Gigantikus, átlátszó OLED tévékből készült csillárral nyűgözte le az LG az APEC látogatóit
Az LG Electronics (LG) lélegzetelállító installációval nyűgözte le a 2025-ös, dél-koreai APEC közönségét. A “mozgó médiacsillárt” 28 darab 77 hüvelykes, átlátszó LG SIGNATURE OLED T tévéből állították össze.
Az OLED televíziókból álló csillár a vizuális történetmesélés csúcsa: az installáció a világ első átlátszó, vezeték nélküli OLED-tévéit rendezi különleges formába úgy, hogy az alkotás minden szögből nézve lenyűgözze a szemlélőt. Minden egyes panel kecsesen mozog – úgy nyílik és zárul, mint egy mozgó virág szirmai –, miközben a teljes alkotás jól szemlélteti az LG OLED védjegyének számító tökéletes feketét, életteli színeket és vékony kialakítást. A függő fényekkel összehangolva a képernyők gördülékenyen váltanak az átlátszó és hagyományos mód között, lenyűgöző vizuális szekvenciákkal telítve a teret: csillagközi meteorzáporokkal, lebegő felhőkkel, víz alatti tájakkal és ólomüveg-hatású animációkkal.
Az LG True Wireless technológiájának köszönhetően a csilláron egyetlen kábel sem látható, a jelenetek pedig késleltetés nélkül, hibátlan 4K-átvitellel jelennek meg, így a teljes installáció igazi művészeti alkotás hatását kelti.
A mozgó médiacsillár jól szemlélteti az OLED technológia sokoldalúságát: ezzel a megoldással olyan prémium, formától független kijelzőmegoldások hozhatók létre, amelyek teljesen illeszkednek az adott terekbe. A termék otthonokba szánt verziója számos rangos nemzetközi formatervezési elismerésben részesült – többek között Red Dot, iF és IDEA díjakat kapott –, és nemrégiben a Best of IFA, valamint a Best in Home Entertainment elismeréseket is elnyerte a 2025-ös IFA kiállításon.
Az APEC az Ázsiai és csendes-óceáni térség vezetőit és innovátorait hozza össze az inkluzív növekedés és az innováció előmozdítása érdekében. Az LG jelenléte ezen a meghatározó csúcstalálkozón kiemeli elkötelezettségét a kijelzőtechnológia jövőjének alakítása és az iparágak közötti jelentős előrelépések ösztönzése mellett.
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
