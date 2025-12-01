Emisión UHD HDR en equipos OLED

2.- Brillo del Logotipo del Canal:

No se aconseja reducir el brillo global del equipo. Bajar el brillo de nuestro equipo OLED (por defecto al 100%) implica que se baje el brillo del conjunto, no únicamente de los elementos de mayor brillo como puede ser el caso de los logotipos de los canales, si no de la emisión al completo. Esto deriva en una pérdida considerable de la calidad de imagen.

Los equipos OLED incluyen una configuración específica para los logotipos de los canales. El televisor detecta el logotipo del canal y baja el brillo en esa área en concreto. Esta función tiene tres opciones de funcionamiento: Off – Bajo – Alto. El equipo viene por defecto en la posición “Bajo”.

En este caso podemos seleccionar la opción “Alto” de cara a minimizar el impacto del logotipo.