Gigantikus, átlátszó OLED tévékből készült csillárral nyűgözte le az LG az APEC látogatóit

Az LG Electronics (LG) lélegzetelállító installációval nyűgözte le a 2025-ös, dél-koreai APEC közönségét. A “mozgó médiacsillárt” 28 darab 77 hüvelykes, átlátszó LG SIGNATURE OLED T tévéből állították össze.

Az OLED televíziókból álló csillár a vizuális történetmesélés csúcsa: az installáció a világ első átlátszó, vezeték nélküli OLED-tévéit rendezi különleges formába úgy, hogy az alkotás minden szögből nézve lenyűgözze a szemlélőt. Minden egyes panel kecsesen mozog – úgy nyílik és zárul, mint egy mozgó virág szirmai –, miközben a teljes alkotás jól szemlélteti az LG OLED védjegyének számító tökéletes feketét, életteli színeket és vékony kialakítást. A függő fényekkel összehangolva a képernyők gördülékenyen váltanak az átlátszó és hagyományos mód között, lenyűgöző vizuális szekvenciákkal telítve a teret: csillagközi meteorzáporokkal, lebegő felhőkkel, víz alatti tájakkal és ólomüveg-hatású animációkkal.



Az LG True Wireless technológiájának köszönhetően a csilláron egyetlen kábel sem látható, a jelenetek pedig késleltetés nélkül, hibátlan 4K-átvitellel jelennek meg, így a teljes installáció igazi művészeti alkotás hatását kelti.

A mozgó médiacsillár jól szemlélteti az OLED technológia sokoldalúságát: ezzel a megoldással olyan prémium, formától független kijelzőmegoldások hozhatók létre, amelyek teljesen illeszkednek az adott terekbe. A termék otthonokba szánt verziója számos rangos nemzetközi formatervezési elismerésben részesült – többek között Red Dot, iF és IDEA díjakat kapott –, és nemrégiben a Best of IFA, valamint a Best in Home Entertainment elismeréseket is elnyerte a 2025-ös IFA kiállításon.

Az APEC az Ázsiai és csendes-óceáni térség vezetőit és innovátorait hozza össze az inkluzív növekedés és az innováció előmozdítása érdekében. Az LG jelenléte ezen a meghatározó csúcstalálkozón kiemeli elkötelezettségét a kijelzőtechnológia jövőjének alakítása és az iparágak közötti jelentős előrelépések ösztönzése mellett.

LG Electronics

