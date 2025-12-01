About Cookies on This Site

Emisión UHD HDR en equipos OLED

 

Debido a las nuevas emisiones en UHD HDR (High Dinamic Range / Alto Rango Dinámico), que comenzaron el 15 de febrero de 2024, indicamos ciertas recomendaciones orientadas a garantizar el óptimo funcionamiento de los dispositivos OLED.

La emisión en HDR (HLG, el estándar de HDR para transmisiones televisivas) implica un incremento del brillo y contraste de la emisión al máximo disponible. El equipo se encarga de gestionar el brillo y contraste acorde al contenido de la emisión.

Con este rango de emisión, los logotipos de ciertos canales se muestran al máximo de brillo y de manera siempre fija. La tecnología OLED está preparada para soportar una imagen brillante de manera fija en la pantalla. Aun así compartimos una serie de acciones ayudarán al cuidado de la tecnología OLED.

 

1.- Limpieza de Píxeles:

Los equipos OLED disponen de la herramienta “Limpieza de Píxeles” que maximiza el cuidado de los paneles ayudando a evitar la retención temporal de imágenes. Esta limpieza o compensación se realiza de manera automática cada 2/4 horas de uso cuando apagamos el equipo, con una duración aproximada de 10 minutos. Es importante no desconectar el equipo de la corriente ya que se interrumpirá la limpieza (cuando esto se produce, al encender el equipo nos aparecerá un mensaje indicando que no se ha llevado a cabo la limpieza de píxeles). Esta compensación que el equipo hace de manera automática, se puede realizar de manera manual de la siguiente manera.

  1.   En el mando de usuario, presionamos el botón de la rueda dentada para entrar en los ajustes del equipo
  2.  Posteriormente buscaremos la rueda dentada en la parte superior del menú desplegado y la pulsaremos.
  3.  Iremos al apartado General → Protección OLED → Limpieza de Píxeles.
  4.  Seleccionaremos “Iniciar Ahora”.
  5.  El equipo se apagará y realizará la limpieza. Importante, como hemos comentado, no desconectar el equipo de la corriente ya que se interrumpirá.

 

 

2.- Brillo del Logotipo del Canal:

No se aconseja reducir el brillo global del equipo. Bajar el brillo de nuestro equipo OLED (por defecto al 100%) implica que se baje el brillo del conjunto, no únicamente de los elementos de mayor brillo como puede ser el caso de los logotipos de los canales, si no de la emisión al completo. Esto deriva en una pérdida considerable de la calidad de imagen.

Los equipos OLED incluyen una configuración específica para los logotipos de los canales. El televisor detecta el logotipo del canal y baja el brillo en esa área en concreto. Esta función tiene tres opciones de funcionamiento: Off – Bajo – Alto. El equipo viene por defecto en la posición “Bajo”.

En este caso podemos seleccionar la opción “Alto” de cara a minimizar el impacto del logotipo.

  1. Como anteriormente, seleccionaremos en el mando el botón de ajustes y buscaremos la rueda dentada en la parte superior del menú desplegado.
  2. Iremos al apartado General → Protección OLED → Ajustar el Brillo del Logotipo.
  3. Lo seleccionaremos y dentro de las opciones que nos aparecen indicaremos “Alta”.

 

3.- Modo de Imagen:

No se recomienda cambiar el modo de imagen a “Standard” dado que en la emisión en HDR la calidad de imagen se reduce considerablemente.

Como recomendación indicamos reproducir los contenidos en HDR en modo “cine”.

El equipo guardará esa configuración para las emisiones en HDR y la configuración “Standard” para las emisiones en SDR (Standard Dynamic Range / Rango Dinámico Estándar).

  1. Nuevamente en el mando pulsaremos sobre los ajustes y buscaremos la rueda dentada en la parte superior del menú desplegado.
  2. Iremos al apartado Imagen → Seleccionar el Modo.
  3. Nos aparecerán distintas opciones. Seleccionaremos el modo de imagen “Cine”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

