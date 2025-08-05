We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A legjobb OLED tévét keresed? Figyeld a "Tökéletes" jelzést!
Az OLED televíziók nem véletlenül örvendenek nagy népszerűségnek: a hibátlan, tintaszerű fekete háttéren végtelen kontraszttal jelennek meg a színek, ami elképesztő látványvilágot eredményez. Mindez annak köszönhető, hogy minden egyes pixel önállóan képes világítani vagy teljesen kikapcsolni – utóbbi pedig a lehető legsötétebb hátteret eredményezi. Számos márka termékei közül választhatunk már a boltokban, azonban még az OLED tévék kategóriáján belül is jelentős különbségek lehetnek a képminőség terén – ezért érdemes megnézni, mit jelentenek valójában a termékekre ragasztott tanúsítványok és technológiák.
Nappal is tökéletes
Mindannyiunk számára ismerős az a helyzet, amikor napközben le kell engedni a redőnyöket, vagy le kell kapcsolni a lámpát ahhoz, hogy jól lássuk a tévéképernyőt. Ha Brightness Booster Ultimate technológiával felszerelt OLED televíziót választunk, ezzel nem lehet gondunk. A fejlett fényvezérlő algoritmusok alkalmazásával ezek a készülékek akár háromszor fényesebbek[1] lehetnek a hagyományos OLED képernyőknél. De létezik már külön tanúsítvány a nappali fényviszonyok mellett is tökéletes képmegjelenítést garantáló készülékeknek – az LG idei televíziói például az iparágban elsőként kapták meg az ún. „Valódi vizuális élmény beltéri megvilágítás mellett”[2] hitelesítést. De a készülékek „Tökéletes” minősítést kaptak a fekete színmélység tekintetében is, ami azt tanúsítja, hogy egy teljesen sötét szobában is tökéletes feketét jelenítenek meg. Továbbá a 2025-ös LG tévék „Tökéletes” értékelést értek el a színélénkség, az érzékelhető kontraszt, az árnyalati átmenetek és a környezeti kontrasztmoduláció kategóriáiban is.
Tökéletes fekete és színek – pontosan úgy, ahogy azt megálmodták
Ugyancsak a „Tökéletes” szót kell keresnünk akkor, ha hibátlan színvisszaadású kijelzőt keresünk. Az UL Solutions „Tökéletes fekete” és „Tökéletes szín” tanúsítványai azt garantálják, hogy a tévéképernyőn a felvételek pontosan úgy és olyan színekkel fognak megjelenni, ahogyan azt az alkotók megálmodták.
Egyéb fontos tanúsítványok
A „Tökéletes” jelzések mellett más hitelesítésekre is érdemes odafigyelni az OLED kijelzők esetében. Ilyen például az Eyesafe 3.0 tanúsítvány, amit azok a televíziók kapnak meg, amelyek kevesebb káros kék fényt bocsátanak ki, ezáltal jobban kímélik a szemünket, valamint kisebb hatást gyakorolnak a melatonin-termelésre, ezáltal pedig a biológiai ritmusunkra.
[1] A 65/55/77/83 hüvelykes LG G5 és M5 modellekre vonatkozik, összehasonlítva az azonos méretű hagyományos OLED modellekkel (B5 sorozat) 10%-os ablakban.
[2] Az LG 2025-ös 65 hüvelykes M5/G5/C5/B5 modellek megkapták a TÜV Rheinland „Valódi vizuális élmény beltéri megvilágítás mellett” tanúsítványát.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
