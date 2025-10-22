We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A látás hónapja: erre érdemes figyelnünk képernyőhasználóként
Napjaink egyre nagyobb részét töltjük digitális eszközök előtt: számítógépek, laptopok, tabletek és okostelefonok formálják munkánkat, tanulásunkat és szórakozásunkat. Azonban a rendszeres képernyőhasználat rövid- és hosszútávon is hatással lehet szemünk egészségére, éppen ezért nem mindegy, milyen kijelző előtt ülünk. Október, a látás hónapja apropóján, az LG felkérésére Dr. Szabóki Sarolta Gabriella, a Sasszemklinika szemész szakorvosa foglalta össze, mire érdemes odafigyelnünk.
A Sasszemklinika szemész szakorvosa szerint a szemeink védelme, a képernyőhasználati szokások tudatos alakítása és az életmódbeli tényezők is hatással lehetnek szemeink egészségére. Az LG szerint pedig nem mindegy, milyen képernyőt használunk.
Rövid- és hosszútávú hatások
„A gyermekek esetében 8–10 éves kor alatt nem javasolt a rendszeres digitális eszközhasználat. Ezt követően is a napi képernyőidő ne haladja meg az egy órát, és amennyi időt képernyő előtt tölt, legalább ugyanannyit töltsön a szabadban” – hívja fel a figyelmet Dr. Szabóki Sarolta Gabriella. A szakorvos szerint a rövid idejű képernyőhasználat önmagában nem okoz szemészeti problémát, a hosszabb távú expozíció azonban hozzájárulhat a rövidlátás kialakulásához vagy romlásához.
A felnőttek esetében a rövid ideig tartó eszközhasználat – ha megfelelő korrekcióval, azaz szükség esetén szemüvegben, kontaktlencsében történik – nem okoz gondot. Hosszabb távon azonban a szemfelszín kiszáradhat, ami irritációt, fájdalmat és vörösséget okozhat. „A gyakori dörzsölés rövid távon enyhítheti a panaszokat, hosszabb távon azonban akár a szaruhártya szöveti elváltozásaihoz is vezethet” – figyelmeztet a szakorvos.
Digitális szemfáradtság és kék fény
Érdemes odafigyelni a figyelmeztető jelekre: „a Computer Vision Syndrome, azaz a digitális szemfáradtság valós jelenség, amely hosszabb távú, nem megfelelően korrigált képernyőhasználat során alakulhat ki. Tünetei a szemfáradtság, homályos látás, száraz szem és kötőhártya-irritáció, súlyosabb esetben pedig a szaruhártya felső rétegének enyhe vizenyője vagy gyulladása” – árulja el a Sasszemklinika orvosa.
A megfelelő korrekció mellett érdemes külön figyelmet fordítani a kijelzők által kibocsátott, gyakran emlegetett kék fényre is. A kék fény, más néven nagy energiájú látható (HEV) fény, a látható fény spektrumának azon része, amelynek hullámhossza 380 és 500 nm között van. Bár a napfény természetes forrása, a digitális kijelzők megsokszorozzák a szemünket természetesen érő kék fény mennyiségét. Ma már köztudott, hogy a kék fény gátolja az elálmosodásért felelős melatonin hormon termelődését, azonban kevéssé ismert a szemeinkre gyakorolt hatása. „A 380–440 nm közötti kék-ibolya tartomány különösen káros hatású, és feltételezhetően a fotoretinitisz (a retinát érő nagy energiájú fény okozta károsodás) egyik oka. A kék fény a kötőhártya és a szaruhártya fájdalmas gyulladását is okozhatja, károsíthatja a szemlencsét (például szürkehályog kialakulásával), és főként a retinát (makula-degeneráció)” – magyarázza Dr. Szabóki Sarolta Gabriella. „Ezek a hatások természetesen nem azonnal, hanem hosszú távon alakulhatnak ki, éppen ezért, ha sok időt töltünk képernyők előtt, már most érdemes odafigyelnünk a szemünkbe jutó kék fény mennyiségére.”
De mit tehetünk?
A kék fény káros hatásai ellen többféle módon védekezhetünk. A szakorvos szerint a kékfényszűrős szemüvegek és a szoftveres szűrők is hatékonyak lehetnek a káros hatások mérséklésében.
Azzal is sokat tehetünk szemeink egészségének megóvásáért, ha a monitort kellő távolságból, ideális esetben 70-100 cm-ről, a laptopot, tabletet és telefont pedig 30-40 cm-ről nézzük. A fényerő kapcsán nincs ehhez hasonló, mindenkire érvényes ökölszabály: idősebb korban – különösen kezdődő szürkehályog esetén – például erősebb fényre lehet szükség a megfelelő láthatósághoz, míg fiatalabb korban alacsonyabb fényerő is kényelmes lehet. Fontos, hogy a fényerő kapcsán ne gondolkodjunk szélsőségekben, ugyanis a túl erős és a túl kevés fény is a szem megerőltetésével járhat. A beállítások megadásakor a legfontosabb szempont a komfortérzet – különösen aprólékos munkavégzés esetén.
