiencia con la instalación oficial de barra de sonido LG.