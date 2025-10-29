We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Profi spórolási trükkök a fűtésszezonra
Megérkezett a hideg idő, és ezzel együtt a magasabb energiaszámlák is. A fűtés az egyik legnagyobb tétel a háztartási kiadások között, különösen a késő őszi, téli és kora tavaszi hónapokban. A jó hír az, hogy számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne. Az LG szakértői összegyűjtöttek néhány hatékony tippet, hogy ne érjenek minket váratlan meglepetések a rezsiszámlára nézve.
Minden fok számít
Ha a termosztáton csak egyetlen fokot lejjebb tekerünk a hőmérsékleten, az akár 6-10 százalékos megtakarítást jelenthet a fűtési költségekben. A nappali hőmérsékletét érdemes 20-21 fokra beállítani, míg a hálószobában akár 18 fok is elegendő lehet. Egy vastag pulóver és meleg zokni viselésével könnyedén kompenzálhatjuk az alacsonyabb hőmérsékletet, miközben jelentősen csökkentjük az energiafogyasztást. A szervezetünknek egyébként is könnyebb alkalmazkodnia a fokozatos hőmérséklet-változásokhoz, így nem csak a pénztárcánk, hanem az egészségünk is jól jár ezzel a megoldással.
Programozható radiátorfűtés
A radiátorokra szerelhető okosszelepek automatikusan szabályozzák a fűtést a napi rutinunkhoz igazítva. Beállíthatók úgy, hogy napközben, távollétünkben alacsonyabb legyen a hőmérséklet, majd hazaérkezés előtt felfűtsenek. Ezzel elkerülhető, hogy üresen fűtsük a lakást, miközben mindenki az irodában vagy az iskolában van. Egyes modellek még azt is figyelik, hogy mikor vagyunk általában otthon, és ehhez igazítják a fűtést. A beruházás néhány tízezer forinttól indul, de az energiamegtakarítás révén hamar megtérülhet.
Filléres szigetelés
Az ablakszigetelő szalagok és ajtótömítések egyszerű, költséghatékony megoldást jelenthetnek a hőveszteség csökkentésére. Pár ezer forintból beszerezhetők ezek a kiegészítők, amelyek évekig segíthetnek, hogy a meleg ne szökjön ki a lakásból. A vastagabb függönyök használata szintén sokat segíthet: éjszakára érdemes behúzni őket a hő benntartása érdekében, nappal pedig kihúzni, hogy a napfény természetes módon melegítse az otthonunkat. A sötétítő függönyök különösen jó szolgálatot tehetnek ebben, mivel extra szigetelő réteget képeznek az ablakok előtt.
Hatékony szellőztetés
A tartósan nyitva hagyott ablak jelentős energiapazarlást jelent, mivel a beáramló hideg levegő miatt a fűtésnek folyamatosan dolgoznia kell. Helyette válasszuk a rövid, intenzív átfúvatást: nyissunk ki minden ablakot 5-10 percre, majd zárjuk be őket. Így a levegő kicserélődik, de a falak és a bútorok nem hűlnek ki, ami azt jelenti, hogy nem kell újra felmelegíteni az egész lakást. Ez a módszer különösen reggel és este ajánlott, amikor a levegő egyébként is hűvösebb.
Okos klímahasználat
Ma már a legtöbb otthonban megtalálható légkondicionáló berendezés. A modern klímák nemcsak hűtésre, hanem rendkívül hatékony fűtésre is alkalmasak. A hőszivattyús technológiának köszönhetően akár négyszer hatékonyabbak lehetnek, mint a hagyományos elektromos fűtőberendezések, mivel a kültéri levegő energiatartalmát hasznosítják. Az LG legújabb készülékei például valós idejű energiafogyasztás-monitorozást is kínálnak. A mobiltelefonos alkalmazáson keresztül távolról is nyomon követhető a fogyasztás és módosíthatók a beállítások, így pontosan tudjuk, mennyibe kerül a fűtés. Az intelligens üzemmódok további spórolást tesznek lehetővé: az éjszakai program energiatakarékosan tartja a kívánt hőfokot csendes működés mellett, míg a jelenlétérzékelős modellek automatikusan takarékos módba kapcsolnak, ha senki nincs a helyiségben.
Hősugárzó fólia a radiátorok mögött
A radiátor mögé helyezett hősugárzó fólia visszaveri a hőt a helyiség belseje felé, ahelyett, hogy a fal melegedne fel. Ez ugyancsak egy maximum néhány ezer forintos megoldás, amely azonnal érezhető különbséget eredményezhet a rezsiszámlán. A fólia felragasztása rendkívül egyszerű, mindössze néhány percet vesz igénybe, és különösen hatékony a külső falakon elhelyezkedő radiátorok esetében. A beruházás jellemzően már az első fűtési szezonban megtérülhet a csökkent energiafogyasztás révén, a fóliák pedig akár évekig is kitarthatnak.
Zónás fűtés
A ritkán használt helyiségeket nem szükséges folyamatosan fűteni. Érdemes az ajtókat becsukni és a fűtést a ténylegesen használt terekre koncentrálni, ezzel is komoly összegeket spórolhatunk. Arra azonban érdemes ügyelni, hogy ezek a helyiségek se hűljenek ki teljesen: 15-16 fok alá nem érdemes vinni a termosztátot, mert a túl alacsony hőmérséklet nedvességproblémákhoz és penészesedéshez vezethet. A vendégszoba, a kamra vagy a ritkán használt dolgozószoba ideális célpontjai ennek a módszernek.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
