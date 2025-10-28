3 méter széles és 1,7 méter magas házimozi-kijelzőt mutatott be az LG

Az LG Electronics (LG) bemutatta legújabb házimozi-innovációját, az LG MAGNIT Active Micro LED kijelzőt, amely aktív mátrix technológiát alkalmaz az egyes pixelek rendkívül precíz vezérléséhez. Az újgenerációs modell kivételes képélességet, kontrasztot és mélységet kínál, újraértelmezve a prémium otthoni szórakozás élményét.

A készülék október 21-étől már kapható Dél-Koreában, később pedig a fontosabb nemzetközi piacokon, köztük Észak-Amerikában is elérhető lesz, 2025 év végétől pedig már az LG budapesti székházában is megtekinthető lesz.

Az LG prémium MAGNIT termékcsaládjának tagjaként érkező MAGNIT Active Micro LED 136 hüvelykes (azaz nagyjából 3 méter széles és 1,7 méter magas) méretével, 4K (3840 × 2160 pixel) felbontású kijelzőjével és rendkívüli, 1 000 000:1 kontrasztarányával magával ragadó és valósághű látványvilágot ígér.

Az aktív mátrix technológia integrálásával az új, Micro LED kijelző minden egyes pixele önálló fényforrásként funkcionál. A hagyományos, soronként és oszloponként vezérelt passzív mátrix rendszerekkel szemben az LG aktív mátrix megoldása minden pixelt önállóan vezérel, ezzel pedig részletes, páratlan képminőséget eredményez.

Az LG saját fejlesztésű felületkezelési technológiája mélyebb feketét biztosít, és minimalizálja a külső fény hatását a megjelenített képre, így a színek mindig pontosan jelennek meg. A precízen illeszkedő moduláris kialakítás csökkenti a panelek közötti távolságot, így az eredmény egy egybefüggő, vibrálásmentes képfelület, ami hosszabb ideig is kényelmes a szemnek.

A kijelző két oldalába épített hangsugárzók 4.2 csatornás térhatású hangzást biztosítanak, összesen 100 W teljesítménnyel. A kijelző támogatja a nagy felbontású audiojelek veszteségmentes lejátszását (eARC), így a felhasználók otthonuk kényelmében is gazdag, moziszerű hangzást élvezhetnek.

A kijelzőben az LG legújabb, 6. generációs α9 AI processzora dolgozik, amely mesterséges intelligencia segítségével elemzi a bejövő jelet és úgy optimalizálja az egyes jeleneteket, hogy pontosan azt láthassuk, amit az alkotók eredetileg elképzeltek. Emellett csökkenti a zajt, növeli az élességet, valamint felismeri az arcokat, objektumokat, szövegeket és különféle háttérelemeket, hogy azokat kiemelve természetesebb, részletgazdagabb és élethűbb megjelenítést generáljon. Az akár 144 Hz-es képfrissítési rátával pedig a mozgás mindig folyékony, de elmosódásmentes marad, így a kijelző a gyors reflexeket igénylő játékokhoz és dinamikus sporttartalmakhoz is ideális.

A kijelzőn az LG saját okostévé-rendszere, a webOS fut, amelyen a felhasználók kényelmesen elérik az LG Channelst — a vállalat ingyenes tévészolgáltatását —, valamint más streaming és gaming tartalmakat. Azok pedig, akik előfizetnek az LG Gallery+ szolgáltatásra, híres festmények és illusztrációk között válogathatnak, amikkel bármikor feldobhatják otthonukat. Az új MAGNIT az AirPlay 2-t és a Miracastot is támogatja, ezzel megkönnyítve a képernyőmegosztást iOS- és Android-eszközökről.

Az LG MAGNIT Active Micro LED a beépített Dolby Vision funkcióval még káprázatosabb színeket, nagyobb kontrasztot, és részletgazdagabb megjelenítést kínál. A termék megkapta a TÜV Rheinland Color Consistency Wide Viewing tanúsítványát is, amely azt igazolja, hogy még ekkora képernyőmérettel, és széles betekintési szög esetén is konzisztensek maradnak a színek.

A termék megfelel az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága (FCC) lakossági környezetre vonatkozó elektromágneses kompatibilitási előírásainak, és a British Standards Institution által végzett éghetőségi vizsgálaton 2. osztályú (Class 2) tanúsítványt szerzett, ami igazolja, hogy otthoni és beltéri felhasználásra alkalmas.

A tervek szerint az LG a terméket egy teljes mértékben skálázható videófal-megoldássá fogja alakítani, tovább erősítve ezzel a vállalat jelenlétét a B2B piacon.

„Lenyűgöző, teljes falat betöltő méretével, életteli színeivel és elképesztő nagyfelbontású részletességével az új LG MAGNIT Active Micro LED valódi mozivá változtatja az otthonokat, ezzel pedig páratlan élményt nyújt” — mondta Park Hyoung-sei, az LG Média és szórakoztatóelektronika üzletágának elnöke.

