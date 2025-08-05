A legjobb OLED tévét keresed? Figyeld a “Tökéletes” jelzést!



Az OLED televíziók nem véletlenül örvendenek nagy népszerűségnek: a hibátlan, tintaszerű fekete háttéren végtelen kontraszttal jelennek meg a színek, ami elképesztő látványvilágot eredményez. Mindez annak köszönhető, hogy minden egyes pixel önállóan képes világítani vagy teljesen kikapcsolni – utóbbi pedig a lehető legsötétebb hátteret eredményezi. Számos márka termékei közül választhatunk már a boltokban, azonban még az OLED tévék kategóriáján belül is jelentős különbségek lehetnek a képminőség terén – ezért érdemes megnézni, mit jelentenek valójában a termékekre ragasztott tanúsítványok és technológiák.

Nappal is tökéletes

Mindannyiunk számára ismerős az a helyzet, amikor napközben le kell engedni a redőnyöket, vagy le kell kapcsolni a lámpát ahhoz, hogy jól lássuk a tévéképernyőt. Ha Brightness Booster Ultimate technológiával felszerelt OLED televíziót választunk, ezzel nem lehet gondunk. A fejlett fényvezérlő algoritmusok alkalmazásával ezek a készülékek akár háromszor fényesebbek[1] lehetnek a hagyományos OLED képernyőknél. De létezik már külön tanúsítvány a nappali fényviszonyok mellett is tökéletes képmegjelenítést garantáló készülékeknek – az LG idei televíziói például az iparágban elsőként kapták meg az ún. „Valódi vizuális élmény beltéri megvilágítás mellett”[2] hitelesítést. De a készülékek „Tökéletes” minősítést kaptak a fekete színmélység tekintetében is, ami azt tanúsítja, hogy egy teljesen sötét szobában is tökéletes feketét jelenítenek meg. Továbbá a 2025-ös LG tévék „Tökéletes” értékelést értek el a színélénkség, az érzékelhető kontraszt, az árnyalati átmenetek és a környezeti kontrasztmoduláció kategóriáiban is.

Tökéletes fekete és színek – pontosan úgy, ahogy azt megálmodták

Ugyancsak a „Tökéletes” szót kell keresnünk akkor, ha hibátlan színvisszaadású kijelzőt keresünk. Az UL Solutions „Tökéletes fekete” és „Tökéletes szín” tanúsítványai azt garantálják, hogy a tévéképernyőn a felvételek pontosan úgy és olyan színekkel fognak megjelenni, ahogyan azt az alkotók megálmodták.

Egyéb fontos tanúsítványok

A „Tökéletes” jelzések mellett más hitelesítésekre is érdemes odafigyelni az OLED kijelzők esetében. Ilyen például az Eyesafe 3.0 tanúsítvány, amit azok a televíziók kapnak meg, amelyek kevesebb káros kék fényt bocsátanak ki, ezáltal jobban kímélik a szemünket, valamint kisebb hatást gyakorolnak a melatonin-termelésre, ezáltal pedig a biológiai ritmusunkra.

_______________________________________________________

[1] A 65/55/77/83 hüvelykes LG G5 és M5 modellekre vonatkozik, összehasonlítva az azonos méretű hagyományos OLED modellekkel (B5 sorozat) 10%-os ablakban.

[2] Az LG 2025-ös 65 hüvelykes M5/G5/C5/B5 modellek megkapták a TÜV Rheinland „Valódi vizuális élmény beltéri megvilágítás mellett” tanúsítványát.

###

