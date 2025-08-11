We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ősszel érkezik hazánkba az LG eddigi legfejlettebb OLED gaming monitora
Az új UltraGear™ monitor a piacon egyedülálló fényerővel, színpontossággal és kivételes teljesítménnyel emeli a játékélményt
Az LG Electronics (LG) bemutatta az UltraGear™ 27GX700A monitort, a világ első olyan gaming kijelzőjét, amely negyedik generációs Tandem OLED technológiával, és VESA DisplayHDR™ True Black 500 tanúsítvánnyal rendelkezik. A profi játékosok számára tervezett 27 hüvelykes modell kivételes képi megjelenítéssel és fényerővel, valamint a gyors tempójú játékok esetén is gördülékeny teljesítménnyel érkezik – idén ősszel már Magyarországra is.
Az LG negyedik generációs OLED technológiájával felszerelt vadonatúj 27GX700A a Primary RGB Tandem (négyrétegű OLED technológia) megoldást használja a fényerő és a színpontosság javítására. A hagyományos OLED monitorokkal szemben – amelyek egyetlen rétegen generálják a piros, zöld és kék fényt – az LG negyedik generációs modelljébe egy négyrétegű fénykibocsátási struktúrát építettek, amely különálló piros és zöld rétegekből, valamint két kék rétegből áll.
Az úttörő OLED architektúra révén a 27GX700A mindig tökéletes feketét és elképesztő fényerőt kínál, amelynek köszönhetően mind a világos, mind pedig a sötét jelenetek tűpontosan jelennek meg. A monitor megkapta a UL Solutions „Tökéletes Fekete” tanúsítványát, továbbá ez a világ első olyan OLED gaming monitora, amely megkapta a fekete színmélység és a pontos színvisszaadás terén az iparág legmagasabb mércéjét állító VESA DisplayHDR™ True Black 500 hitelesítést. A monitoron még a legsötétebb jelenetek alatt is tökéletesen kivehetőek a finom részletek, hiszen a mély fekete és a magas fényerőszint miatt a színek kiemelkedő kontraszttal jelennek meg. A játékosok így könnyedén észrevehetik az árnyékokban rejtőzködő ellenségeket, és magabiztosan navigálhatnak a sötét helyszíneken.
A monitor a színmegjelenítés terén sem okoz csalódást: a kijelző lefedi a DCI-P3 színtér 99,5%-át, a látványvilág így mindig élénk és valósághű. A modell megkapta az UL Solutions „Tökéletes színkonzisztencia”, valamint az Intertek „100%-os színhűség” tanúsítványát is, amelyek minden egyes képkocka és fényerőszint esetében garantálják a pontos és egyenletes színmegjelenítést. Az 1500 nites csúcsfényerővel a 27GX700A az OLED teljesítmény határait feszegeti – drámai kontrasztot és vizuális intenzitást nyújtva, amely minden játékpillanatot még izgalmasabbá tesz.
Az LG emellett szemkímélő technológiákat is beépített a panelbe, hogy a hosszú játékidő kevésbé legyen megerőltető a gamerek számára. A 27GX700A megkapta a UL Solutions „Eyesafe® 3.0”, „Villódzásmentes” („Flicker-Free”), „Tükröződésmentes” („Discomfort Glare-Free”) és „Alacsony kékfény-kibocsátás” („Low Blue Light”) tanúsítványait, így megfelel a vizuális kényelemre vonatkozó szigorú nemzetközi szabványoknak.
A 27GX700A monitort a kiemelkedő játékélmény jegyében tervezték meg: QHD felbontással (2560 x 1440), villámgyors, 0,03 milliszekundumos GtG válaszidővel és 280 Hz-es képfrissítési rátával rendelkezik. Mindez együtt teszi gördülékennyé és villámgyorssá a képmegjelenítést, ami különösen fontos szempont a versenyszintű gamerek számára.
A gördülékeny és folyamatos játékélmény érdekében a 27GX700A mind az NVIDIA® G-SYNC®, mind pedig az AMD FreeSync™ Premium Pro technológiákkal kompatibilis. Emellett az LG fejlett tükröződésgátló technológiája még világos környezetben is jól kivehetővé teszi a képet. A négy oldalon keret nélküli kialakításnak köszönhetően pedig a kijelzőfelület a lehető legnagyobb – ami különösen előnyös két- vagy hárommonitoros elrendezések esetén.
„A forradalmi, negyedik generációs OLED technológia megérkezése tovább erősíti az LG vezető szerepét a nagy teljesítményű gaming monitorok piacán” – mondta YS Lee, az LG Média és Szórakoztatóelektronika üzletágának IT-termékekért felelős vezetője. „Legújabb fejlesztéseink célja, hogy ne csak teljesítsék, de felül is múlják a játékosok elvárásait.”
Az LG UltraGear™ 27GX700A OLED gaming monitor először Dél-Koreában és Kínában kerül forgalomba, októbertől pedig Magyarországon is kapható lesz.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat.
