65 pulgadas Televisores LG True Wireless

Despídete del desorden de cables y da la bienvenida a un diseño sin interrupciones con el televisor LG True Wireless. La tecnología Zero Connect con transferencia de vídeo y audio 4K a 144Hz te garantiza la experiencia de visualización con la mínima latencia y la calidad de siempre.

Descubre más acerca de LG True Wireless

65 pulgadas TVs LG True Wireless

Despídete del desorden de cables y da la bienvenida a un diseño sin interrupciones con el televisor LG True Wireless. Gracias a la tecnología exclusiva de LG, esta avanzada configuración transmite de forma inalámbrica una imagen 4K sin pérdida visual desde la Zero Connect Box, ofreciendo la misma experiencia de visualización excepcional que una conexión por cable, sin degradación de imagen.

 

Los gamers apreciarán la experiencia ultrarrápida, ya que los modelos OLED inalámbricos de LG cuentan con certificación AMD FreeSync y NVIDIA G-SYNC, garantizando baja latencia y jugabilidad sin interrupciones. A diferencia de otras soluciones inalámbricas de la competencia, que carecen de certificación FreeSync, el enfoque de LG ofrece un rendimiento inalámbrico superior que marca un nuevo estándar en la industria*.

 

Con el sistema operativo webOS, estos televisores LG, disponibles con la tecnología LG OLED  y QNED, tecnología exclusiva de LG, ofrece acceso sencillo a tus aplicaciones de streaming favoritas, contenido personalizado y funciones inteligentes, todo con una claridad 4K impresionante.

 

Su diseño elegante y minimalista se integra perfectamente en cualquier espacio, mientras que la Zero Connect Box puede colocarse discretamente lejos de la pantalla, mejorando la decoración sin interrupciones.

 

Descubre la elegancia, la innovación y la libertad del televisor LG True Wireless. Compra hoy mismo.

 

Explora toda la gama OLED evo y QNED evo.

 

*Certificado por Intertek por su “Excelente rendimiento en juegos” y tiempos de respuesta.

Descubre más acerca de LG True Wireless
