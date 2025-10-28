Már 1,2 millió magyar háztartás mondott búcsút a teregetésnek – mutatjuk a legjobb szárítógép-használati tippeket

Bár a szárítógépek elterjedtsége Magyarországon még nem éri el az EU átlagát, hazánkban is egyre népszerűbbek ezek a készülékek: a magyar háztartások 22 százalékában megtalálhatók, további 7 százalék pedig mosó-szárító funkcióval[1] rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy eddig összesen közel 1,2 millió otthonban már búcsút mondtak a teregetésnek. Népszerűség ide vagy oda, egy újonnan megvásárolt háztartási gép beüzemelése előtt nem mindig jut idő, energia arra, hogy alaposan átolvassuk a használati utasítást, holott olyan hasznos karbantartási tippeket is tartalmaz, amelyekkel számos, fejtörést okozó helyzet megelőzhető. Mivel a legtöbbször csak akkor kezdjük el pánikszerűen keresni ezt a kis füzetet, ha valamilyen hibát, rendellenes működést tapasztalunk, az LG Magyarország szakértői néhány pontban összegyűjtötték azokat a tippeket, amelyek abban segítenek, hogy hosszú életű legyen a szárítógépünk.

Miért jobb, mint a fregoli?

A téli időszakban könnyen túlságosan magassá válhat a lakás levegőjének páratartalma. Ez, vagyis a 60-70 százalék feletti relatív páratartalom egyrészt egészségügyi kockázatot jelent, hiszen a penész és a háziporatkák is kedvelik a párás környezetet, másrészt a páralecsapódás hosszabb távon komolyan károsíthatja a fabútorainkat; a fából készült, illetve a nem vízálló laminált parkettát; a könyveinket; festményeinket; a fa ablakkereteket; de szélsőséges esetben akár az épület szerkezetét is.

Ez ellen a legkönnyebben rendszeres szellőztetéssel védekezhetünk – főleg fürdés, zuhanyzás, főzés után –, lehetőség szerint gyors kereszthuzattal, olyan időszakokban, amikor nem túl szennyezett a kültéri levegő. Emellett célszerű csökkenteni a beltéri párakibocsátást is, amire jó megoldás a ruhaszárító gép, hiszen ennek használatával anélkül varázsolható szárazzá gyorsan egy-egy töltet ruha vagy egyéb textília, hogy a lakásunk levegőjét több liter víz elforralásával járó páramennyiséggel terhelnénk meg. Ez a készülék ugyanis a textíliákból elpárologtatott nedvességet összegyűjti és vagy egy tartályban tárolja, vagy közvetlenül a lefolyóba vezeti, így az nem kerül a levegőbe. Az sem mellékes kényelmi szempont, hogy nem kell minduntalan elővenni és elrakni a szárítóállványt, nem kell napokig kerülgetni a száradó ruhákat, sőt, megfelelő program kiválasztása esetén a gépből vagy rögtön a szekrénybe pakolhatók a ruhák, vagy készen állnak a vasalásra.

Így gondozzuk a szárítógépet

A tudatos szárítás már a mosásnál kezdődik, így bátran használjunk akár 1200-1400-as fordulatú centrifugálást: több víz távozik a textíliákból, így végül a szárítógép is rövidebb ideig és kevesebb áram felhasználásával dolgozik.

A mosógépből kivett ruhákat válogassuk külön az anyaguk típusa és vastagságuk szerint.

Ellenőrizzük a bevarrt címkén található szimbólumokat, hogy egyáltalán betehető-e az adott ruhadarab a szárítógépbe, és ha igen, milyen hőfokot válasszunk. Fontos, hogy ne szárítsunk a gépben gumiból vagy műanyagból készült, vagy azt tartalmazó ruhákat, például kötényeket, székhuzatokat, függönyöket, konyharuhát vagy fürdőszobaszőnyeget, hiszen ezek a hő hatására deformálódhatnak. A legjobb szárítási teljesítmény és az energiatakarékos működés érdekében pedig ügyeljünk a maximális töltési kapacitásra, azaz ne terheljük túl a készüléket túl nagy töltettel.

A szárítási folyamat során leváló apró textilszálakat összegyűjtő szöszszűrőt minden használat után ki kell tisztítani, de időnként érdemes alaposabban, meleg, szappanos vízzel is átmosni. Az eltömődött szűrő nem csak az energiahatékony működést gátolja, de akár tűzveszélyhez is vezethet. Ha a készülék nincs bekötve a szennyvízlefolyóba, a kondenzvíz-tartályt is minden szárítási ciklus után ki kell üríteni. A kellemetlen szagok megelőzése érdekében a gép ajtaját teljesen vagy résnyire nyitva hagyhatjuk egy rövid ideig, hogy használat után átszellőzhessen a dob.

A készüléket tágas, jól szellőző helyiségben kell elhelyezni, ahol a légmozgás nincs korlátozva. Ezt figyelembe véve a szárítógépet – ellentétben például egy mosogatógéppel – nem szabad hagyományos módon beépíteni, hanem szellősebb helyet kell neki tartani a bútorzatban, minden esetben a gyártó előírásait követve.

Ha a szárítógép rendelkezik külső szellőzőnyílással, azt egyrészt mindig szabadon kell hagyni, másrészt pedig rendszeresen ellenőrizni, tisztítani szükséges, hiszen, ha a felgyülemlett por akadályozza a légáramlást, azzal jelentősen meghosszabbodhat a szárítási idő.

Ha a gépünk kondenzátora nem öntisztító, akkor időszakosan – a gyártó ajánlása szerint – ezt is ki kell takarítani, mert az eltömődés gátolja a hatékony hőcserét.

„Ha ezeket a tanácsokat megfogadva, tudatosan használjuk a szárítógépünket, azzal egyrészt csökkenthetjük a készülék energiafelhasználását, másrészt meghosszabbíthatjuk az élettartamát” – emelte ki Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája.

