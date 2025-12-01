About Cookies on This Site

Bluetooth TV LG

Los televisores LG permiten enlazar cualquier dispositivo de sonido tanto de entrada como de salida mediante conexión bluetooth. Podemos reproducir sonido de nuestro stelevisor, por ejemplo, en una barra de sonido actuando la barra como salida de audio o bien reproducir contenido de un teléfono móvil actuando el televisor como salida de audio.

 

Nota: Sólo es posible una única conexión simultánea, es decir, si por ejemplo conectamos un teléfono móvil al televisor, no podremos reproducir el sonido a través de una barra o altavoces bluetooth.

En la mayoría de los casos, será el televisor LG quien reconozca cualquier dispositivo bluetooth cercano e indique si se desea vincularlo, sin necesidad de acceder a ningún ajuste (bluetooth activado por defecto).

 

En el caso de que no se conecte de manera automática y deseemos activarlo/desactivarlo, configurar los dispositivos vinculados o vincular uno en específico, seguiremos los siguientes pasos:

Cómo conectar una salida/entrada de audio

1. En el menú del televisor, tendremos que dirigirnos a: “Ajustes” → “Sonido” → “Salida de sonido”. Aquí podremos consultar todas las opciones de salida disponibles.

2. Buscaremos la opción “Utilizar altavoz inalámbrico” y encontraremos la opción “Dispositivo Bluetooth”.

En “Dispositivos Conectables” nos aparecerán aquellos disponibles para vincular con nuestro televisor.

3. Una vez seleccionado el dispositivo, aparecerá una notificación para confirmar la vinculación:

Desde centro hogar

1. Podemos acceder desde el menú "Home" al "Centro de hogar".

 

2. Buscamos “Salida de sonido y periféricos”.

 

3. Nos redirigirá a “Salidas de sonido” y seguiremos los pasos desde el punto 2 de “Cómo conectar una salida de audio”.

Cómo conectar dispositivo de salida mediante Control por Voz

Nota: Sólo disponible con mando Magic Control y para dispositivos ya vinculados anteriormente.

 

Manteniendo pulsado el botón del micrófono del mando Magic Control e indicando el comando de voz "Bluetooth", el televisor buscará el dispositivo ya vinculado previamente y realizará la conexión.

Cómo acceder a la Guía de Usuario

Desde el menú de Ajustes, seleccionamos el apartado de “Soporte → “Guía del usuario” → “Conectar dispositivos externos”.

