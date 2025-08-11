Ősszel érkezik hazánkba az LG eddigi legfejlettebb OLED gaming monitora

Az LG Electronics (LG) bemutatta az UltraGear™ 27GX700A monitort, a világ első olyan gaming kijelzőjét, amely negyedik generációs Tandem OLED technológiával, és VESA DisplayHDR™ True Black 500 tanúsítvánnyal rendelkezik. A profi játékosok számára tervezett 27 hüvelykes modell kivételes képi megjelenítéssel és fényerővel, valamint a gyors tempójú játékok esetén is gördülékeny teljesítménnyel érkezik – idén ősszel már Magyarországra is.

Az LG negyedik generációs OLED technológiájával felszerelt vadonatúj 27GX700A a Primary RGB Tandem (négyrétegű OLED technológia) megoldást használja a fényerő és a színpontosság javítására. A hagyományos OLED monitorokkal szemben – amelyek egyetlen rétegen generálják a piros, zöld és kék fényt – az LG negyedik generációs modelljébe egy négyrétegű fénykibocsátási struktúrát építettek, amely különálló piros és zöld rétegekből, valamint két kék rétegből áll.

Az úttörő OLED architektúra révén a 27GX700A mindig tökéletes feketét és elképesztő fényerőt kínál, amelynek köszönhetően mind a világos, mind pedig a sötét jelenetek tűpontosan jelennek meg. A monitor megkapta a UL Solutions „Tökéletes Fekete” tanúsítványát, továbbá ez a világ első olyan OLED gaming monitora, amely megkapta a fekete színmélység és a pontos színvisszaadás terén az iparág legmagasabb mércéjét állító VESA DisplayHDR™ True Black 500 hitelesítést. A monitoron még a legsötétebb jelenetek alatt is tökéletesen kivehetőek a finom részletek, hiszen a mély fekete és a magas fényerőszint miatt a színek kiemelkedő kontraszttal jelennek meg. A játékosok így könnyedén észrevehetik az árnyékokban rejtőzködő ellenségeket, és magabiztosan navigálhatnak a sötét helyszíneken.

A monitor a színmegjelenítés terén sem okoz csalódást: a kijelző lefedi a DCI-P3 színtér 99,5%-át, a látványvilág így mindig élénk és valósághű. A modell megkapta az UL Solutions „Tökéletes színkonzisztencia”, valamint az Intertek „100%-os színhűség” tanúsítványát is, amelyek minden egyes képkocka és fényerőszint esetében garantálják a pontos és egyenletes színmegjelenítést. Az 1500 nites csúcsfényerővel a 27GX700A az OLED teljesítmény határait feszegeti – drámai kontrasztot és vizuális intenzitást nyújtva, amely minden játékpillanatot még izgalmasabbá tesz.

Az LG emellett szemkímélő technológiákat is beépített a panelbe, hogy a hosszú játékidő kevésbé legyen megerőltető a gamerek számára. A 27GX700A megkapta a UL Solutions „Eyesafe® 3.0”, „Villódzásmentes” („Flicker-Free”), „Tükröződésmentes” („Discomfort Glare-Free”) és „Alacsony kékfény-kibocsátás” („Low Blue Light”) tanúsítványait, így megfelel a vizuális kényelemre vonatkozó szigorú nemzetközi szabványoknak.

A 27GX700A monitort a kiemelkedő játékélmény jegyében tervezték meg: QHD felbontással (2560 x 1440), villámgyors, 0,03 milliszekundumos GtG válaszidővel és 280 Hz-es képfrissítési rátával rendelkezik. Mindez együtt teszi gördülékennyé és villámgyorssá a képmegjelenítést, ami különösen fontos szempont a versenyszintű gamerek számára.

A gördülékeny és folyamatos játékélmény érdekében a 27GX700A mind az NVIDIA® G-SYNC®, mind pedig az AMD FreeSync™ Premium Pro technológiákkal kompatibilis. Emellett az LG fejlett tükröződésgátló technológiája még világos környezetben is jól kivehetővé teszi a képet. A négy oldalon keret nélküli kialakításnak köszönhetően pedig a kijelzőfelület a lehető legnagyobb – ami különösen előnyös két- vagy hárommonitoros elrendezések esetén.

„A forradalmi, negyedik generációs OLED technológia megérkezése tovább erősíti az LG vezető szerepét a nagy teljesítményű gaming monitorok piacán” – mondta YS Lee, az LG Média és Szórakoztatóelektronika üzletágának IT-termékekért felelős vezetője. „Legújabb fejlesztéseink célja, hogy ne csak teljesítsék, de felül is múlják a játékosok elvárásait.”

Az LG UltraGear™ 27GX700A OLED gaming monitor először Dél-Koreában és Kínában kerül forgalomba, októbertől pedig Magyarországon is kapható lesz.

