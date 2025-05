A valóságban nem is létező online személyek, két kattintással létrehozott zenék és gondolatolvasó okostelefonok – az elmúlt időszakban már-már ijesztő betekintést kaptunk arról, mit tud az AI. A mesterséges intelligencia ennél azonban sokkal kézenfekvőbb és hasznosabb területeken segíti már most a mindennapjainkat – lehet, hogy a mi otthonunkban is.

A mesterséges intelligencia elveszi amunkánkat – olvashattuk az utóbbi időben szinte mindenhol a rémisztő jövőt festő cikkeket. De mi lenne, ha az AI a házimunkánkat „venné el”, azaz pont, hogy megkönnyítené a mindennapi teendőket? Sőt, mi lenne, ha már most kihasználhatnánk ezt a segítséget?

A világszerte jelenleg használatban lévő 500-700 millió LG termék között például már most számos olyan intelligens eszköz van, amely mesterséges intelligenciával támogatott érzékelőkkel van felszerelve, így képes a felhasználók szokásmintái alapján tanulni és azokhoz igazodva működni. Ráadásul hosszú távon is okos befektetés lehet egy ilyen eszköz: az intelligens funkciók nem csak a felhasználói élményt teszik jobbá, de akár a villanyszámlánkat is csökkenthetik.

Jobban ismer a tévém, mint a párom?

A mesterséges intelligencia a televíziók esetében leginkább ott érhető tetten, hogy – ahogyan például a népszerű streaming csatornák esetében is tapasztalhatjuk – a készülék a már megnézett tartalmak alapján azonosítja a preferenciáinkat, és ezek alapján önállóan ajánl az ízlésünknek megfelelő filmeket, sorozatokat és tévéműsorokat. Az LG okostévéiben AI segíti például azt is, hogy minél jobb minőségben tévézhessünk: az alacsonyabb felbontású tartalmakat képes önállóan feljavítani (avagy felskálázni), hogy például egy régebbi filmet ne pixelesen, hanem tökéletesen kivehetően lássunk. Hasonlóan AI-megoldás az is, amikor a tévé a szoba fényviszonyait figyelembe véve adja meg a képernyőbeállításokat, vagy amikor a helyiség elrendezése alapján a készülék magától végzi el a hangzás beállítását. Az alacsonyabb felbontású képi tartalmakhoz hasonlóan az LG AI tévéi a hangminőséget is képesek önállóan feljavítani.

Magától gondolkodik a mosógépem

De nem csak a televíziókba építve találkozhatunk már most az AI-megoldásokkal: olyan mosógépet és mosó-szárítógépet is vásárolhatunk, ami képes „azonosítani” a gépbe helyezett ruhák anyagának „típusát”, majd ez alapján önállóan be is állítani az ideális dobmozgás-kombinációt. Az ún. AI DDTM technológia nemcsak a töltet súlyát, hanem a szövet lágyságát is képes meghatározni. Ráadásul, ha hasonló technológiájú szárítógépünk is van, az ún. Smart Pairing segítségével mosógépünk wifin keresztül kommunikál a szárítógéppel a mosási információkról, így az rögtön ki tudja választani az optimális programot az éppen kimosott ruhatöltet esetében. A mesterséges intelligencia tehát egyrészt megkönnyíti a mosást, másrészt segít abban, hogy kevésbé károsodjanak a textíliák a mosás hatására.

Beszélgethetünk is a hűtővel

A konyhában is hasznos segítséget nyújthatnak a már ma elérhető mesterségesintelligencia-megoldások. Így például még a hypermarketben sorban állva módosíthatjuk a hűtő hőmérsékeltét, hogy hazaérve a nagybevásárlásból már megfelelő hőmérsékleten fogadja a friss élelmiszereket. Ha elutazunk, a ThinQ™ alkalmazás segítségével távolról is beállíthatjuk a vakáció üzemmódot, ha az induláskori kapkodásban megfeledkeztünk róla, ha pedig véletlenül nyitva felejtettük a fridzsider ajtaját, az okostelefonos app segítségével erről is értesítést kaphatunk.

Amikor okosabb nálunk a légkondi

Hasonló a helyzet a légkondicionálóknál is: egy intelligens klíma például képes arra, hogy a távollétünk alatt takarékos üzemmódban működjön, a hazaérkezés előtt pedig a mobilunkon mi magunk állíthatjuk be a kívánt hőmérsékletet. Egyes eszközökben már személyérzékelő és ablaknyitás-szenzor is van, amelyekkel a légkondicionáló azt is gyorsan „észreveszi”, ha a helyiségben valamilyen változás történik: azonnal aktiválja például az energiatakarékos üzemmódot, ha a szoba üres, vagy ha a hőmérséklet hirtelen kilengést mutat.

Érdemes tehát otthon is körbenéznünk: ha 2018 óta vásároltunk ThinQ márkajelzésű LG terméket, a mi készülékünk is tudhatja ezeket a funkciókat.

Házi robotunk is lehet a jövőben

Otthonainkban használt gépeink a közeljövőben még többet tudhatnak majd, hiszen külföldön már számos izgalmas technológia most is elérhető: a hűtőnk például képes lesz jelezni, ha éppen lejár valamelyik élelmiszer szavatossága, és a kifogyott termékek alapján önállóan készít majd bevásárlólistát. A sütőnk pedig a kiválasztott recept alapján magának állítja majd be az ideális sütési módot és időt.

De hamarosan akár házi robotunk is lehet: bár Magyarországon még nem kapható, már bemutatták az LG „két lábon”, azaz két keréken, önállóan közlekedő robotját, ami képes verbálisan interakcióba lépni a felhasználókkal, és még érzelmeket is ki tud fejezni. A robot akár háziállat-felügyelőként és biztonsági őrként is funkcionálhat: szokatlan tevékenység észlelése esetén értesítést küld az okostelefonunkra, így akkor is felügyelhetjük otthonunkat és házi kedvencünket, ha éppen senki nem tartózkodik a lakásban. A házi robot arról is értesítést küld, ha nyitott ablakot vagy égve hagyott lámpát talál, ráadásul képes csatlakozni okoskonnektorhoz is, amin keresztül kikapcsolja a nem használt eszközöket a házban. Még arra is megkérhetjük, hogy tartsa észben a naptárbejegyzéseinket, vagy emlékeztessen minket gyógyszereink beszedésére.