Életmódbeli tényezők
„Hosszas képernyőhasználat során gyakori, hogy a fókuszált figyelem miatt háttérbe szorulnak a reflexek, azaz csökken a pislogások száma. Erre érdemes tudatosan odafigyelnünk munka közben, hiszen szemeinket a pislogással hidratáljuk. Ha már jelentkeznek az olyan panaszok, mint a szúró, égő érzet vagy az idegentest-érzés, javasolt a szemek hidratálása. Enyhébb panaszok esetén megoldást nyújthatnak a vízbázisú műkönnyek, súlyosabb esetben azonban válasszunk olyan tartósítószer-mentes szemcseppet, amely a szemünk felszínét borító réteg, a könnyfilm lipid- és mucinrétegeit is támogatja. A könnyfilm ugyanis három rétegből áll: egy külső lipidrétegből, egy középső vizes rétegből és egy belső mucinrétegből. Míg a lipidréteg a könny párolgását csökkenti, a vizes réteg táplálja és védi a szaruhártyát, a mucinréteg pedig biztosítja, hogy a vizes réteg megtapadjon a szemfelszínen. Ahhoz, hogy panaszmentesen dolgozhassunk, mindhárom rétegnek el kell látnia a feladatát” – magyarázza a szakorvos, felhívva a figyelmet arra, hogy amennyiben a panaszok nem enyhülnek, rosszabbodnak, vagy a látásélesség romlik, mindenképp érdemes felkeresnünk egy szemészeti szakrendelést.
Nem mindegy, mit nézünk
Az sem mindegy, hogy milyen technológiájú kijelző van előttünk. A „szemkímélő kijelző” tanúsítvánnyal megjelölt modellek – ilyenek például az LG OLED monitorjai – bizonyítottan kíméletesek a szemmel, hiszen kékfény-kibocsátásuk mindössze 34 százalék, ami jelentősen kisebb az 50 százalékos egészségügyi határértéknél.[1] A német TÜV Rheinland mérnökei a tanúsítvány kiadásakor nem csak a kékfénykibocsátást, hanem a szemre ható egyéb tényezőket is figyelembe vesznek: a komplex vizsgálat során például többek között a vibrálás mértékét és a képminőséget is értékelik. A tesztek során kiderült, hogy ezeken az OLED paneleken szinte alig tapasztalható vibrálás (0,87%), ami szintén kimagasló érték még a csúcskategóriás LCD panelekhez képest is, amelyek esetében ennek duplája a jellemző. A paneleket az Underwriter Laboratories (UL) monitorok esetében is megvizsgálta, amelyekről kiderült, hogy szintén alacsony kékfény-kibocsátásúak, valamint vibrálás és káprázásmentesek.[2]
Az ideális képernyőidő
Bármilyen kijelzőről is legyen szó, a legkönnyebben azzal óvhatjuk a szemeinket, ha kevesebb időt töltünk a képernyők előtt. Míg gyermekek esetében a már említett napi egy órás időkorlátot érdemes szem előtt tartani, felnőttek esetében nehezebb pontos időkeretet meghatározni, különösen, ha a munkavégzés is számítógéphez kötött. „Ilyen esetekben ajánlott a 20–20–20 szabály: minden 20 perc képernyőidő után legalább 20 másodpercig nézzünk 5–6 méter távolságba, ezzel lazítva a szemizmokat. Ha lehetőségünk van rá, óránként tartsunk 10 perc képernyőmentes szünetet. Szabadidőnkben pedig igyekezzünk kerülni a további képernyőhasználatot, és inkább távolra tekinteni, a szem pihentetése érdekében” – javasolja a Sasszemklinika szemész szakorvosa.
Képernyőhasználati tanácsok
Dr. Szabóki Sarolta Gabriella szemész szakorvos tippjei
· A képernyőt mindig megfelelő korrekcióval (kontaktlencse, szemüveg) nézzük.
· Használjunk kékfényszűrős szemüveget vagy szoftveres kékfényszűrőt.
· Állítsunk be olyan fényerőt, ami mellett kényelmesen, de kivehetően látjuk a kijelzőt.
· A monitort 70-100 cm távolságból, a laptopot, tabletet, telefont 30-40 cm távolságból nézzük.
· Ha van rá lehetőségünk, óránként tartsunk 10 perc szünetet.
+1: Válasszunk OLED panellel felszerelt, szemkímélő monitort.
Tartós panasz – szúró, égető, viszkető érzet vagy idegentest-érzés –, illetve a látásélesség romlása esetén keressünk fel egy szemészeti szakrendelést.
__________________________________________________________________________________________________________
[1] A német TÜV Rheinland mérnökei egy komplex vizsgálat során többek között a vibrálás mértékét, a képminőséget és a kékfénykibocsátás mennyiségét vizsgálták a paneleken. A vizsgálat során kiderült, hogy az LG 65 hüvelykes OLED paneljeit 34 százalékos kékfény-kibocsátás jellemzi, ami jóval a szervezet által meghatározott 50 százalékos egészségügyi határérték alatti eredmény. A teszteken azt is megállapították, hogy az LG OLED paneleken szinte alig tapasztalható vibrálás (0,87%), ami szintén kimagasló érték még a csúcskategóriás LCD panelekhez képest is, amelyek esetében ennek duplája a jellemző. Mivel az LG OLED kijelzői a képminőség tekintetében is kimagaslóan teljesítettek a teszten, a panelek megkapták a TÜV Rheinland ISO 9241-307 tanúsítványát, azaz hivatalosan is kiérdemelték a „szemkímélő kijelző” minősítést.
[2] Az LG OLED panelek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light minősítést kaptak az UL-től. A tanúsítványok száma: Flicker-Free – A196009, Discomfort Glare Free – VS63481, Low Blue Light – V745051.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
