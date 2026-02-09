Egy család öleli egymást mosolyogva virágokkal a háttérben

2026-os LG OLED TV előrendelés
ráadás hangprojektorral
az LG Webáruházban


Akár 0% THM-mel 4 havi részletre és
akár ingyenes házhozszállítással

Miért válassza az új LG OLED-et?


A 2026-os LG OLED tévék akár 3,9x világosabb képet, a Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín megjelenítéssel mélyebb kontrasztot biztosítanak bármilyen fényviszonyban, minimálisra csökkentve a tükröződést. A Hyper Radiant Színtechnológiának köszönhetően az LG OLED TV bármilyen fényviszony mellett lenyűgöző fényerőt, tökéletes feketét és színpontosságot biztosít, miközben az AI processzornak köszönhetően lélegzetelállító 4K részletességű képet nyújt. Élvezze az OLED képminőséget, amely sötétben és világosban egyaránt ragyogó, élénk és tükröződésmentes marad.

Ultrafényes élmény - akár 3,9x világosabb kép

Brightness Booster Ultra


Az új Brightness Booster Ultra (Ultraszintű Fényerő-rásegítés)1 akár x3.9 magasabb csúcsfényerőt biztosít élénkebb kiemelésekkel és tisztább részletekkel - még világos szobában is.

Mélyebb kontraszt bármely fényviszonyban2

Tökéletes fekete és szín minimális tükröződéssel


Az önállóan világító pixelek teljesen kikapcsolnak a tökéletes fekete szín érdekében, így az LG OLED tévé mélyebb kontrasztot, erőteljesebb fényerőt és életteli, pontos színeket kínál, akár sötét, vagy világos szobában is.

Zavartalan, szakadozásmentes játékélmény

Akár 4K 165Hz játékélmény, G‑Sync és FreeSync támogatással


Az akár 165Hz-es frissítés még dinamikusabb, simább játékmenetet nyújt. A G‑Sync Compatible és az AMD FreeSync Premium csökkenti a szakadásokat, a VRR és az ultragyors válaszidő pedig folyamatos, pontos irányítást biztosít, hogy minden helyzetben előnyt élvezzen.3

2026-os LG OLED TV előrendelés ajánlatok


Válogasson új LG OLED tévé kínálatunkból most ráadás hangprojektorral!

2026-os LG OLED TV ráadás hangprojektorral

Regisztrált vásárlóknak ingyenes házhozszállítás

Fizessen akár 4 havi részletben 0,0% THM Cofidis hitellel!

 

 

A promócióban résztvevő készülékek:

 

Fedezze fel a legújabb, 2026-os LG OLED AI TV-ket! Válassza ki az igényeihez legjobban illőt, éljen az előrendelés lehetőségével az LG Webáruházban, és mi ráadásként egy, a TV-vel harmonizáló LG hangprojektort adunk Önnek!

Televíziók

Még több előny az LG Webáruházban

A fenti ajánlatunk kizárólag az alább felsorolt készülékekre az LG Webáruházban 2026. április 23. – 2026. május 11. között, vagy a készlet erejéig történő vásárlások esetén vehető igénybe!

 

Az előrendelés menete
Helyezze a kosárba és fizesse ki a kiválasztott TV + hangprojektor szettet az előrendelési időszak alatt.
A kiszállítás a készülék raktárra érkezése után kezdődik.
A kiszállítás pontos időpontjáról előzetesen értesítjük!

Az előrendelt termékcsomag kiszállításának időpontja termékenként eltér, amelynek részletei megtalálhatók a termékoldalakon.

 

Az ajánlatban szereplő termékek köre a promóció ideje alatt változhat!

 

Az ajánlatban szereplő készletek elérhetősége limitált, az árak változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen promócióban biztosított kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók.

Az LG Webáruház által kínált hitel ajánlat futamideje: 4 hónap
Az LG Webáruház által kínált hitel THM értéke: 0,0%

HITELAJÁNLATUNK

 

Áruhitel referencia THM: 0,0%, (2 000 000 Ft hitelösszeg és 4 hónap futamidő esetén.)

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.


Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 4 hónap.
Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet.
Önrész: 0 Ft.

 

 

A Search Engine Business Hungary Kft. a Magyar Cofidis Bank Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a https://www.cofidisbank.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekinthet meg, illetve tölthet le.

Érvényes: 2025.02.24. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

A 0% THM Cofidis hitel bővebb részletei és feltételei


1) A fényerő modellenként, képernyő méretenként és régiónként eltérő lehet.
Belső mérések alapján, 3%-os tartomány ablakban tesztelve, a csúcsfényerő átlagos OLED-hez viszonyítva 3,2x magasabb egyes OLED C6 modellekre és 3,9x magasabb egyes OLED G6 modellekre.
A 3,9x világosabb kép a 83/77/65/55 colos OLED G6 modellekre, a 2,1x világosabb kép pedig a 48 colos OLED G6 modellre vonatkozik.
A 3,2x világosabb kép a 83/77 colos OLED C6 modellekre vonatkozik.

 


2)Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.
A független Intertek igazolta, hogy a képernyő Color Gamut Volume (CGV) értéke megegyezik vagy meghaladja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.
Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete és Tőkéletes színmegjelenítésre képes, az ""IDS 11.5 Ring-light Reflection"" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben (200-500 lux tartományban).
A 83/77/65/55 colos OLED G6 csak Reflection Free Premium tanúsítvánnyal rendelkezik.
A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.


3) A 165Hz csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 165Hz-et.
A 120Hz csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 144Hz-et.
NVIDIA G-Sync kompatibilis RTX 20, RTX 30, RTX 40 és GTX 16 videokártyákkal. A régebbi GPU-k nem támogatják a G-Sync kompatibilitást.
A 165Hz az OLED G6 83/77/65/55/48 colos és az OLED C6 modellekre, a 120Hz pedig a 97 colos OLED G6 és az OLED B6 modellekre vonatkozik.